Las negligencias del Caso Mardoff

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¡Hola, Biobío! Este fin de semana se realizará el Campeonato Nacional de Remo Series Altas, en el que participarán 600 deportistas de todo Chile. Entre ellos estarán los hermanos Abraham Schüssler, además de varios de los recientes medallistas de los Juegos Suramericanos de Santa Fe. Las competencias se desarrollarán en la Laguna Chica de San Pedro de la Paz y parten este viernes.

Y ahora, vamos a lo más contingente. La visita del ministro de Vivienda, Iván Poduje, dejó varios anuncios. Uno de ellos es que el proyecto habitacional de calle Cochrane, que inicialmente sería parte del programa «Arriendo a Precio Justo», ahora tendrá como objetivo la entrega de viviendas definitivas. “Se construirá un edificio, pero no para arriendo, sino para propiedad”, dijo Poduje.

El ministro también confirmó que dos de los edificios de Villa Mirador del Pacífico, en Talcahuano, deberán ser demolidos debido a problemas de construcción. A esto se suman las 40 familias de Arauco que tendrán que salir de sus casas debido a la grieta que apareció en Villa El Mirador.

A esto se suman las 40 familias de Arauco que tendrán que salir de sus casas debido a la grieta que apareció en Villa El Mirador. Y hablando de errores que no solo salen caros, sino que además causan dolor: el Estado deberá pagar $300 millones a la familia de Sergio Mardoff, quien desapareció en 2005. Su cuerpo fue encontrado en 2015, pero, debido a una serie de negligencias de la Fiscalía y el Servicio Médico Legal, no fue identificado hasta tres años después. Su identificación solo fue posible gracias a una denuncia anónima. “Da vergüenza el nivel de errores cometidos”, sostuvo el abogado de la familia.

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Caroline Olivares, madre de Cristóbal Miranda –joven asesinado en Año Nuevo–, y Alex Matute criticaron la decisión de rebajar las medidas cautelares de dos de los imputados. “Hoy yo no tengo a mi hijo, pero sí se está protegiendo los derechos de Agustín Pezo Aguilera porque él va a ser papá”, dijo Olivares.

“Hoy yo no tengo a mi hijo, pero sí se está protegiendo los derechos de Agustín Pezo Aguilera porque él va a ser papá”, dijo Olivares. Aunque hay una baja en el ausentismo, sigue siendo más alta que antes de la pandemia. Cien mil alumnos de la región faltaron a lo menos al 10% de sus clases durante el primer semestre de este año.

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Condenan al Fisco por caso de joven penquista cuyo cuerpo estuvo tres años en la morgue sin identificar

Sergio Mardoff Peirano desapareció en marzo de 2005, cuando tenía 25 años y estaba cuidando una casa en el sector El Recodo. Su familia inició una larga búsqueda que se prolongó durante 13 años, hasta que recibió una llamada anónima que le informó que el cuerpo de su hijo podría estar en el Servicio Médico Legal. Lo habían encontrado tres años antes a orillas del río Biobío, pero, debido a múltiples negligencias, había permanecido en la morgue sin que se lograra identificarlo.

Este 8 de octubre, 21 años después de la desaparición, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la sentencia de primera instancia que condena al Fisco a pagar una indemnización de $300 millones por los errores cometidos en este caso.

El abogado de la familia, Leonel Castro Hidalgo, sostuvo a Aquí Biobío que la sentencia demuestra que “la investigación fue tan desastrosa, que no hay forma de justificar el proceder que tuvo la Fiscalía”. Para Castro, “hubo falta de sentido común y profesionalismo, lo que queda demostrado por algunos errores evidentes, como que no se registró el bolso que fue encontrado cerca del cuerpo y que pertenecía a Sergio Mardoff”.

El abogado también cuestionó que durante 18 años “no hubo fiscal a cargo” del caso y que no se cotejara el ADN de la osamenta con los perfiles genéticos registrados en las bases de datos de familiares de personas desaparecidas.“Era cosa de comparar ese ADN”, aseguró.

Castro además advierte que, de no ser por la llamada anónima, el cuerpo del joven habría sido enterrado en una fosa común, por lo que sus padres nunca lo habrían podido encontrar. “Estaba a semanas de ser enterrado, por lo que muy probablemente un funcionario dentro de alguna de las instituciones, que sabía de las negligencias que estaban ocurriendo, tomó la decisión de avisar a los padres”, concluyó.

