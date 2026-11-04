“Jauría del Biobío”: Fiscalía reafirma que hubo “premeditación y alevosía”

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¡Hola, Biobío! Acá estamos resistiendo a los zancudos. Desde el Departamento de Zoología de la Universidad de Concepción explican que la humedad de las últimas precipitaciones, unidas a esta alza en las temperaturas por la primavera, son los factores que están generando esta proliferación. Y aunque los zancudos que aparecen en esta zona no están vinculados a enfermedades graves, hay que estar atentos a las reacciones alérgicas.

Esta semana volvemos a un caso que ha conmovido a la región: el asesinato de Cristóbal Miranda. En estos últimos siete días hubo dos audiencias especialmente relevantes. El miércoles pasado la Corte de Apelaciones revocó la prisión preventiva del único imputado que permanecía en un recinto penitenciario: Agustín Saavedra.

El sujeto quedó con arresto domiciliario total. Y este martes, la Fiscalía reformalizó a los siete imputados de la llamada “Jauría del Biobío”. El Ministerio Público reafirmó que se les investiga por homicidio calificado, con “premeditación y alevosía”.

También en esta edición:

La renuncia del exdelegado presidencial Julio Anativia, luego de haber sido acusado por su exesposa de violencia intrafamiliar, también dejó al descubierto las luchas internas de la derecha local. El bando en el centro de la pelea es el evangélico, liderado por el alcalde Héctor Muñoz, quien tuvo su propio día de furia.

¡Se acerca el pago electrónico en el transporte público! Diciembre es el mes en que comenzarán a operar las máquinas instaladas en las micros del Gran Concepción. Además, habrá puntos de recarga en 494 negocios de barrio, como panaderías, librerías y minimarkets.

La última Encuesta de Demanda Laboral del Biobío trae varios datos para estar atentos. Uno de ellos relacionado con el aumento de la automatización y las nuevas tecnologías. Es que aunque el 60% de los encuestados en empresas de la región ve necesario capacitar a trabajadores ante estos avances, también hay un 23% que proyecta reducciones de personal, de aquí al 2030.

Formalizan al exfiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán, por violación de secreto en la causa de corrupción en el Poder Judicial de esa ciudad. Durán quedó con la medida cautelar de arraigo nacional. Según la Fiscalía, habría entregado información relevante a abogadas de delincuentes.

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Fiscalía mantiene tesis de premeditación y alevosía en caso “Jauría del Biobío”

Este martes, el Ministerio Público reformalizó a los siete imputados en el asesinato de Cristóbal Miranda por homicidio calificado, debido, según la Fiscalía, a la “premeditación y alevosía” con la que habrían actuado. La fiscal Oriana Oviedo explicó que se mantiene “el núcleo fáctico” de la imputación y que el plazo de investigación está próximo a vencer. “Estamos por recibir las últimas diligencias periciales, por lo que estaríamos en condiciones de culminar la investigación en el plazo establecido. El plazo vence el 22 de noviembre del año en curso”. La fiscal sostuvo que con esto, ya el proceso se encamina a la presentación de la acusación para el juicio oral.

En la audiencia del martes no hubo discusión de medidas cautelares, por lo que se mantienen las que los imputados tenían hasta ese momento. De hecho, ninguno de los siete formalizados tiene la medida cautelar más gravosa: la de prisión preventiva. La mayoría está actualmente con la cautelar de prisión domiciliaria total o incluso la de prisión domiciliaria nocturna.

La última modificación de medida cautelar se produjo el miércoles de la semana pasada, cuando la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción dejó con prisión domiciliaria total a Agustín Saavedra. Este era el único imputado que aún se mantenía en un recinto penitenciario.

La Cuarta Sala acogió –en fallo dividid–- la hipótesis del abogado de Saavedra, Andrés Cruz, quien sostuvo que este caso podría calificarse como un homicidio simple u homicidio en riña.

A la misma hora de la audiencia de ayer, familiares, amigos y personas que se han visto conmovidas por el asesinato de Cristóbal Miranda, acudieron hasta las afueras del Tribunal de Garantía de Concepción para realizar una manifestación pacífica. Caroline Olivares, madre de Cristóbal, explicó que “para nosotros esta audiencia tiene un significado especialmente doloroso, por estar por primera vez frente a los siete imputados que destruyeron a nuestra familia y nos arrebataron a Cristóbal”.

