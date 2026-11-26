El dicho popular reza: “Quien se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen”. Y eso podría aplicarse al curioso caso de las frustradas renuncias de la seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas, y de la directora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Antaris Varela. Las militantes del Partido Cristiano de Chile (ex-Partido Social Cristiano) iban a presentar la semana pasada sus cartas de renuncia, en las que aducían “motivos personales” para dejar sus cargos, pero al final no lo hicieron.

El sábado, la tienda evangélica realizó una reunión en la que se les pidió a Rojas y Varela que continuaran en sus cargos. Según un comunicado publicado por el partido, “ambas autoridades han decidido permanecer en el gobierno”. En el escrito, difundido a través de sus redes sociales, también agradecen a la ministra de Salud, May Chomalí, por aclarar “el financiamiento con recursos públicos de tratamientos hormonales para menores de 18 años, en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2027″. Es que, aunque el partido no especifica si las renuncias estaban vinculadas a un malestar con la ministra, existía molestia en los sectores más conservadores de la derecha porque no lograron que el Senado aprobara una indicación al proyecto de Ley de Presupuestos 2027 que buscaba dejar sin financiamiento las terapias hormonales en menores de 18 años (tratamientos que en Chile se realizan por sobre los 16 años y tras una serie de evaluaciones).

Pero para Claudio Eguiluz, miembro de la comisión política de RN, quien mantiene una pugna permanente con los militantes de la tienda evangélica, los motivos de este simulacro de renuncia son otros: todo se trató de una amenaza del Partido Cristiano para quedarse con la delegación presidencial. “Hoy día vemos cómo el alcalde de Concepción amenaza al Gobierno que, si no le entregan el cupo de delegado que él quiere, la verdad es que se van del Gobierno”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Cabe recordar que el puesto de delegado presidencial está vacante después de la salida de Julio Anativia, quien fue acusado por su exesposa de violencia intrafamiliar. Anativia es cercano a las corrientes evangélicas de la derecha en el Biobío.

En cuanto a los perfiles de las «casi renunciadas», Isabel Rojas Salfate es psicóloga de la Universidad de Concepción y fue jefa de gabinete del alcalde Héctor Muñoz hasta marzo de este año, cuando asumió como seremi de Salud. Durante estos meses se la ha visto frecuentemente en actividades vinculadas a su religión, algunas de ellas difundidas incluso en las redes sociales de la Seremi. Un ejemplo es la lectura en voz alta de la Biblia en la plaza de la Independencia, realizada en el marco del Mes de la Biblia (octubre).

Por su parte, Antaris Varela es bioquímica y pastora. En un primer momento había sido anunciada como seremi de la Mujer y la Equidad de Género, pero no asumió debido a que la anterior seremi se encontraba con licencia por maternidad. En junio asumió como directora regional del Senama. Varela fue asesora de José Antonio Kast entre 2016 y 2018, fundó el Partido Conservador Cristiano y actualmente milita en el Partido Cristiano de Chile. Sus posturas son marcadamente conservadoras: se opone al Acuerdo de Unión Civil, al aborto en todas sus causales y al reconocimiento de la identidad de género.

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