Las fuerzas de derecha y ultraderecha pusieron fin a ocho años de gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por Pedro Sánchez. Con el 97% de los votos escrutados, el Partido Popular (PP), la derecha tradicional de España, encabeza los comicios como primera fuerza electoral, en unas elecciones generales en las que alcanza los 133 escaños.

Sumados a los del partido de ultraderecha Vox, que al cierre de esta edición alcanza los 52 diputados, una virtual coalición entre ambas coaliciones supera el 50+1 de diputados que necesita (176) en el Congreso de diputados, lo que les permitirá conformar gobierno con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza. Cabe indicar que antes de estas elecciones VOX poseía solo 33 diputados, lo que evidencia un fuerte crecimiento.

Atrás queda el PSOE, pese a ser la segunda fuerza con mayor cantidad de votos y con 115 escaños (de 121 que tenía), los que no le alcanzan para formar pacto con partidos minoritarios como Esquerra Republicana de Catalunya, el Frente Amplio o EH Bildu.

Un total de 38,6 millones de electores estaban convocados a las urnas en estas elecciones para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados, marcados por una participación histórica que a las 18:00 horasera del 68,15 %, 15 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior.

Tras la celebración de estas elecciones generales, el gobierno entró en funciones y quedan limitadas algunas de sus facultades, circunstancia que se mantendrá hasta la investidura y posterior toma de posesión de un jefe del Ejecutivo.

Los comicios se convocaron anticipadamente a principios de octubre luego de que el Congreso rechazara dos decretos de emergencia impulsados por el Ejecutivo para enfrentar la crisis habitacional, conocidos como los decretos Maricarmen, bautizados así por la mujer madrileña de 87 años que fue desahuciada en septiembre pasado de la vivienda en la que residía desde hacía más de siete décadas, y cuyo caso desató protestas en el país, especialmente luego de que ella falleciera.

Tras tres años consecutivos sin aprobación de presupuestos y la pérdida de apoyos en su coalición, Sánchez justificó el adelanto electoral al argumentar que necesitaba una mayoría parlamentaria más amplia para continuar desarrollando sus políticas y que los ciudadanos debían decidir el rumbo político del país.