Justamente, la Corte estableció que “luego del hallazgo de las osamentas de Sergio Mardoff, con fecha 6 de abril de 2015, no se impartieron órdenes y no se efectuaron diligencias investigativas con el fin de esclarecer la identidad de los restos óseos, no se citó a declarar a los testigos, a quienes participaron en el hallazgo de osamentas. Solo se limitó a remitir los restos óseos y ciertas especies accesorias al Servicio Médico Legal de Concepción y ordenar que se evacuara un informe médico legal, sin siquiera enviar la totalidad de las especies encontradas, las que fueron solicitadas por el SML Concepción mediante oficio al momento en que se encontraba en redacción el informe antes referido”.

Por ello, el tribunal de alzada coincidió con los argumentos del primer fallo, referentes al actuar negligente tanto del Ministerio Público como del Servicio Médico Legal. Sobre el SML, el fallo dice los siguiente: “Si hubiese actuado con mediana diligencia, relativa a haber obtenido oportunamente las muestras biológicas de don Sergio Mardoff Silva y doña Edda Peirano Jofré, la identificación de don Sergio Mardoff Peirano podría haberse tenido tan pronto se efectuó el informe médico legal en julio de 2015”.

Respecto al Ministerio Público, la sentencia sostiene que “un persecutor medianamente diligente habría debido advertir” las diligencias que debían realizarse para corroborar o descartar que el cuerpo encontrado correspondía a alguna persona reportada como desaparecida.

La indemnización de $300 millones debe ser distribuida, según el fallo, entre el padre ($100 millones), la madre ($100 millones) y las dos hermanas de la víctima ($50 millones a cada una). Aún la familia está a la espera de si el Consejo de Defensa del Estado recurre a la Corte Suprema.

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El costo de los errores: anuncian nuevas demoliciones y relocalizaciones por problemas de construcción en villas de Arauco y Talcahuano

En su visita a la Región del Biobío, el ministro de Vivienda Iván Poduje confirmó que dos edificios de la Villa Mirador del Pacífico, en Talcahuano, deberán ser demolidos debido a sus problemas de construcción. A esto se suma que 40 familias de la Villa El Mirador de Arauco, deberán ser relocalizadas urgentemente, debido a la aparición de una enorme grieta, que sigue creciendo, y que ya alcanzó unos 500 metros de extensión.

En el caso de la Villa Mirador del Pacífico, ya en 2023 hubo que demoler un edificio (el lote 7). Ahora los otros lotes que serán demolidos son el 6 y el 8. Las obras de derribo comenzarían en febrero de 2027. Mientras tanto, las 140 familias que habitaban estos bloques, recibirán subsidios de arriendo, mientras esperan la construcción de una solución habitacional definitiva.

En este caso, el ministro Poduje responsabilizó directamente a la constructora Noval de que se haya tenido que llegar a esta solución. “La empresa Noval es responsable de haber construido esas viviendas de forma absolutamente fallida, al punto que hemos tenido que demoler un edificio completo y vamos a tener que demoler dos edificios más. Se había comprometido a arreglar las fallas que han impedido entregarles los títulos de propiedad a las familias después de 13 años (…) me di cuenta de que los avances han sido marginales”.

Poduje agregó que se le pidió a Noval que deje el proyecto. “Nosotros vamos a asumir el costo y le vamos a enviar la factura después a Noval sin perjuicio de otras medidas legales que vamos a tomar con ellos”, sostuvo. Entre los problemas de estos departamentos, según detalló el ministro, hay filtraciones, rebalse del alcantarillado al interior de las viviendas y mala aislación térmica, entre otros.

En cuanto a Villa El Mirador de Arauco, este lunes el ministro firmó una serie de compromisos con los habitantes del conjunto habitacional. Además de otorgar subsidios a las 40 familias cuyas viviendas ya fueron calificadas como inhabitables o presentan mayor riesgo de deslizamiento, se realizarán estudios de suelo para determinar la situación de las otras 270 viviendas de la villa.

Con los resultados del estudio, el Ministerio de Vivienda determinará la posibilidad de reposición, de mejoramiento de las casas o la relocalización de las familias en otro proyecto habitacional. Desde esta cartera explicaron que aún no se sabe cuánto costarán los subsidios y los proyectos de reconstrucción para todas estas viviendas de ambas villas.

