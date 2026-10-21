Desconcierto por incautación de animales silvestres a centro de rescate de fauna silvestre

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¡Hola, Biobío! Quién entiende este clima… para hoy se mantiene la alerta preventiva por posibles tormentas eléctricas y vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Así que el llamado desde esta redacción es a ser precavidos. El mal tiempo duraría hasta el viernes. Y así como el clima está cada vez más complejo de entender, también es difícil de explicar el caso de la Fundación Ñacurutú, en el que profundizamos esta semana.

Un video en el que se ve a un quique con un arnés, derivó en la incautación de animales silvestres que mantenía a su cuidado el conocido veterinario Cristian Herrera. La Fiscalía y el SAG sostienen que se trataría de una tenencia ilegal de fauna silvestre, pero otros veterinarios y organizaciones sociales defienden a Herrera, quien es fundador del Centro de Conservación y Rehabilitación de Fauna Silvestre Ñacurutú. Para ellos, estos animales son solo pacientes del centro. A esto se agrega que, según la abogada de Herrera, el SAG incluso tiene un convenio con Ñacurutú.

También en esta edición:

Contraloría objeta más de $100 millones gastados en viajes realizados por la administración del exgobernador Rodrigo Díaz. Entre los funcionarios que viajaron con la anterior autoridad, innecesariamente según el organismo, figuran tres imputados por el Caso Convenios.

Boris Chamorro, alcalde de Coronel, sostuvo en un video que “es el proceso más difícil de su vida”, en referencia a los delitos que le imputa la Fiscalía. Chamorro está acusado de recibir sobornos en el caso Puerto Coronel y de fraude al fisco en el caso de “Embotelladora Llacolén”.

Después de la sorpresiva anulación del juicio oral que había condenado al excarabinero Luis Mansilla Garrido a 20 años de prisión, por intento de feminicidio y parricidio, el Tribunal Oral de Los Angeles fijó para el 7 de diciembre el inicio del nuevo proceso.

Una investigación liderada por el doctor Mauricio Urbina, académico de la Universidad de Concepción, evidenció que la combinación de cenizas de incendios forestales y compuestos liberados por hojas de eucalipto durante su degradación puede reducir drásticamente el oxígeno disponible en el agua. Un hallazgo que conviene tener muy presente en esta zona.

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de protección que pretendía frenar el cambio del Colegio San Agustín desde establecimiento subvencionado a particular pagado. Con esto, el establecimiento comenzará a funcionar bajo la nueva modalidad de financiamiento durante 2027.

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Acusan al SAG de desconocer convenio con centro de rescate Ñacurutú

Durante el fin de semana, veterinarios y organizaciones medioambientalistas publicaron frases de apoyo al veterinario Cristian Herrera, fundador de Ñacurutú, el centro que se dedica al rescate de animales silvestres y que tiene sus instalaciones en Coliumo, comuna de Tomé. En los mensajes acusaban “falta de sentido común” de parte del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), después de que este organismo, junto a la Fiscalía, requisara especímenes que estaban al cuidado de Herrera.

La acción de la Fiscalía y el SAG se produjo luego de que se difundiera un video en el que se mostraba a un quique (hurón chileno) paseado con un arnés. En el video se ve cuando el quique se encuentra con un pudú. La fiscal de Tomé, Ana María Aldana, explicó que “hace unos días se recibió una denuncia que decía relación con ciertos animales propios de la fauna local que estarían en poder de una persona (…) la persona tenía tres loros choroy y un quique. Las especies fueron incautadas”. La fiscal agregó que al imputado (Cristian Herrera) se le está investigando por infracción a la Ley de Caza y “no podemos descartar un eventual delito de maltrato animal”.

Al poco tiempo de conocerse la noticia, cientos de comentarios en redes sociales empezaron a advertir que las especies habían sido incautadas en el domicilio que el veterinario Cristian Herrera tiene junto a su fundación de rescate animal, por lo que se trataría de especies en procesos de rehabilitación. “Nos preocupa profundamente que un espacio dedicado a la protección de la biodiversidad se vea enfrentado a esta situación, especialmente considerando la importancia de contar con centros especializados para atender a los animales silvestres heridos, afectados por actividades humanas o desplazados de sus hábitats”, publicó la Red de Humedales del Biobío, una de las organizaciones que mostró su apoyo a Herrera. A su vez, manifestaron preocupación por el bienestar actual de los animales requisados.

