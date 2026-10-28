Gobierno de Chile envió condolencias a España tras choque de trenes que dejó al menos 60 muertos

El Gobierno de Chile hizo públicas sus condolencias al pueblo español tras el trágico accidente ferroviario que dejó al menos 60 muertos y varias decenas de heridos de distinta consideración.

El choque entre los dos trenes ocurrió en las inmediaciones de Urda, provincia de Toledo, cerca de 140 kilómetros al sur de Madrid. Uno de los convoyes se dirigía desde la capital hispana hacia la sureña ciudad de Sevilla, a cerca de 400 kilómetros por la vía férrea, mientras el otro estaba detenido.

Por esta tragedia, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó, en nombre del Gobierno de José Antonio Kast y del pueblo chileno, su solidaridad con España y con quienes resultaron afectados por la tragedia.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de España por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, Toledo”, indicó el ministerio.

“En estos momentos de dolor, el Gobierno de Chile manifiesta su especial solidaridad a los familiares y seres queridos de las víctimas”, agregó la Cancillería nacional.

Las autoridades ferroviarias y policiales españolas se encuentran en el lugar de los hechos realizando las primeras pericias y el rescate de los fallecidos y heridos. Este accidente es el más grave en lo que va del año y uno de los peores en el milenio en las vías ibéricas, solo superado por el descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Santiago de Compostela en 2013, que dejó 80 muertos y 144 heridos.