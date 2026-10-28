“La Reina de la Noche”: Novela reconstruye la vida de la soprano mapuche Rayén Quitral

Una novela sobre la soprano mapuche Rayén Quitral será presentado la próxima semana en Santiago, informó Visión Universitaria UC.

Se trata de “La reina de la noche” (Ediciones UC), que reconstruye la vida de la artista.

Nacida en un rincón rural de Chile y orgullosa de sus raíces mapuche, Rayén Quitral llegó a convertirse en una de las grandes sopranos de su tiempo. Mientras gran parte de Europa permanecía marcada por la guerra y muchos teatros reducían o suspendían su actividad, su voz encontró un espacio en el Teatro Colón de Buenos Aires, uno de los centros de la ópera internacional de la época, donde coincidían artistas y músicos provenientes de distintos rincones del mundo. Años más tarde, su interpretación de la Reina de la Noche en La flauta mágica la llevaría hasta la Royal Opera House de Londres, consagrándola en uno de los escenarios más prestigiosos de la lírica mundial.

El próximo 5 de noviembre de 2026, a las 18:00 horas, en la Sala Arrau del Teatro Municipal de Santiago, Ediciones UC lanzará Rayén Quitral. La Reina de la Noche, de Marilú Ortiz de Rozas, una novela biográfica que reconstruye la vida de esta artista excepcional a partir de archivos, prensa de época, testimonios e investigación histórica.

Para Marilú Ortiz de Rozas, el hallazgo de Rayén Quitral fue también el descubrimiento de una historia extraordinaria que cruza la música, la identidad y la memoria cultural de Chile. “Cuando empecé a investigar la vida de esta mujer, primero me impactó su talento, insospechado, precioso. Luego me emocionó su fuerza y su perseverancia para lograr llevar su voz a los escenarios donde debía llegar, y finalmente, me conmovió la generosidad con que entregó sus conocimientos, al final de sus años, a los más desposeídos”, comenta.

“Que la realidad supera a la ficción, en este caso se cumple al pie de la letra. Me pareció fundamental que las generaciones actuales conocieran quién fue, y ese fue el objetivo de este libro, además de llevar de la mano al lector hasta la piel, la infancia e incluso los camarines de Rayén Quitral, para experimentar con ella el vértigo del canto, la emoción de la ópera, y la complicidad que trabó con Mozart, su maestro”, agrega.

El libro rescata una trayectoria extraordinaria marcada por la determinación y la capacidad de abrirse camino en un mundo que parecía reservado para otras y otros. Es la historia de una mujer que llevó con orgullo su identidad mapuche a los escenarios internacionales y que, cuando muchos creían que la ópera pertenecía únicamente a las élites europeas, demostró que una voz nacida en el sur del mundo podía conquistar las más altas cumbres de la música.

Uno de los episodios más conmovedores recreados en la novela ocurre en Londres, el 6 de enero de 1951. A minutos de debutar en la Royal Opera House, interpretando una de las arias más difíciles del repertorio operático, Rayén intenta calmar sus nervios recordando su infancia y aquellos pájaros cuyo canto inspiró sus primeras aproximaciones a la música. Esa niña que escuchaba el mundo desde la naturaleza estaba a punto de enfrentar al público más exigente de Europa. Horas después, los aplausos la consagrarían como la Reina de la Noche.

Sin embargo, pese a sus triunfos internacionales, su figura permaneció durante décadas parcialmente olvidada en su propio país. Con esta nueva obra, Ediciones UC busca devolverle el lugar que merece en la historia cultural de Chile y acercar su legado a nuevas generaciones de lectores, músicos y amantes de las artes.

LANZAMIENTO Libro: Rayén Quitral. La Reina de la Noche

Autora: Marilú Ortiz de Rozas

Fecha: 5 de noviembre de 2026

Hora: 18:00 horas

Lugar: Sala Arrau, Teatro Municipal de Santiago