El Gobierno del Presidente José Antonio Kast dio un nuevo paso en el proceso de acercamiento con Venezuela. El canciller de ese país, Oliver Blanco, prepara una visita a Chile tras recibir una invitación oficial de La Moneda, en medio de las gestiones para avanzar hacia el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas.

Según informó Radio BioBío, los preparativos apuntan a concretar una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. Si bien todavía no existe una confirmación de Caracas, Radio ADN consignó que el viaje podría materializarse a mediados de diciembre.

La agenda contemplaría avances en materia consular, la normalización de los vínculos bilaterales y eventuales declaraciones conjuntas. Por ahora, Cancillería mantiene en reserva los detalles de las gestiones.

“Estamos avanzando hacia una relación más profunda con Venezuela”

La eventual visita daría continuidad al encuentro que ambos cancilleres sostuvieron el pasado 5 de noviembre, durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid, donde también abordaron la posibilidad de organizar una misión empresarial chilena a Venezuela.

“Estamos avanzando hacia una relación más profunda con Venezuela. Estamos encontrando nuevos espacios para cooperar y para trabajar juntos”, señaló entonces Pérez Mackenna.

El acercamiento impulsado por La Moneda tuvo uno de sus principales hitos el 23 de septiembre, cuando Kast sostuvo una reunión bilateral con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York. Posteriormente, el 19 de octubre, los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz retomaron sus operaciones.

El flanco migratorio sigue siendo uno de los principales asuntos pendientes. Según cifras de la PDI publicadas por La Tercera el 15 de noviembre, cerca de seis mil venezolanos mantienen decretos de expulsión cuya ejecución se ha visto impedida por la falta de documentación. El mismo medio situó en la segunda quincena de diciembre la eventual reanudación gradual de los servicios consulares venezolanos en Chile.

De hecho, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, confirmó esta semana que todavía no se han concretado expulsiones hacia Venezuela y vinculó esa posibilidad con la reapertura de su consulado en Santiago.

La eventual llegada de Blanco marcaría así un nuevo capítulo en la recomposición de los vínculos entre Santiago y Caracas, tras el quiebre de 2024. Por ahora, sin embargo, no hay fecha confirmada para la visita ni un anuncio oficial sobre la reapertura de las respectivas embajadas.