Kast asegura que su gira europea no es ideológica pese a reuniones con líderes de ultraderecha

El Presidente José Antonio Kast salió a defender públicamente su gira por Europa, en la que se ha reunido con líderes de la extrema derecha continental y autoridades de estado.

Según Kast, pensar que la gira es ideológica es una mirada “muy pequeña” respecto a las relaciones internacionales.

El viaje del mandatario, en plena crisis provocada por las rebajas de condena a pederastas y con la economía y el desempleo rampante, ha estado marcado por las críticas al fondo del mismo. Lo primero que hizo el Presidente Kast apenas llegó fue juntarse con el líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal. Luego, se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, figura de la derecha conservadora representada en el Partido Popular.

“Una reunión con la primera ministra de Italia y con el presidente de Italia, nadie podría decir que es una gira de carácter ideológico. Italia tiene grandes inversiones en Chile. El comercio y las relaciones internacionales son fundamentales”, se defendió.

Quienes critican su gira, según Kast, no son capaces de salir de “una mirada muy ideológica, muy pequeña, de lo que son las relaciones internacionales. Creo que es una mirada pequeña respecto de lo que es que Chile vuelva a estar a nivel internacional, siendo reconocido por los grandes avances que hemos tenido”, inquirió.

Finalmente, el Presidente sumó que el objetivo de su viaje es generar inversiones en Chile, para que haya “más y mejor trabajo para nuestros compatriotas”, en días donde la cesantía roza los dos dígitos.