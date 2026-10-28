Alejandro Fernández por daño a confianza: “Nada de lo que diga este u otro Gobierno” va a repararlo

En una jornada marcada por una nueva edición del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade 2026), bajo el lema “Tiempo de invertir”, el economista Alejandro Fernández advirtió que la inversión en Chile continúa debilitada y que el deterioro de las confianzas desde el estallido social de 2019 sigue condicionando las decisiones empresariales.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el gerente de Estudios de Gemines Consultores abordó el escenario económico que enfrenta el Gobierno de José Antonio Kast, en medio de las dificultades para reactivar la inversión y las proyecciones de crecimiento.

“La inversión, de hecho, ha caído. Segundo trimestre, claramente, y no da señales de recuperación”, sostuvo Fernández, quien manifestó preocupación por las expectativas del empresariado respecto de las condiciones necesarias para volver a invertir en el país.

El economista planteó que existe una contradicción entre las dificultades que algunas compañías identifican en Chile y su disposición a desarrollar proyectos en otros mercados.

“Hay empresas chilenas que están realizando inversiones o intentando realizar inversiones en otros países, como Brasil, por ejemplo, donde no sé si las condiciones para invertir son mejores o no que las que hay en Chile”, señaló.

A su juicio, esta situación refleja expectativas empresariales que no siempre consideran los límites de los cambios que pueden realizarse desde el Gobierno.

“Me da la impresión de que hay un cierto maximalismo respecto de lo que se pretende que ocurra en Chile, y resulta que hay cuestiones que simplemente no se pueden cambiar”, afirmó.

Fernández vinculó esa situación con las consecuencias del estallido social de octubre de 2019, episodio que, según su análisis, produjo un deterioro institucional y una pérdida de confianza que todavía no se revierte.

“Lo que sucedió en octubre de 2019 pasó y no se puede borrar eso, y generó un daño en la institucionalidad, se debilitaron las instituciones, la confianza se deterioró”, explicó.

El economista recordó que ese escenario provocó una importante salida de capitales hacia el exterior, tanto de inversionistas extranjeros como de empresarios chilenos.

Desde su perspectiva, la recuperación de esas confianzas constituye un desafío que excede las declaraciones y compromisos de una administración en particular.

“Esa confianza creo que todavía está dañada, entonces nada de lo que diga este o cualquier otro gobierno va a reparar eso de manera instantánea y va a resolver el problema”, advirtió.

Sus declaraciones se producen mientras Enade 2026 busca instalar la inversión como uno de los principales ejes de discusión económica, en un escenario donde las cifras del segundo trimestre, según Fernández, todavía no permiten anticipar una recuperación.