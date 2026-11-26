Hola, ¿cómo estás en este caluroso 26 de noviembre? Hace dos días se viralizó en redes sociales la canción “Age of Aquarius”, de 1969, en la que el grupo The 5th Dimension anunciaba la llegada de la Era de Acuario: “Cuando la Luna esté en la séptima casa y Júpiter se alinee con Marte”. Y eso ocurrió –y sigue ocurriendo hoy en el cielo– el martes 24 recién pasado.

Mientras llega esa época de paz y armonía, las preocupaciones del mundo giran en torno a la inflación (32% de los encuestados), el crimen y la violencia (30%), el desempleo (29%), la inequidad y la pobreza (28%) y la corrupción (26%), según Ipsos. Por otra parte, en la Encuesta Nacional de Salud UNAB-Ipsos 2026, el 89% de las personas considera grave la situación de las listas de espera. Todo esto, mientras se despachó ayer el Presupuesto 2027.

Una buena noticia: el próximo martes 1 de diciembre, entre las 9:00 y las 14:00 horas, en la Casa Central de la Universidad de Chile, especialistas y equipos de salud del Hospital Clínico realizarán test rápidos de VIH y sífilis, además de entregar orientación y consejería en salud sexual.

Pero no me olvido de que estás aquí por Efecto Placebo. El primer tema que te dejo a continuación habla de las grasas que tenemos en el cuerpo. Una de ellas parece ser responsable de que, a medida que envejecemos, nos volvamos más friolentos. Un tema que también se relaciona con la diabetes, considerando que estamos en el Mes de la Diabetes.

Puede que conozcas a algún joven que no estudia ni trabaja: los llamados Ninis. Es un fenómeno que se repite en distintas partes del mundo y que en el Reino Unido se conoce como NEET (Not in Education, Employment, or Training). Más abajo podrás descubrir por qué ocurre esto en un sector de la juventud.

Más allá de las desigualdades estructurales, un estudio dirigido por académicos del University College London (UCL) puso el foco en este grupo y encontró que la causa es en gran medida la mala salud mental y física.

¿Tienes molestias en los ojos? Podrían deberse al síndrome del ojo seco. En la sección Mito o Verdad averigua si se trata o no de un problema relacionado con los microbios oculares.

Y antes de que termine el Mes de la Diabetes, en el Chat con la especialista, la diabetóloga del Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción, docente de la Universidad de Concepción y miembro del Comité de Pie Diabético de la Sociedad Chilena de Diabetología (SOCHIDIAB), Oriana Paiva, revisa qué es el pie diabético, cuáles son sus síntomas y qué tratamientos existen.

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¿Por qué sentimos más frío a medida que envejecemos?

¿Sabías que tenemos distintos tipos de grasa? Te cuento: La grasa blanca, que es la más común y almacena energía en forma de triglicéridos para cuando el cuerpo la necesita. La grasa parda, que es metabólicamente activa y quema energía para producir calor, especialmente ante el frío. Es más abundante en guaguas y se conserva en pequeñas cantidades en adultos (por ejemplo, en el cuello y parte superior del tórax). La grasa beige, que tiene características intermedias y puede actuar como grasa blanca o activar mecanismos de gasto energético similares a los de la grasa parda.

La grasa parda o termogénica tiende a volverse menos activa con la edad, lo que puede explicar por qué las personas mayores son más sensibles al frío.

Pero aprender cómo el cuerpo controla este proceso puede ofrecer información sobre la obesidad, la diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos.

La investigación de la profesora del Instituto de Investigación de Diabetes y Metabolismo Arthur Riggs de City of Hope, Qiong Annabel Wang –publicada en Nature– revela cómo las señales de los nervios y las células inmunitarias controlan la cantidad de calor que produce la grasa termogénica al cambiar el equilibrio entre las células grasas altamente activas y menos activas.

Los experimentos en ratones sugieren que este sistema se vuelve menos flexible con la edad, dejando que la grasa termogénica responda más lentamente cuando las temperaturas bajan.

Anteriormente, los investigadores de City of Hope descubrieron que las células grasas termogénicas varían en la cantidad de calor que producen. Algunos tienen altos niveles de UCP1, una proteína que genera calor, mientras que otros tienen menos UCP1 y permanecen menos activos.

Cómo el cuerpo enciende el calor

Esta mezcla de células grasas termogénicas puede hacer que el cuerpo se adapte a las temperaturas cambiantes. Cuando se necesita más calor, las señales de los sistemas nervioso e inmunológico incitan a las células menos activas a aumentar la producción de calor. Cuando la necesidad pasa, el sistema puede volver a marcar esa actividad.