Por su parte, el Servicio Agrícola y Ganadero confirmó a Aquí BioBío que “en cumplimiento de sus atribuciones legales y de su responsabilidad en la protección de la fauna silvestre, recibió y atendió dos denuncias por presunta tenencia irregular de ejemplares de fauna silvestre protegida en un domicilio particular que no se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre”.

El 9 de octubre de 2026 se realizó esta fiscalización, en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la Policía de Investigaciones. “Se constató la presencia de un quique y tres loros choroy, especies de fauna silvestre protegidas por la Ley N° 19.473, cuya tenencia se encuentra regulada y, en consecuencia, dichos ejemplares fueron trasladados a un recinto especializado para su evaluación (…) todas las actuaciones realizadas se enmarcaron estrictamente dentro de sus competencias legales y procedimientos establecidos, destacando la imparcialidad y compromiso de sus funcionarios y funcionarias, cuya labor se desarrolla con pleno apego a la normativa vigente y al servicio de la ciudadanía”, sostuvieron desde esta entidad.

Pero la abogada de la Fundación Ñacurutú, Rocío García, sostiene que lo efectuado por el organismo es irregular. Incluso recalcó que hay un convenio vigente entre el SAG y Ñacurutú, que data desde 2019, “por lo que no entendemos mucho este cambio de actitud del servicio. Estamos recabando los antecedentes para ver los pasos a seguir. Los animales que incautaron ese día, de hecho, tienen un acta de entrega desde el mismo SAG”.

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Contraloría objeta $100 millones por viajes con “comitiva regional” del exgobernador

Una serie de viajes realizados entre 2022 y 2024 por el exgobernador Rodrigo Díaz, consejeros regionales y funcionarios del Gobierno regional fueron objetados por la Contraloría. El ente fiscalizador formuló “reparos directos por un total de $100.436.919”.

El informe también identificó gastos por $98.627.794 respecto de los cuales el Gobierno Regional deberá acreditar documentalmente los resultados, aportes o beneficios institucionales obtenidos mediante los cometidos financiados con recursos públicos.

El documento de 197 páginas, publicado ayer por la Contraloría, describe una serie de irregularidades, entre ellas, viajes nacionales e internacionales cuya necesidad institucional no pudo justificarse adecuadamente ni cuya relación con las funciones de los participantes pudo acreditarse. También identifica gastos asociados a actividades que finalmente no se realizaron, participación de funcionarios y terceros sin justificación suficiente, y desembolsos cuyos resultados o beneficios institucionales no pudieron demostrarse.

Según Contraloría, en los viajes que el entonces gobernador regional efectuó a España, Estados Unidos, Egipto, Israel, Australia, Nueva Zelanda, Marruecos, Estonia, Argentina y Portugal, fue acompañado, en cada caso, por uno, dos o tres funcionarios. Esto, advierte el organismo, constituye una comitiva “respecto de la cual la autoridad regional carecía de atribuciones para designar, por lo que resulta improcedente”. También se detectaron deficiencias en las compras de pasajes, que significaron un mayor desembolso. Por ejemplo, compras de vuelos un día antes del viaje.

Entre quienes acompañaron al gobernador regional en estas giras figura el exjefe de gabinete Rodrigo Alarcón, actualmente acusado en el Caso Convenios, en la arista Fundación En Ti . Alarcón integró una comitiva que viajó a Tel Aviv, Israel, en 2022.

. Alarcón integró una comitiva que viajó a Tel Aviv, Israel, en 2022. También participaron el administrador regional y el jefe de la División de Desarrollo Humano en un viaje realizado en octubre de 2022 a Barcelona, España, para asistir a una Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género. Aunque los nombres de los funcionarios aparecen tachados en el informe, en esa fecha esos cargos eran ocupados por Rodrigo Martínez, entonces administrador regional, y Simón Acuña, entonces jefe de División. Ambos también están acusados en el Caso Convenios.

Tanto en el viaje a Barcelona como en el de Tel Aviv, Contraloría cuestionó la participación de estos funcionarios en las respectivas comitivas. En el caso de la “misión” a Israel, el organismo cifró en $14.928.556 los gastos en traslados internos y servicios de traducción durante cinco días, para una comitiva de ocho personas.

