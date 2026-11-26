El Presidente José Antonio Kast y la primera dama, María Pía Adriasola, salieron este jueves del Palacio de La Moneda para rendir homenaje a la actriz Delfina Guzmán, quien falleció el martes a los 98 años.

La pareja presidencial se ubicó en la esquina de Morandé con Moneda, donde aplaudió el paso del cortejo fúnebre de la destacada intérprete nacional.

En ese momento, el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, hijo de la actriz, se acercó a ambos para agradecer el gesto, estrechándose en un abrazo con el Mandatario y saludando a la primera dama.

Otro de los momentos que marcaron el recorrido ocurrió cuando uno de los nietos de Guzmán retiró una ofrenda floral de la carroza fúnebre y la depositó a los pies del monumento al expresidente Salvador Allende, en la Plaza de la Constitución.

La actriz, militante del Partido Comunista, nunca ocultó su admiración por el exmandatario.

🔵 AHORA | En medio del recorrido del carruaje fúnebre hacia la Catedral Metropolitana, el presidente José Antonio Kast salió a la calle junto a la primera dama, María Pía Adriasola, para despedir a la actriz Delfina Guzmán. Nicolás Eyzaguirre, hijo de la intérprete y exministro de Michelle Bachelet, se acercó a saludar al mandatario en representación de su familia. — Make Chile Fome Again 🇨🇱 (@Gorderizador) November 26, 2026

Bachelet recibe ovación en la Catedral

Tras ser velados en el Teatro Nacional Chileno, los restos de Guzmán fueron trasladados en una carroza tirada por caballos hasta la Catedral Metropolitana de Santiago, acompañados por la Banda Conmoción.

Hasta el recinto religioso llegó la expresidenta Michelle Bachelet, quien fue recibida con una ovación de los presentes al ingresar para participar en la ceremonia de despedida de la actriz.

El último adiós a Guzmán congregó a familiares, amigos y figuras del mundo político y cultural, antes de su sepultura en el Parque del Recuerdo, en una ceremonia privada.