Sin embargo, en ratones mayores, esta respuesta se volvió lenta. Su grasa termogénica aún podría aumentar la producción de calor, pero tomó más tiempo. Como resultado, los animales tuvieron más dificultades para mantener su temperatura corporal durante la exposición al frío.

Los investigadores pudieron restaurar algo de producción de calor en ratones mayores bloqueando una parte de la vía biológica detrás de esta desaceleración. Los animales tratados produjeron más calor y quemaron más energía.

El medicamento utilizado en el experimento, la mifepristona, afecta muchas partes del cuerpo, por lo que no es un tratamiento para la sensibilidad al frío relacionada con la edad. Pero los resultados sugieren que la disminución de la actividad termogénica de la grasa podría revertirse.

“Esa posibilidad importa más que mantenerse caliente. La grasa termogénica también quema glucosa y grasa, y su actividad tiende a disminuir con la edad. Si los científicos pueden encontrar una manera segura y precisa de restaurar esa actividad, esta investigación fundamental podría eventualmente profundizar nuestra comprensión de los problemas metabólicos relacionados con la edad, incluidas la obesidad y la diabetes tipo 2”, dijo Qiong.

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No es flojera: la salud detrás del fenómeno Nini

Es probable que conozcas a algún joven que no estudia ni trabaja. Según el Barómetro Laboral y Previsional de agosto pasado, la proporción de personas que no estudian ni trabajan –conocidas como Ninis– alcanzó 21,6% durante el trimestre mayo-julio de 2026 entre quienes tienen entre 25 y 34 años.

El fenómeno se repite en varias partes del mundo. En el Reino Unidos se conoce como NEET: Not in education, employment, or training. Y según el informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), uno de cada cinco jóvenes en todo el mundo no tiene empleo, ni cursa estudios o recibe algún tipo de formación. ¿Qué pasa?

Más allá de las desigualdades estructurales, un estudio dirigido por académicos del University College London (UCL) puso el foco en este grupo y encontró que la causa es en gran medida la mala salud mental y física.

La investigación, publicada en la revista BMC Global and Public Health, analizó los datos de más de 15.000 personas de 16 a 24 años en el Reino Unido que respondieron a las preguntas de la encuesta como parte del Estudio Longitudinal de Hogares del Reino Unido entre 2009 y 2023.

El equipo encontró que un mayor número de jóvenes con problemas de salud en los años 2019-2023 en comparación con 2014-2018 fue un factor significativo para explicar el aumento de la proporción de aquellos que no trabajan, se educan o capacitan durante el mismo período.

Por el contrario, encontraron que la probabilidad de que una persona con un problema de salud se quede sin trabajo, educación o capacitación, se mantuvo similar durante los dos períodos.

Se estima que casi un millón (981.000) de personas –equivalente a aproximadamente a una de cada ocho– entre 16 y 24 años, en el Reino Unido, no estuvo en el trabajo, la educación o la capacitación entre abril y junio de este año.

El autor principal, el Dr. Jacques Wels, de la Unidad para la Salud y el Envejecimiento de Por Vida en la UCL, dijo: “Nuestro estudio muestra que el aumento de los problemas de salud ha tenido un gran impacto en el número de jóvenes sin trabajo, educación o capacitación”.

Wels agrega que es común escuchar que los jóvenes con problemas de salud hoy en día son más sensibles, que en el pasado habrían funcionado, mientras que ahora no lo hacen.

“Nuestros hallazgos sugieren que este no es el caso en absoluto. Los jóvenes con un problema de salud en nuestro estudio no tenían más probabilidades de estar sin trabajo, educación o capacitación que una década antes. Los jóvenes después de 2019 no eran más frágiles, solo estaban más enfermos”.

La autora principal y profesora de la Unidad de Salud Permanente y Envejecimiento y Centro de Estudios Longitudinales, UCL, Praveetha Patalay, señaló:

“Nuestra investigación sugiere que es poco probable que las intervenciones en el mercado laboral aborden completamente el problema a menos que al mismo tiempo intentemos revertir el declive de la salud de los jóvenes, con más inversión en prevención de la salud mental, intervención temprana y mejor acceso al tratamiento”.

Salud mental

La proporción de jóvenes de 16 a 24 años sin trabajo, educación o formación fue alta después de la caída financiera (12-15%) entre 2009 y 2013 y desde 2019 hasta el final del período de estudio en 2023 (15-16%), con una tasa más baja (10,5-11,5%) entre 2014 y 2018.

El equipo descubrió que una mayor proporción de jóvenes que reportaron un problema de salud o discapacidad (alrededor del 9%), o que informaron de angustia psicológica (alrededor del 21%) en 2019-2023 en comparación con 2014-2018 (alrededor del 4% y el 18% respectivamente), representó una mayor proporción de ellos que no estaban en un trabajo, educación o capacitación.