La Contraloría ordenó adoptar medidas “para gestionar el reintegro de los recursos observados y, de ser necesario, ejercer las acciones administrativas y judiciales correspondientes para lograr su restitución”.

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Las causas por fraude al fisco y cohecho del alcalde de Coronel

Coimas periódicas que habría recibido del presidente del directorio de Puerto Coronel y un “perdonazo” de deudas a la empresa Embotelladora Llacolén son dos de los delitos que, según la Fiscalía, habría cometido el alcalde Boris Chamorro Rebolledo durante el ejercicio de su cargo.

Mientras que en la causa de Puerto Coronel la fiscal Glenda Lagos ya presentó una acusación, por lo que se realizará un juicio oral, en la investigación por el caso de Embotelladora Llacolén la formalización recién se llevará a cabo este lunes 26 de octubre, tras cuatro aplazamientos.

En la causa Puerto Coronel, la Fiscalía sostiene que se estafó a la empresa a través de la confección de facturas por servicios inexistentes o que ya habían sido pagados. Según la Fiscalía, Hernán Romero Sáez (hermano del exdiputado Leonidas Romero), propietario de Servicios Caryher Limitada, emitía facturas que permitían justificar egresos desde Puerto Coronel y luego devolvía parte del dinero, descontando una suma a su favor. Así se habría apropiado de $1.022 millones.

Respecto de los pagos a autoridades, la Fiscalía atribuye a Boris Chamorro la recepción de $82 millones entre mayo de 2022 y noviembre de 2023, y al entonces concejal Eduardo Araya otros $69,75 millones. Las “coimas” habrían sido ideadas por Eduardo Hartwig, presidente del directorio de la empresa portuaria, quien “dispuso el pago de un beneficio económico, en forma periódica, al imputado Boris Chamorro Rebolledo” a través de otra empresa contratista: Transolv.

El Ministerio Público presentó la acusación para llevar al alcalde, y otros seis imputados, a juicio oral. El órgano persecutor solicita penas privativas de libertad en contra de Chamorro que alcanzan ocho años y dos días por delitos reiterados de cohecho, mientras que para Hartwig las penas requeridas por soborno, administración desleal y delitos tributarios superan los 38 años. La acusación consta de 235 páginas. La Fiscalía ofreció 177 testigos, 11 peritos y 569 medios probatorios diversos, como documentos, teléfonos o computadores. Ahora se está a la espera de la audiencia de preparación del juicio oral.

Según la acusación, la dimensión económica de los delitos investigados asciende a más de $2.500 millones. $2.159 millones de perjuicio contra el Puerto Coronel por administración desleal, más de $233 millones de perjuicio fiscal asociado a delitos tributarios y $151,75 millones en pagos a autoridades comunales vinculados a delitos de cohecho y soborno.

En cuanto a la causa por la Embotelladora Llacolén, que está próxima a ser formalizada, se investiga un presunto fraude al fisco por la condonación de deudas de patentes comerciales que tuvo esa empresa con la Municipalidad de Coronel, por una suma de $1.200 millones.

Los imputados son el alcalde Boris Chamorro, el exjefe jurídico municipal Cristián Pinto y los exconcejales Ariel Durán, René Lucero, Osvaldo Campos y Francisco Reyes. La formalización en dos de cuatro ocasiones ha sido postergada por licencias médicas de uno de los abogados de Chamorro, Waldo Ortega.

Pero además de ambos casos, hay un tercero menos conocido que enfrenta el alcalde Chamorro. Es que según la Fiscalía, Chamorro celebró un contrato simulado con su padre, Carlos Chamorro Uribe, mediante el cual intentó transferirle la propiedad de un vehículo Ford, modelo Edge AWD 3.5, del año 2019, avaluado en $15 millones.

En el marco de la investigación por el caso de Puerto Coronel, iniciada en 2024, el Consejo de Defensa del Estado había solicitado previamente una prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados del alcalde, entre ellos, el vehículo. La medida se conoció a través de la prensa el 22 de enero de 2025. Sin embargo, la transferencia del vehículo entre el alcalde y su padre se realizó el 29 de enero, mientras que la prohibición de enajenarlo quedó inscrita en el Registro de Vehículos Motorizados recién en febrero.

