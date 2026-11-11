Presentan recurso contra ministro Alvarado por no despejar rutas ante paro de camioneros

El paro de camioneros que mantiene cortes parciales y congestión en distintas carreteras del país abrió un nuevo frente para el Gobierno de José Antonio Kast, esta vez en tribunales. El abogado Gabriel Salinas Salinas presentó una acción judicial contra el ministro del Interior, Claudio Alvarado, a quien acusa de no ejercer sus atribuciones para restablecer el tránsito en las rutas afectadas por las movilizaciones.

La presentación, dirigida a la Corte de Apelaciones de Santiago este miércoles 11 de noviembre, sostiene que la falta de intervención eficaz de la autoridad constituye una “omisión ilegal y arbitraria” que vulnera la libertad de desplazamiento garantizada por la Constitución.

El recurso apunta directamente a la respuesta del Ejecutivo frente a los bloqueos iniciados el martes 10 de noviembre, cuando distintas organizaciones de transportistas comenzaron a ocupar carreteras para protestar por el aumento de los precios de los combustibles.

Según el escrito, el Ministerio del Interior ha mantenido una actitud pasiva frente a las interrupciones del tránsito, privilegiando declaraciones públicas y negociaciones con los gremios por sobre el despeje de las vías.

“El Ministerio del Interior y Seguridad Pública […] ha mantenido una actitud pasiva, limitándose a emitir declaraciones de prensa y mesas de diálogo infructuosas”, señala la presentación.

Salinas sostiene que la autoridad se ha abstenido de ejercer las facultades legales necesarias para garantizar la circulación, pese a que los bloqueos afectan a vehículos particulares, transporte público y servicios de abastecimiento.

El abogado también afirma que las manifestaciones han perjudicado directamente sus desplazamientos profesionales. En particular, asegura que ha quedado atrapado durante horas en carreteras del sector de San Bernardo, situación que le habría impedido concurrir a tribunales, asistir a reuniones con clientes y realizar actividades cotidianas.

La acción judicial invoca el artículo 19, número 7, letra a), de la Constitución, que reconoce el derecho de las personas a trasladarse libremente por el territorio nacional.

Además, cita disposiciones de la Ley de Tránsito y del Decreto con Fuerza de Ley N° 22 de 1959 para fundamentar las obligaciones que, según el recurrente, corresponden al Ministerio del Interior en materia de orden público.

Uno de los principales argumentos del recurso es que el Ejecutivo no puede condicionar el ejercicio de los derechos constitucionales de la ciudadanía al resultado de las conversaciones con los transportistas.

“La autoridad gubernamental no puede subordinar la vigencia de los Derechos Constitucionales de la población general, al éxito de negociaciones políticas o gremiales intermitentes”, sostiene el escrito.

La presentación también menciona el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) como una de las herramientas legales que, a juicio del abogado, el Gobierno podría utilizar para abordar el origen del conflicto.

Pero la acción no se limita a cuestionar la actuación del ministro Alvarado. Salinas solicitó que la Corte de Apelaciones dicte una orden de no innovar, una medida cautelar destinada a obtener una respuesta inmediata mientras se tramita el fondo del recurso.

Concretamente, pide que se ordene al ministro del Interior disponer el auxilio de la fuerza pública para despejar las carreteras y restablecer la circulación.

El escrito advierte que la mantención de los bloqueos puede afectar el abastecimiento de alimentos, la atención de salud y la economía de las familias.

En su petición principal, el abogado solicita que el tribunal declare que Alvarado incurrió en una omisión ilegal y arbitraria, y ordene adoptar todas las medidas administrativas, policiales y legales necesarias para despejar las rutas.

También pide instruir al general director de Carabineros, Marcelo Araya, para garantizar la circulación permanente de personas y vehículos por las carreteras del país.

La presentación se produce mientras los transportistas mantienen movilizaciones en distintas regiones y las conversaciones con el Gobierno todavía no permiten alcanzar un acuerdo que ponga término al paro.