Los imputados por el homicidio de Cristóbal Miranda son: Benjamín Folch Friedl, Agustín Pezo Aguilera, León Flores Basáez, Frank Hengst Salas, Agustín Saavedra Opazo, Luciano Gutiérrez Romero y C.S. (menor de edad). Los imputados, según la Fiscalía, se habrían puesto de acuerdo para golpear a Cristóbal Miranda. Incluso compartieron mensajes incriminatorios en un chat, en el que se hacían llamar Tokyo Manji. El ataque se realizó en una fiesta de Año Nuevo en el Espacio Marina, de Talcahuano.

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La escandalosa salida del delegado Anativia que dejó en evidencia el quiebre de la derecha local

Julio Anativia, delegado presidencial del Biobío, alcanzó a estar 223 días en su cargo. El ex-Renovación Nacional (renunció hace tres días en medio de las denuncias en su contra por violencia intrafamiliar) salió del cargo este viernes, según sostuvo, para dedicarse a defender su honra y recuperar su imagen “frente a los intentos de dañarla”.

Como símbolo de su situación, mientras explicaba esto en un improvisado punto de prensa frente a la Plaza de la Independencia penquista, un automovilista le gritó; “Cobarde, que le pegái’ a las mujeres”. El exdelegado dijo en ese momento: “Este tipo de situaciones se generan por parte de esas denuncias irresponsables de algunos medios de comunicación”.

El miércoles de la semana pasada se conoció de la denuncia por violencia intrafamiliar de la exesposa de Julio Anativia, Javiera Aroca, en contra del en ese entonces delegado. Aroca dio una entrevista en Radio Patagual, en la que sostuvo que después de ser nombrado delegado, Anativia “dejó de ser un esposo devoto, supuestamente cristiano, y pasó a amenazarme de quitarme al menor. He soportado muchas humillaciones de su parte, amenazas de vender nuestros inmuebles”. También se refirió a una supuesta relación extramarital de Anativia con la concejala de Talcahuano, Elena Retamal (Partido Social Cristiano). Según Aroca, Retamal estaría embarazada. Pero la misma concejala salió a desmentir esto y anunció acciones legales.

Aroca acusó a Anativia de violencia psicológica y económica, y explicó que puso la denuncia formalmente en el Poder Judicial, pero que “nunca apareció”. Eso sí, se corroboró que la denuncia ingresó al Ministerio Público y está en carácter de desformalizada.

En la entrevista, Aroca también manifestó que Anativia llegó a ese puesto debido a su amistad con el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz (Partido Social Cristiano), representante del mundo político evangélico en la región. De hecho, es conocida la cercanía de Anativia con los sectores evangélicos de derecha.

Una vez conocida la denuncia, Anativia vinculó a dos referentes de la derecha local en una supuesta operación política contra su persona. Se trata del exdiputado Leonidas Romero Sáez (Partido Nacional Libertario) y del presidente regional de RN, Claudio Eguiluz. Romero es el dueño de la radio en que la exesposa de Anativia realizó la denuncia, mientras que a Eguiluz lo señala por haber estado –supuestamente– en contacto con su exesposa poco antes de que se produjera la denuncia.

El jueves, al día siguiente de que estalló el escándalo, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, en medio de la Cumbre de las Regiones en la cual incluso se encontraba el presidente José Antonio Kast, pidió un aplauso de apoyo para la concejala de su partido, Elena Retamal, y gritó: “Todos los corruptos van a caer”, antes de ser conminado a abandonar el recinto donde se realizaba la cumbre (Salón Mural del Gobierno Regional del Biobío). “Esto es una motivación política”, sostuvo Muñoz.

Por su parte, Claudio Eguiluz confirmó sus críticas al saliente delegado, a quien acusó en Diario Concepción de haber privilegiado sus relaciones de amistad por sobre el trabajo político. “Lo único que me preocupa es que la persona que coloque el Gobierno trabaje por la región, pero principalmente también por el Gobierno. No por alguna candidatura en especial, ni por un sector solamente, ni por sus amigos”, dijo Eguiluz.

¿Y ahora quién reemplazará a Anativia? Suenan ya cuatro nombres: Sintia Leyton, actual directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Concepción y militante del Partido Social Cristiano; el exdiputado Jorge Sabag, actual presidente del directorio de EFE Sur; el también exdiputado Iván Norambuena y el actual delagado subrogante Juan Pablo Mellado.

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En diciembre comienza el pago electrónico en micros del Gran Concepción

En diciembre comenzará la marcha blanca del pago electrónico en las micros del Gran Concepción. Por ello, esta semana se inauguró el primer Centro de Atención de Usuarios, en San Pedro de la Paz. El recinto se ubica en calle Lota 23.