A fines de la semana pasada, el alcalde publicó en sus redes sociales un video en el que se refirió a sus problemas judiciales. “Es el proceso más difícil de mi vida (…) en esta nueva etapa tendremos la posibilidad de demostrar nuestra inocencia, de entregar las pruebas suficientes y, sobre todo, de limpiar mi honra, la de mi familia y la de todos quienes nos aprecian”, señaló.

Un mensaje de Inacap

INACAP participó de la segunda versión de Conce al Plato, festival gastronómico que reunió a más de 120 expositores

La gastronomía se tomó el Biobío e INACAP Sede Concepción-Talcahuano por segundo año consecutivo fue parte de Conce al Plato, actividad que se realizó en el Parque Bicentenario de Concepción durante dos días que reunió a más de 45 mil asistentes y más de 120 expositores, relevando la gastronomía penquista.

La actividad fue liderada por el área de Gastronomía y contó con la presencia de Eugenio Melo, director del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP, chefs instructores de la Sede, Daniel Cartes y Marlon Venegas, entre otros, en la que cocinaron en vivo, relevando los productos del mar del Biobío.

Además, durante la segunda jornada de este festival gastronómico, Eugenio Melo, participó del conversatorio “Cocina Chilena: Potencial Turístico Gastronómico de Chile”, un espacio de diálogo y reflexión sobre el valor de nuestra cocina como motor de identidad cultural, desarrollo turístico y proyección del país.

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Fijan nuevo juicio contra excarabinero condenado por femicidio y parricidio frustrado

Después que la Corte de Apelaciones de Concepción acogiera el recurso de nulidad presentado por la defensa de Luis Antonio Mansilla Garrido, el excarabinero sindicado como autor de los delitos de femicidio, parricidio y homicidio frustrados, en contexto de violencia infrafamiliar, el Tribunal Oral de Los Ángeles fijó para el lunes 7 de diciembre el inicio del nuevo juicio.

Cabe recordar que, en el anterior juicio, el tribunal oral había condenado a Mansilla a 20 años de prisión. Al excarabinero se le acusa de haber intentado quemar la vivienda en que vivía su expareja junto a sus hijos. La mujer logró frustrar el hecho, pero sufrió graves quemaduras. Después de ser capturado, Mansilla se dio a la fuga desde un recinto policial en Valdivia en 2023 y solo fue detenido nuevamente el año pasado, en La Rioja, Argentina. La determinación de la Corte de Concepción de anular el juicio, derivó en críticas tanto de la víctima como del Sernameg.

En otra causa de alta connotación pública para la región, la jueza Carolina Llanos resolvió, en una audiencia efectuada ayer, mantener la prisión preventiva de Agustín Saavedra Opazo, imputado por el homicidio de Cristóbal Miranda durante una fiesta de Año Nuevo. Para el tribunal, no se le está investigando por un homicidio en riña, como sostenía la defensa, sino por un homicidio calificado.

Cabe recordar que este caso tiene siete imputados como coautores de homicidio calificado en grado de consumado. Estos son: Benjamín Folch Friedl, Agustín Pezo Aguilera, León Flores Basáez, Frank Hengst Salas, Agustín Saavedra Opazo, Luciano Gutiérrez Romero y C.S. (menor de edad). Saavedra Opazo es el único que se mantiene en prisión preventiva. Los imputados, según la Fiscalía, se habrían puesto de acuerdo para golpear a Cristóbal Miranda. Incluso compartieron mensajes incriminatorios en un chat, en el que se hacían llamar Tokyo Manji.

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Estudio revela que cenizas de incendios forestales y hojas de eucaliptus reducen el oxígeno del agua

Una investigación liderada por el doctor Mauricio Urbina, académico de la Universidad de Concepción e investigador principal del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), evidenció que la combinación de pulsos de cenizas provenientes de incendios forestales y compuestos liberados por hojas de eucalipto durante su degradación puede reducir drásticamente el oxígeno disponible en el agua, provocar cambios abruptos en su pH y afectar a los organismos acuáticos.

“La principal importancia de este estudio radica en entender cómo los cursos de agua dulce responden a dos factores de estrés cada vez más comunes: la introducción de especies exóticas, como las plantaciones de eucalipto, y los incendios forestales, cuya severidad y frecuencia se ven favorecidas por las condiciones asociadas al cambio climático”, explicó el doctor Urbina.