Por el contrario, la probabilidad de que las personas con un problema de salud o discapacidad o con angustia psicológica estuvieran sin trabajo, educación o capacitación, no cambió.

Los investigadores también encontraron que los niveles de depresión clínica (diagnosticada) aumentaron y disminuyeron con las tasas de NEET. Cuando la depresión clínica se hizo más común en 2022 y 2023, esto contribuyó a niveles más altos de jóvenes que no estaban en un trabajo, educación o capacitación durante esos años.

La proporción de jóvenes que informaron de una condición de salud o discapacidad y angustia psicológica aumentó constantemente entre 2017 y 2023, según los investigadores.

El equipo señaló que no todo el aumento de jóvenes sin trabajo, educación o capacitación en 2019-2023 podría explicarse por el aumento de la enfermedad, lo que sugiere que otros factores también jugaron un papel.

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Mito o Verdad: la solución del ojo seco estaría en la microbiota ocular

Cada vez es más común el diagnóstico de ojos secos. Una afección frecuente que ocurre cuando las lágrimas no pueden lubricar los ojos de forma adecuada. Los síntomas pueden ir desde sensación de escozor, ardor o picazón en los ojos, mucosidad fibrosa adentro o alrededor de estos, hasta visión borrosa o fatiga ocular. Esta inestabilidad lagrimal deriva en inflamación y daño de la superficie del ojo.

Un equipo de la Universidad Estatal Stephen F. Austin en Nacogdoches, Texas, determinó que una mezcla de microbios puede ayudar a explicar por qué algunas personas desarrollan esta enfermedad.

El hallazgo sugiere que las bacterias pueden causar sequedad ocular y algún día podrían apuntar a nuevos tratamientos para la condición y trastornos relacionados, que afectan hasta al 50% de la población en algunos países.

Los tratamientos actuales tienen como objetivo preservar y mejorar las lágrimas y su producción para aliviar los síntomas.

Las bacterias involucradas

Para examinar el papel del microbioma ocular en la enfermedad del ojo seco, los científicos analizaron muestras de hisopos de 30 hombres y mujeres, nueve de los cuales tenían ojo seco.

Descubrieron que las especies de Streptococcus y Pedobacter eran las bacterias más comunes en los ojos sanos.

“Creemos que los metabolitos producidos por estas bacterias son responsables de las afecciones del ojo seco”, dijo el coautor del estudio, Pallavi Sharma, en la presentación de la investigación el mes pasado en la reunión anual de la Sociedad Americana de Bioquímica y Biología Molecular.

“Una vez que comprendamos la microbiota ocular correctamente, mejorará el diagnóstico de la enfermedad en una etapa temprana. Este conocimiento también puede servir como catalizador para desarrollar terapias innovadoras destinadas a prevenir y tratar la enfermedad ocular, así como aquellas que afectan el sitio central del microbioma: el intestino”, explicó la profesora de biología en la Estatal Stephen F. Austin y directora del estudio, Alexandra Van Kley.

Investigadores en Australia han realizado experimentos similares en pacientes con disfunción de las glándulas de Meibomio, una condición marcada por la subproducción de aceites clave en el ojo.

Un grupo informó en agosto de 2023 el hallazgo de “diferencias detectables en la riqueza bacteriana, la diversidad y la estructura comunitaria de la conjuntiva y el margen del párpado entre individuos con disfunción de las glándulas de Meibomio con y sin disfunción lagrimal, así como a controles saludables”.

Sin embargo, se necesita más investigación para confirmar y comprender los hallazgos, así como “para determinar si manipular el microbioma podría ser un posible tratamiento para la afección”, escribieron.

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Chat con la especialista: las silenciosas complicaciones de la diabetes

¿Sabes qué es la polineuropatía diabética dolorosa (PNDD)? Quizá si te digo pie diabético te parecerá más familiar, porque seguramente has leído sobre esta enfermedad o tienes alguien cercano que lo sufre o ha sufrido.

Se trata de una complicación de la diabetes que afecta los nervios periféricos y que suele comenzar principalmente en los pies.

Aunque gran parte de la atención en diabetes suele concentrarse en el control de la glicemia, con el paso del tiempo la enfermedad también puede afectar distintos órganos y sistemas, incluso antes de que algunas personas sean conscientes de que viven con ella.

Entre estas complicaciones se encuentra la neuropatía periférica diabética. La condición puede manifestarse como ardor, hormigueo, pinchazos, descargas eléctricas y alteraciones de la sensibilidad.