Además, habrá otros tres centros de atención: calle Angol 564 de Concepción Centro, calle Thomson 7 de Talcahuano y calle Ignacio Serrano 1225 de Tomé. Esto se suma a los 494 puntos de recarga ya confirmados, entre los que se encuentran farmacias, panaderías y minimarkets. Para buscar los puntos ya disponibles, se puede visitar el siguiente enlace: mibusapp.cl/puntos-de-atencion/

Desde la Seremi de Transportes del Biobío explicaron que durante diciembre comenzará un periodo de transición en el que convivirán el pago en efectivo y el electrónico, etapa que se extenderá hasta febrero de 2027. Por lo tanto, quienes aún no cuenten con su tarjeta, podrán adquirirla durante estos tres meses y, mientras tanto, seguir pagando su pasaje en efectivo. A partir de marzo de 2027, el pago será exclusivamente electrónico.

El seremi de Transportes, Henry Campos, sostuvo que “lo que buscamos es que las personas puedan adquirir su tarjeta con anticipación y no tengan que esperar hasta diciembre para comenzar a prepararse para este cambio. No es necesario que todos concurran a los centros de atención, porque estamos habilitando puntos de compra y recarga en distintas comunas. Lo importante es que revisen la página mibusapp.cl, donde podrán conocer los lugares disponibles y sus horarios. Queremos evitar filas y aglomeraciones, por lo que estamos trabajando para que esta transición se desarrolle de manera ordenada”,

El sistema contempla, además del uso de una tarjeta de transporte, código QR desde el teléfono celular, tarjetas bancarias y billeteras digitales. Asimismo, se mantendrá el beneficio de rebaja de pasajes para personas mayores y estudiantes.

Valeria Belmar, de Busmatick, la empresa a cargo de implementar el nuevo sistema de pago, explicó que “hay stock de tarjetas disponibles, así que llamamos a la tranquilidad y a estar informados”. Desde este lunes comenzó la venta de tarjetas de transporte para público general. En tanto, el servicio de recarga estará disponible a partir de diciembre.

Un mensaje de Inacap

Feria Laboral INACAP-CPC 2026: más de 100 empresas participarán en la Región del Biobío

La feria laboral más grande de Chile se realizará entre el 9 y el 13 de noviembre en modalidad online y contará con jornadas presenciales los días 10 y 11 de 09:00 a 16:00 horas, en las Sedes de INACAP Concepción Talcahuano y San Pedro de la Paz. Los asistentes podrán conectar de manera directa con representantes de empresas, recibir orientación y conocer en detalle las vacantes que ofrecen.

La instancia busca aportar a la Cruzada X el Empleo y, sobre todo, aplacar las cifras de desempleo entregadas por el INE en la Región del Biobío, que alcanzó un 10,5% en el trimestre móvil julio–septiembre de 2026. Hasta la fecha hay 747 vacantes laborales confirmadas en la región y dentro de las empresas que ya confirmaron su participación se encuentran: ESSBIO, Puerto coronel, Buses Hualpén, INCHALAM, entre otros.

Prepárate para ser parte de la Feria Laboral INACAP – CPC 2026, revisa todos los detalles en www.inacap.cl/ferialaboral.

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Empresas regionales: 60% de los encuestados considera necesario capacitar a los trabajadores en nuevas tecnologías

La última Encuesta de Demanda Laboral realizada en la Región del Biobío arrojó que, proyectadas al año 2030, un 11% de las empresas prevé recurrir a la subcontratación o tercerización de procesos y servicios, mientras que un 23,2% proyecta reducir personal cuyos roles pierdan vigencia frente a la automatización y nuevas tecnologías.

Eso sí, el 23,7% de las empresas consultadas también tiene como objetivo, de aquí al cierre de la década, “abrir líneas de negocio y contratar más personal para responder a nuevas necesidades”. A su vez, el 59,8% ve como necesario capacitar a sus trabajadores en nuevas tecnologías.

El exjefe de Empleo del Ministerio del Trabajo y socio del estudio jurídico La Firma, Fidel Bennett, sostiene que “estos resultados muestran que la transformación tecnológica del mercado laboral ya está incorporándose a las decisiones estratégicas de las empresas. Sin embargo, es importante distinguir entre las expectativas empresariales y la efectiva destrucción de empleos: la automatización no necesariamente sustituye ocupaciones completas, sino que transforma tareas, competencias y procesos productivos”.

