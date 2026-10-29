Estudio sobre dieta de foca fósil de nueve millones de años aporta nuevas claves sobre su evolución

Un hallazgo excepcional permite conocer qué comía una foca que habitó las costas de la Península Valdés, en la Patagonia argentina, hace unos 9 a 10 millones de años.

Se trata de Kawas benegasorum, una especie extinta cuyo esqueleto fosilizado conserva restos de peces en la región abdominal, que no habían sido estudiados desde que la especie fue descrita en 2001.

A partir del estudio de estos vestigios y de una nueva descripción de su anatomía, la investigación reconstruye aspectos de su dieta y aporta antecedentes para comprender la diversidad y la evolución de las focas (familia Phocidae) en el hemisferio sur.

Sobre la importancia de esta evidencia, Ana M. Valenzuela-Toro, primera autora del estudio y paleontóloga de la Corporación de Investigación y Avance de la Paleontología e Historia Natural de Atacama (CIAHN Atacama) e investigadora asociada del Departamento de Paleobiología del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian Institution, en Estados Unidos, destacó que “usualmente inferimos qué comían las especies extintas indirectamente, a partir de la morfología de sus dientes, su cráneo o incluso a través de ciertos análisis químicos. Encontrar restos de peces preservados en el interior del esqueleto nos permite ver, literalmente, parte de su última comida, algo muy poco común en el registro fósil”.

En el estudio participaron también los paleontólogos Felipe Busker, José Cuitiño y Mónica Buono, del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, y Néstor García, del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos, ambos pertenecientes al CCT CONICET-CENPAT, en Puerto Madryn, Argentina.

Una dieta de hace millones de años con ecos en el presente

El análisis del contenido estomacal fosilizado permitió identificar huesos de distintos grupos de peces, entre ellos especies asociadas al fondo marino. La evidencia indica que Kawas benegasorum se alimentaba principalmente de peces y aprovechaba recursos tanto de ambientes costeros dentro de la plataforma continental.

Esta estrategia se asemeja, en términos generales, a la del lobo marino sudamericano (Otaria byronia) y a la de los machos de elefante marino (Mirounga leonina), ambos habitantes de la Península Valdés hoy en día, que también consumen peces que viven cerca del fondo.

Al contextualizar este resultado, Valenzuela-Toro explicó que “es interesante que, hace millones de años, una foca extinta ya explotaba los recursos costeros y del fondo marino de una manera comparable a como lo hacen hoy algunos de sus parientes lejanos”. Los investigadores interpretan esta similitud como un caso de convergencia ecológica: linajes distintos que, de manera independiente, desarrollan estrategias semejantes en el uso de los recursos disponibles.

Una revisión esperada

La investigación incluyó una redescripción detallada del esqueleto de Kawas benegasorum. La especie fue descrita originalmente en 2001, pero esa publicación fue sucinta y no incluyó una descripción detallada del esqueleto, incluidos sus dientes, ni el análisis de su contenido estomacal, por lo que su redescripción era una tarea pendiente desde hace más de dos décadas.

El nuevo trabajo permitió, además, revisar las relaciones evolutivas de esta foca, un tema que ha generado debate. Inicialmente, Kawas fue incluida en Phocinae, el grupo de las focas del hemisferio norte.

Sin embargo, algunos rasgos de su esqueleto la acercan a Monachinae, el grupo que hoy incluye a las focas antárticas, los elefantes marinos y las focas monje. Los análisis filogenéticos de este trabajo muestran que, según el método utilizado, Kawas aparece dentro de Phocinae o en una posición aún no resuelta dentro de la familia de las focas. Al respecto, la investigadora señaló que “el estudio detallado de la morfología y de nuevas evidencias fósiles nos permite poner a prueba las clasificaciones existentes y avanzar en la reconstrucción de la historia evolutiva de las focas del hemisferio sur”.

Ciencia que cruza fronteras

Finalmente, este trabajo resalta el valor de la colaboración científica internacional, en particular entre países sudamericanos. Para CIAHN Atacama, la participación de su Área Científica en investigaciones de este tipo fortalece el aporte de la institución al conocimiento de los mamíferos marinos fósiles y de la historia evolutiva de los ecosistemas del hemisferio sur. Además, estos resultados ofrecen un marco de comparación para estudiar los mamíferos marinos fósiles de la costa de Atacama, que vivieron pocos millones de años después, pero en la costa opuesta del continente.

Referencia científica: Valenzuela-Toro, A. M., Busker, F., Cuitiño, J., García, N. y Buono, M. R. (2026). “Deep time dietary convergence evidenced by the stomach contents of a fossil seal from the Southwest Atlantic”. Royal Society Open Science, 13, 260705. https://doi.org/10.1098/rsos. 260705