Para la diabetóloga del Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción, docente de la Universidad de Concepción y miembro del Comité de Pie Diabético de la Sociedad Chilena de Diabetología (SOCHIDIAB), Oriana Paiva Maulen, el desafío está en reconocer estas señales y no normalizarlas.

La especialista advierte que el daño nervioso puede impactar significativamente el sueño y la vida cotidiana y, en algunos pacientes, coexistir además con pérdida de sensibilidad, aumentando el riesgo de heridas y otras complicaciones en los pies.

-¿Por qué es importante hablar de complicaciones como la polineuropatía diabética dolorosa?

–Porque es una complicación que a veces aparece muy precozmente y las personas no necesariamente la relacionan o identifican con la diabetes. Lamentablemente, la diabetes es una enfermedad muy silenciosa y muchas veces no sabemos cuánto tiempo lleva una persona con ella al momento del diagnóstico. Pueden haber pasado incluso años sin saberlo y, en algunos casos, la forma en que se manifiesta la enfermedad es justamente a través de una complicación.

Agrega que “una de ellas, y de las más frecuentes, es el dolor neuropático de predominio distal, es decir, principalmente en los pies y también en las manos. Puede manifestarse como dolor, ardor, calor, sensación de quemazón o incluso hacer que la persona no tolere el roce de las sábanas”.

-¿Cuáles son las primeras señales y por qué suelen aparecer primero en los pies?

–Las primeras señales suelen ser sensación de ardor, calor, quemazón, hormigueo o cambios en la percepción del frío y el calor, principalmente desde el tobillo hacia los dedos de los pies. Generalmente los síntomas aparecen en la noche, en ambos pies de manera simétrica y se concentran en las zonas más distales. Cuando tenemos ese cuadro en una persona con diabetes, es muy sugerente de una polineuropatía diabética. También hay pacientes que presentan una respuesta dolorosa frente a un estímulo que normalmente no debería provocar dolor. Por ejemplo, sentir mucho dolor cuando la sábana roza sus pies.

-¿Qué impacto puede tener esta condición en la vida cotidiana de una persona?

–Impacta muchísimo en la calidad de vida. Uno de los grandes problemas es el sueño. De hecho, la capacidad de dormir es una de las formas en que evaluamos la severidad de una polineuropatía dolorosa. Hay pacientes que están recibiendo distintos medicamentos para intentar controlar el dolor y, pese a ello, no logran dormir porque el dolor los supera.

-Desde su experiencia en pie diabético, ¿qué relación existe entre la neuropatía y el riesgo de desarrollar heridas o úlceras?

–La neuropatía diabética es una de las principales causas que favorecen la aparición de úlceras en los pies y, si esas heridas no son tratadas adecuadamente, pueden llegar a situaciones graves, incluyendo amputaciones. Pero hay que distinguir distintas formas de neuropatía. Una persona puede tener una neuropatía muy dolorosa y, pese al dolor, conservar la capacidad de sentir. El problema mayor aparece cuando existe una neuropatía anestésica, donde la persona pierde sensibilidad. Puede pisar una espina, un clavo o una piedra y no sentir dolor.

-¿Cómo se diagnostica una polineuropatía diabética?

–Si una persona con diabetes relata un dolor intenso, simétrico, predominantemente nocturno y localizado principalmente en los pies, podemos tener una sospecha bastante clara sin necesidad de realizar inicialmente otros exámenes. Cuando las características no son típicas, por ejemplo, si el dolor aparece solamente en un pie, se concentra más hacia la rodilla o los muslos o no tiene un predominio nocturno, tenemos que buscar otras causas y descartar situaciones como déficit de vitamina B12, alteraciones de la columna que puedan estar comprimiendo un nervio, trastornos tiroideos o antecedentes de tratamientos como la quimioterapia, que también pueden generar dolor neuropático.

-¿Qué alternativas existen actualmente para su manejo?

–El primer pilar es tratar de optimizar al máximo el control de la glicemia. Cuando una persona está muy descompensada, los dolores neuropáticos pueden exacerbarse. También es importante un buen manejo del colesterol, la presión arterial y, en general, de los factores metabólicos y cardiovasculares. Actualmente existen distintas alternativas farmacológicas, tanto orales o sistémicas, como tópicas, incluyendo parches con capsaicina. La elección depende de las características de cada persona, de sus otras enfermedades, de la respuesta al tratamiento y de los posibles efectos adversos.

Por esto, señala Paiva, el abordaje debe ser individualizado y, cuando no existe una respuesta adecuada, también puede ser necesaria la evaluación por una unidad especializada en tratamiento del dolor.

Aquí finaliza esta edición de Efecto Placebo, espero que haya sido de tu interés. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.