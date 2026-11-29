La cinta ecuatoriana “Nunkui”, dirigida por la Verenice Benítez, recibió el galardón PAOA, como Mejor película de Largometraje de Ficción de la 38° Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (FICVIÑA), en la ceremonia de clausura que se realizó en el Teatro Municipal.

La velada reunió a cineastas, jurados, autoridades e invitados que acompañaron el cierre de una edición que, desde el 23 de noviembre, convirtió a Viña del Mar en el punto de encuentro del cine iberoamericano, que en total convocó a 13 mil asistentes.

De esta manera concluyó FICVIÑA tras seis días de programación que incluyó competencias, el “Cine a cielo abierto”, que en sus tres funciones asistieron más de mil espectadores. Además, se realizaron jornadas de diálogos de formación de cine y networking, reafirmando su rol como vitrina del cine iberoamericano y como plataforma para las nuevas voces de la región.

Tras la entrega de los galardones, el público disfrutó de la función de cierre con “La Bola Negra”, la película de Los Javis, que puso el broche final a una jornada de celebración del cine y de reconocimiento a las miradas que dieron vida a esta edición del festival.

Esta nueva edición fue organizada por el Municipio de Viña del Mar, en conjunto con la Universidad Viña del Mar, Duoc UC Viña del Mar y Espacio Cultural (Corporación Cultural de Viña del Mar), y financiada por el Fondo Audiovisual Convocatoria 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

GANADORES

● Mejor director/a: Galvano de reconocimiento otorgado por la Asociación de Directores y Guionistas de Chile ADG: Daniel Vidal Toche, por la película “La Anatomía de los Caballos” (Perú).

● Mención especial de la crítica especializada: “Nunkui”, dirigido por Verenice Benítez (Ecuador).

● Mención especial del jurado: Galvano de reconocimiento otorgado por la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar: “Uatana”, de Cláudio Marques (Brasil)

Competencia Iberoamericana de Largometraje Documental

● Mejor largometraje documental: “Los Vencedores”, de Pablo Aparo (Argentina)

● Mejor guion: “Los Vencedores”, de Pablo Aparo (Argentina)

● Mención especial del jurado: Galvano de reconocimiento otorgado por la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar: “Plata o mierda”, de Toia Bonino y Marcos Joubert (Argentina)

Competencia Nacional de Largometrajes “Desde aquí”

● Mejor largometraje: “Cocaína negra”, dirigida por Cristóbal Valenzuela (Chile)

● Mejor director/a: Galardón otorgado por la Asociación de Directores y Guionistas de Chile ADG: Carlos Araya Díaz, por “Población flotante”.

● Mejor guion: Galardón otorgado por la Asociación de Directores y Guionistas de Chile ADG: “Cocaína negra”, dirigida por Cristóbal Valenzuela (Chile).

● Mención Especial del Jurado: Galvano de reconocimiento otorgado por la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar: “Lyan mía”, dirigida por Camila Aboitiz (Chile).

Competencia Iberoamericana de Cortometrajes “Pulso iberoamericano”.

● Mejor cortometraje iberoamericano: “Allá en el cielo”, dirigido por Roddy Dextre (Perú)

● Mejor guion: “Presépio”, de Felipe Bibian (Brasil)

● Mención especial del jurado: “IXQUIC”, de Elvis Caj (Guatemala).

Competencia Iberoamericana de Cortometrajes Animados “Creando universos”.

● Mejor cortometraje animado: “Trabajo hecho”, de Jaime Freire Valenzuela (Chile)

● Mejor diseño de animación: “El cuerpo de Cristo”, de Bea Lema (España)

● Mención especial del jurado: “El Tamagochi Escarlata”, de Francisco Visceral Rivera (Chile).

Competencia “Habitar”

.● Mejor obra: “Tres tristes tías”, de Carlos Villegas Leiva (Chile).

● Mejor director/a: Francisca Amigo, por “Norte claro, sur oscuro”. (Chile)

● Mención especial del jurado: “Norte claro, sur oscuro”, de Francisca Amigo (Chile)

Competencia Mejor Música Chilena Incidental de Largometrajes de Ficción y Documentales Nacionales – SCD

● Mejor compositor de largometraje de ficción: “Todos los males”, dirigida por Nicolás Postiglione, con música de Paulo Gallo.

● Mejor compositor de largometraje documental: “Cocaína negra”, dirigida por Cristóbal Valenzuela Berríos, con música de Jorge Cabargas.

FICVIÑA INDUSTRIA

ASTRO LX (asesoría de mezcla, ajuste y masterización profesional). Proyecto ganador: “El camino de la sal”, de Soledad San Julián.

PREMIO QUANTA (servicios de finalización y creación de DCP).

Proyecto ganador: “El prontuario de Madame Wittmann”, de Nicolás Videla

PREMIO GORKA (corrección de color para largometraje). Proyecto ganador: “El retorno del Tusán”, de Carlos Chang Cheng.

PREMIO ASESORÍA DE EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL: Natalia Isotta, MPM PREMIUM. Proyecto ganador: “El retorno del Tusán”, de Carlos Chang Cheng.