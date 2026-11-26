El contacto de una rama con una línea eléctrica habría originado, según la Fiscalía, el megaincendio forestal de Nacimiento y Santa Juana en febrero de 2023, que dejó 14 personas fallecidas, 9 lesionadas y 69 mil hectáreas consumidas por el fuego. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, hubo deficiencias en la mantención de la franja de seguridad que debe separar las líneas eléctricas de la vegetación. Por lo anterior, el organismo persecutor presentó una acusación contra dos personas.

Los acusados son un supervisor de mantenimiento de redes de la Cooperativa Eléctrica Charrúa (Coelcha) y un contratista encargado de ejecutar labores de roce y despeje de vegetación bajo el tendido eléctrico.

El fiscal Jorge Lorca solicitó para cada acusado una pena de cinco años de presidio, además de una multa de 150 unidades tributarias mensuales (UTM), por infracción a la Ley de Bosques en concurso ideal con 14 cuasidelitos de homicidio y nueve cuasidelitos de lesiones graves y menos graves.

“Hay una franja de seguridad que las empresas, como concesionarias, tienen la obligación legal de velar por la mantención. Esto porque se ha demostrado que las líneas eléctricas son fuentes que generan calor. Ellos están obligados a mantener una franja y estar monitoreando, vigilando, de que efectivamente ningún árbol, ninguna rama, toqu eese tendido eléctrico”, explicó el fiscal.

Este megaincendio se propagó por seis comunas –Nacimiento, Santa Juana, Lota, Coronel, Arauco y San Pedro de la Paz– y, además de las 14 víctimas fatales, destruyó bosques, viviendas e infraestructura.

De acuerdo con los antecedentes presentados por el Ministerio Público, las labores de mantención realizadas entre abril y mayo de 2021 fueron ejecutadas de manera defectuosa e incompleta por el contratista y posteriormente aprobadas por el supervisor. A ello se sumó que los trabajos de mantención programados para comienzos de 2023 no se materializaron.

Según la acusación, estas negligencias permitieron que el 2 de febrero de 2023, aproximadamente a las 17:20 horas, una rama de eucalipto entrara en contacto con una línea eléctrica energizada en el sector El Pino, comuna de Nacimiento. Esta situación provocó el desprendimiento de material incandescente que cayó sobre la vegetación y dio origen al incendio. Las condiciones meteorológicas, especialmente los fuertes vientos que alcanzaron ráfagas de hasta 68 kilómetros por hora, favorecieron la rápida propagación del fuego hacia otras comunas de la región.

La acusación fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Nacimiento, tribunal que deberá fijar la audiencia de preparación del juicio oral, instancia previa a la realización del juicio en el que la Fiscalía buscará acreditar la responsabilidad penal de ambos acusados.

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