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Las críticas de la madre de Cristóbal y de Alex Matute al fallo que rebajó medidas cautelares a imputados por homicidio de Año Nuevo

La Corte de Apelaciones de Concepción cambió las medidas cautelares de dos de los imputados por el homicidio de Cristóbal Miranda, el joven asesinado en una fiesta de Año Nuevo en el Espacio Marina de Talcahuano. La madre de Cristóbal, Caroline Olivares, informó del fallo a través de sus redes sociales. “Hoy lamentablemente no tengo buenas noticias”, parte diciendo en su video, en el que luego especifica que al imputado Luciano Gutiérrez Romero se le modificó la medida cautelar de prisión preventiva, por la de arresto domiciliario. Mientras que al imputado Agustín Pezo Aguilera se le cambió la de arresto domiciliario total por la de arresto domiciliario nocturno.

Sobre el caso de Pezo, la madre de Cristóbal sostuvo: “Hay pruebas contundentes de que Agustín Pezo Aguilera sí golpeó a Cristóbal hasta morir. Creo que desde el primer hasta el último golpe debe ser condenado”.

También criticó que este cambio de medida pueda estar vinculado a que Pezo va a ser padre. “Agustín Pezo Aguilera puede estar hoy fuera de casa. Puede hacer su vida normal y solo llegar a dormir. En cambio hoy yo no tengo a mi hijo, pero sí se está protegiendo los derechos de Agustín Pezo Aguilera porque él va a ser papá”.

En declaraciones a Aquí Biobío, Caroline Olivares afirmó: “El cambio de una medida cautelar no significa que estos imputados sean inocentes, ni disminuye por sí mismo su eventual responsabilidad o participación en los hechos que terminaron con la vida de Cristóbal”.

Eso sí, reiteró las críticas a la menor intensidad de las nuevas medidas en los casos de Pezo y Gutiérrez: “Nos preocupa especialmente que, tratándose de un homicidio tan grave y de una investigación que aún continúa, dos imputados pasen a cumplir medidas menos gravosas. No hay nuevas pruebas que pongan en duda o descarten la participación de los imputados como lo declara alguna de las defensas. Esperamos que las nuevas cautelares sean fiscalizadas rigurosamente y que cualquier incumplimiento tenga consecuencias”.

Quien también se refirió a este polémico fallo, es el abogado y hermano de Jorge Matute Johns, Álex Matute. En una carta entregada a la madre de Cristóbal Miranda, sostiene: “Al escribir esta carta no encuentro palabras para explicar lo doloroso que es, además de tener que soportar la pérdida de un hijo o hermano, tener que soportar la indiferencia con la que actúa la justicia”.

En el escrito, Álex Matute además hizo una comparación entre el caso de Cristóbal y el que enfrentó su familia. “Tuvimos primero un ministro que se negó a investigar y, después, una ministra que levantó una teoría sin sustento y terminó cerrando la investigación. Eso nos dejó una herida que después de tantos años sigue abierta. Por eso, saber que hoy integra la sala que adopta decisiones en el caso de Cristóbal, me resulta particularmente inquietante”, sostuvo.

Cabe recordar que este caso tiene siete imputados como coautores de homicidio calificado en grado de consumado. Estos son: Benjamín Folch Friedl, Agustín Pezo Aguilera, León Flores Basáez, Frank Hengst Salas, Agustín Saavedra Opazo, Luciano Gutiérrez Romero y C. S. (menor de edad). Saavedra Opazo (de 20 años) se mantiene en prisión preventiva. El resto está principalmente con la medida cautelar de arresto domiciliario.

Los imputados, según la Fiscalía, se habrían puesto de acuerdo para golpear a Cristóbal Miranda. Incluso compartieron mensajes incriminatorios en un chat, en el que se hacían llamar Tokyo Manji.

Un mensaje de Inacap

INACAP Los Ángeles acerca a estudiantes a los desafíos y oportunidades de la industria energética

Conectar a los futuros técnicos y profesionales del Biobío con las necesidades de la industria energética es el objetivo de la Ruta de la Energía 2026, iniciativa que INACAP Sede Los Ángeles permitió vincular a estudiantes de Educación Media Técnico-Profesional y educación superior con empresas de los sectores eólico, solar e hidráulico.