Mediante experimentos con la técnica de microcosmos, sistemas controlados que permiten reproducir determinadas condiciones ambientales, los investigadores evaluaron cómo estos factores modifican parámetros fundamentales para la vida acuática.

Los resultados mostraron que los compuestos liberados por las hojas de eucalipto provocaron una fuerte acidificación del agua, además de una disminución del oxígeno disponible. Por el contrario, las cenizas generaron condiciones alcalinas, subiendo el pH del agua. Sin embargo, cuando ambos factores actuaron conjuntamente, sus efectos sobre el pH se contrarrestaron parcialmente (efecto antagónico), mientras que la disminución del oxígeno se intensificó (efecto sinérgico), alcanzando condiciones cercanas a su ausencia total.

“Ambos factores afectan al mismo río, pero presentan efectos distintos sobre el pH. Mientras las hojas de eucalipto generan acidificación, las cenizas producen alcalinización. Cuando actúan en conjunto, estos efectos se contrarrestan parcialmente, dando lugar a condiciones relativamente neutras o levemente ácidas”, detalló el investigador.

En tanto, para evaluar las consecuencias biológicas, el equipo utilizó ejemplares de Daphnia magna, un pequeño crustáceo de agua dulce ampliamente empleado en estudios de ecotoxicología por su sensibilidad frente a cambios ambientales. Los ensayos evidenciaron que los compuestos liberados exclusivamente por las hojas de eucalipto resultaron considerablemente más tóxicos cuando actuaron solos, en comparación a cuando actuaron en combinación con cenizas. Esto muestra un efecto inesperado y menos negativo de ambos estresores en combinación.

“Observamos que la mortalidad fue inferior en el tratamiento que combinaba los compuestos liberados por las hojas de eucalipto con las cenizas, en comparación con el tratamiento que contenía solamente los compuestos de las hojas. Esto sugiere que la neutralización del pH tiene un efecto que reduce la letalidad”, señaló el académico.

No obstante, la menor mortalidad no significó ausencia de consecuencias fisiológicas. Los investigadores observaron que todos los tratamientos aumentaron significativamente el metabolismo de los organismos, evidenciando mayores demandas energéticas. “Cuando evaluamos el consumo de oxígeno de los organismos sobrevivientes, observamos que el tratamiento combinado generó una mayor demanda metabólica. Esto demuestra que, aunque exista un efecto menos negativo sobre la supervivencia, los organismos igualmente deben asumir costos asociados a los procesos de detoxificación”, dijo el doctor Urbina.

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Colegio San Agustín pasa definitivamente a ser particular pagado

El Centro General de Padres y Apoderados del Colegio San Agustín de Concepción presentó un recurso de protección en contra de la Fundación Educacional Santo Tomás de Villanueva, entidad que administra el establecimiento. La acción jurídica intentaba frenar el cambio de modalidad de financiamiento del colegio, el cual pasará de particular subvencionado a particular pagado para el año escolar 2027.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción –integrada por el ministro Rodrigo Cerda, la ministra Jimena Troncoso y la abogada (i) Laura Silva– estableció que el ajuste de financiamiento se ha tramitado en conformidad con los cauces reglamentarios y legales vigentes, por lo que rechazó el recurso de los apoderados.

En el fallo, el tribunal de alzada sostiene que la fundación comunicó por escrito el cambio de modalidad dentro del plazo establecido, es decir, al comienzo del año escolar anterior a aquel en que se haría efectivo. La entidad sostenedora presentó formalmente su solicitud ante la Seremi de Educación el 24 de marzo de 2026, “acompañando la certificación de estar al día en el pago de cotizaciones previsionales y remuneraciones de su personal, así como los respaldos de las comunicaciones efectuadas a la comunidad educativa”.

“De los antecedentes descritos aparece que el ajuste de financiamiento se ha tramitado en conformidad a los cauces reglamentarios y legales vigentes y, en consecuencia, al no haberse acreditado la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible a los órganos y entidades recurridas, la presente acción cautelar debe ser desestimada”, concluye la sentencia.

Antes de irnos, un dato. Durante lo que queda de octubre se estará realizando el Festival de las Aves, organizado por el Museo de Historia Natural de Concepción. Este viernes 23 se efectuará la primera actividad: una Plaza de Aves (feria de emprendimientos y experiencias asociadas a avifauna), en el Pasillo de Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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