El sector de Lonco, en Chiguayante, o terrenos de Vialidad a un costado del puente Juan Pablo II, en la comuna de San Pedro de la Paz: esas son las dos opciones más probables para albergar el nuevo centro acuático que se deberá construir para los Juegos Suramericanos de 2030. La información fue entregada por el Gobierno Regional, desde donde, eso sí, aclararon que ambas alternativas son preliminares.

En el caso de Chiguayante, su alcalde, Jorge Lozano, explicó que “con mucha responsabilidad y entusiasmo recibimos esta posibilidad de que Chiguayante pueda ser considerada para albergar el centro acuático de los Odesur 2030. Los terrenos de Bienes Nacionales frente a Lonco son un sector estratégico para Chiguayante y para el Gran Concepción”. Lozano añadió que ese sector tiene un enorme potencial de desarrollo: “Ahí conviven proyectos como un parque urbano, desarrollo de mayor conexión con el río, una futura estación de trenes y, por qué no, equipamiento deportivo de alto estándar. No son ideas que se excluyan; al contrario, pueden complementarse si trabajamos con visión de ciudad”.

Por su parte, el alcalde de San Pedro de La Paz, Juan Pablo Spoerer, explicó que “hemos analizado varios terrenos y el que mejor cumple los requisitos para el Centro Acuático es el terreno fiscal de Vialidad, el cual se encuentra justo a la entrada del Puente Juan Pablo II. No solo por capacidad, sino también por ubicación y logística. No solo queremos ofrecer la posibilidad de construir en este terreno, sino también el apoyo de equipos municipales que puedan trabajar en este proyecto”. El alcalde agregó que como opción B, está la zona donde se ubica el estadio de Boca Sur. Cabe recordar que San Pedro ya está confirmada como la comuna sede del remo, tal como lo fue en los Panamericanos de Santiago.

Además del Centro Acuático, para los Odesur se deberá construir un polideportivo (posiblemente en el sector La Mochita de Concepción), un velódromo en Coronel, una pista de BMX en Hualpén y un skatepark en el Parque Bicentenario de Concepción. Otras comunas que también acogerán eventos deportivos son Talcahuano, que albergará disciplinas en La Tortuga; Lebu, con el surf; Santa Bárbara, con canotaje slalom; Los Ángeles, con partidos de fútbol; y Cabrero, con deportes ecuestres.

El gobernador regional, Sergio Giacaman, explicó que se involucrará a todas las comunas de las tres provincias, ya sea como sedes de deportes o como destinos turísticos. “Significa una enorme oportunidad para atraer inversión, generar empleo, impulsar el turismo y dejar infraestructura deportiva al servicio de las familias”.

Los seis recintos deportivos que deben construirse (centro acuático, polideportivo, velódromo, skatepark, pista de BMX e infraestructura de canotaje slalom) tienen un monto de inversión proyectado de US$60 millones. El costo global de los juegos asciende a lo menos a unos US$130 millones.

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