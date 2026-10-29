Escuelas de Medicina en paro por falta de docentes y problemas de infraestructura en Concepción

Dos escuelas de Medicina en Concepción están actualmente en paro: la de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) y la de la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB). En ambos casos, los estudiantes acusan problemas de infraestructura y deficiencias docentes, en una carrera que se caracteriza por sus altos aranceles y tiempos prolongados de estudio invertidos.

En el caso de los estudiantes de medicina de la UNAB, estos sostienen que están cumpliendo con jornadas de hasta 75 horas semanales, a pesar de que sus programas contemplan 44 horas. Esto ha significado, acusan, realizar turnos de 24 horas sin espacios adecuados para descansar y depender de residencias con graves deficiencias de infraestructura y servicios básicos.

Entre esas deficiencias, los alumnos apuntan a la residencia ubicada en el subterráneo del Hospital de Los Ángeles. Sostienen que hay presencia de roedores, está expuesta a un riesgo constante de inundaciones, sus accesos son inadecuados y se evidencia la carencias de servicios básicos. Justamente, el hospital angelino es el que concentra mayor cantidad de internos de la UNAB. “Estamos pagando casi $11 millones al año para formarnos como médicos, pero hay compañeros que pasan jornadas completas en hospitales sin siquiera tener un lugar digno donde descansar. No estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo condiciones adecuadas para aprender y atender a los pacientes”, sostuvieron por medio de un comunicado.

Por su parte, el petitorio de la Escuela de Medicina de la UCSC también pormenoriza una serie de deficiencias de infraestructura, pero además acusa falta de docentes, escasez de insumos y problemas en los campos clínicos. En su caso, uno de los campus clínicos es el Hospital Herminda Martín de Chillán, donde han grabado videos en los que se muestra cómo el agua escurre por paredes y ventanas de sus áreas de residencia.

Diego Sandoval, estudiante de cuarto año de Medicina y vocero de la movilización, sostuvo que “queremos que la comunidad sepa que no estamos exigiendo privilegios, sino que necesitamos condiciones mínimas para poder formarnos como médicos y futuros profesionales”.

Sandoval explicó que en la carrera han tenido un aumento sostenido en los cupos, pero que ello no ha ido de la mano de una mejora de la infraestructura. “Denunciamos campos clínicos saturados, falta de docentes, deficiencias en simulación, compañeros que han tenido que empujar vehículos averiados en plena carretera cuando estamos de regreso de nuestras prácticas. Todo ello, en una de las carreras más caras de la región”, enfatizó el dirigente.

Otra de sus preocupaciones es que en el último proceso de acreditación, la CNA rebajó su periodo de acreditación a cuatro años y encontró una serie de debilidades que se relacionan con sus demandas. “Vimos el petitorio del año 2015, que fue hace 11 años, y las demandas siguen siendo las mismas. Eso nos hace darnos cuenta de que hay un problema de gestión gravísimo en la universidad”, sentencia Sandoval.

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