“Queremos que los estudiantes conozcan de primera fuente las necesidades de la industria y se conecten con sus empresas”, destacó Sebastián Cabello, vicerrector de INACAP Sede Los Ángeles.

La actividad reunió a referentes de compañías como WPD Windmanager, Innergex, RHONA, DARTEL, Coopelan y Novoa y Flores, generando espacios de encuentro para conocer de primera fuente los desafíos del sector y las oportunidades de desarrollo laboral.

Por su parte, Ricardo Muñoz, estudiante de Ingeniería en Energía, destacó que “Interactuar directamente con representantes de empresas multinacionales nos entrega una visión real de nuestro campo laboral y nos demuestra que estamos preparados para aportar a la región”.

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Ausentismo escolar en Biobío baja, pero 100 mil alumnos han faltado a más del 10% de sus clases durante este año

Al cierre del primer semestre, 101.101 estudiantes de la Región del Biobío presentan ausentismo crónico, es decir, han faltado al 10% o más de sus clases, según cifras oficiales del Centro de Estudios del Mineduc analizadas por la Fundación Presente. La cifra equivale al 39,4% de la matrícula regional, lo que representa una disminución de 4,9 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025, cuando el indicador alcanzaba el 44,3%.

Según destaca la fundación, es el cuarto año consecutivo de descenso. En 2022, con el regreso a clases presenciales, el ausentismo crónico regional aumentó 15 puntos porcentuales y alcanzó el 58%. Desde entonces, ha caído 18,6 puntos, por lo que la región ya revirtió ese aumento y hoy se ubica por debajo del promedio nacional, de 40,7%. Aun así, el indicador sigue casi 9,4 puntos por encima de los niveles previos a la pandemia, cuando rondaba el 30%.

“Cuatro años seguidos de baja muestran que el esfuerzo de las comunidades educativas está dando frutos. Pero no podemos darnos por satisfechos: cuatro de cada diez estudiantes de la región siguen faltando al 10% o más de sus clases, y cada día perdido son aprendizajes que cuesta mucho recuperar”, señaló Andrés Contreras, director de Evaluación e Incidencia de Fundación Presente.

Las 11 comunas del Gran Concepción suman 148.844 estudiantes, de los cuales 64.409 (43,3%) presentan ausentismo crónico, una tasa superior al promedio regional y al nacional. Siete de ellas superan el 40,7%. Coronel es la comuna del Gran Concepción con mayor ausentismo (48,5%) y Penco la con menos (24,6%).

Siete de ellas superan el 40,7%. Coronel es la comuna del Gran Concepción con mayor ausentismo (48,5%) y Penco la con menos (24,6%). Fuera del Gran Concepción, Tirúa registra la tasa más baja de ausentismo de la región (19,5%) y Quilaco, la más alta (51,3%).

“Recuperamos terreno, pero volver a los niveles de antes de la pandemia exige que la asistencia sea una prioridad pedagógica en cada escuela. La asistencia se sostiene cuando el estudiante y su familia sienten que la escuela los espera”, enfatizó Rebeca Molina, directora ejecutiva de Fundación Presente.

Antes de despedirnos, dejamos algunos datos del Mes de la Ciencia, compartidos por el Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías (Cicat).

Miércoles 14 de octubre: Encientifícate en Campus Los Ángeles UdeC . Despliegue de talleres interactivos.

. Despliegue de talleres interactivos. Miércoles 21 de octubre: Inauguración de la nueva sala “Curioteca. Curiosidad en movimiento” en Cicat (acceso norte a Coronel). Apertura de un nuevo espacio permanente, diseñado específicamente para las primeras infancias, que promueve el aprendizaje por descubrimiento y la exploración.

en Cicat (acceso norte a Coronel). Apertura de un nuevo espacio permanente, diseñado específicamente para las primeras infancias, que promueve el aprendizaje por descubrimiento y la exploración. Sábado 31 de octubre: “Halloween en Cicat: Ciencia o Truco”. Actividad especial de cierre de mes, cuyo objetivo es analizar y explicar diversos fenómenos científicos presentes detrás de los mitos y tradiciones de esta festividad. Obviamente, habrá disfraces.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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