A su vez, Bennett dice que el principal desafío no es impedir la transformación tecnológica, “sino gobernarla para que sus ganancias de productividad se traduzcan también en mejores salarios, empleos de calidad y oportunidades para los trabajadores. Esto requiere anticipar los cambios ocupacionales, fortalecer la formación y certificación de competencias, mejorar la intermediación laboral y desarrollar mecanismos efectivos de reconversión y protección de ingresos”.

El estudio también consultó sobre las “dinámicas y tendencias que, según las empresas, afectarán a las personas trabajadoras de aquí al 2030”. Para las empresas, lo que más afectará a los trabajadores es el “aumento del costo de vida, precios más altos o inflación” (40,1% de las respuestas), seguido por “envejecimiento de la población, por caída de tasas de natalidad y mayor esperanza de vida” (35,4%), “crecimiento más lento” (33,4%) y “·creciente uso de inteligencia artificial y robots en los procesos productivos” (30,8%).

Además, se consultó sobre los eventos climáticos que se consideran “son o serán un problema para las empresas dentro de los próximos cinco años”. Las lluvias extremas fueron lo más contestado: 51,3%. Cabe destacar que la encuesta se realizó antes de los incendios que afectaron este verano a Penco y Lirquén. Aún así, el 22,5% de los encuestados sostuvo que los incendios son un problema que podría afectarlos.

La encuesta es coordinada a nivel nacional por la Subsecretaría del Trabajo y, a nivel regional, su aplicación y análisis fueron ejecutados por el Observatorio Laboral Biobío, que desde 2017 está a cargo de la Universidad del Bío-Bío (Facultad de Ciencias Empresariales). En esta región, la muestra alcanzó 424 empresas.

El estudio recalcó que el 56,7% de las empresas de la Región del Biobío declara haber tenido dificultades para reclutar o retener personal durante 2025. Entre las principales dificultades reportadas se encuentran la falta de habilidades técnicas (23,6%) y la insuficiencia de habilidades socioemocionales (22,8%). El director del Observatorio Laboral Biobío, Luis Méndez Briones, sostuvo al respecto que “se requiere una revisión de los programas de formación en sus aspectos didácticos y metodológicos, de modo que las y los estudiantes desarrollen competencias actitudinales y valóricas compatibles con el ámbito de la empresa y de la sociedad”.

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Formalizan a exfiscal de Los Ángeles por entrega de datos a abogadas de narcos

Por el delito de “violación de secreto”, el exfiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán Fuica, fue finalmente formalizado. El expersecutor quedó con la medida cautelar de arraigo nacional mientras se realiza la investigación. En la audiencia, efectuada la mañana del lunes en el juzgado de garantía de Los Ángeles, además se reformalizó a los otros imputados en la causa.

Las imputadas principales son las abogadas Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara, quienes habrían tejido una red de favores que involucró a funcionarios de Fiscalía y del Poder Judicial, para favorecer a sus defendidos, entre los que se encontraban narcotraficantes. Ambas fueron reformalizadas por asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a información, soborno, lavado de activos, prevaricación y obstrucción a la investigación. En el caso de Romero, es la cónyuge del exfiscal Durán.

En esta causa también están formalizados el exdefensor penal público, Patricio Gutiérrez; el exfuncionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Nelson Sáez Reyes; otras dos funcionarias del estudio jurídico de Cortés y Romero, y Moisés Bastardo, un sicario que actualmente está preso en la cárcel de Alta Seguridad. Cabe recordar que la jueza del tribunal de garantía angelino, Cherie Palomera, enfrentó una querella por capítulos, la cual fue finalmente rechazada por la Corte de Apelaciones de Concepción.

Aunque la investigación estaba a cargo de la Fiscalía del Ñuble, debido a una inhabilidad manifestada por el actual fiscal en esa región, Rolando Canahuate, la causa pasó a estar a cargo de la Fiscalía del Maule. El fiscal regional del Maule, Rodrigo Peña, sostuvo que según su investigación, “se habrían filtrado antecedentes de audiencias, facilitado actividades de tráfico de drogas y armas, y ocultado ganancias ilícitas”.

Antes de despedirnos, un dato para los y las amantes del celuloide. Hasta este sábado se extenderá la duodécima versión del Festival BioBioCine, selección cimeatográfica que cuenta con 80 películas que están siendo exhibidas gratuitamente en escenarios como Teatro UdeC, Aula Magna, Teatro Biobío y Alianza Francesa. Para conocer la cartelera y adquirir tickets, se puede visitar el siguiente enlace: festivalbiobiocine.cl

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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