Y justamente porque nuestra región es una de las más afectadas por los incendios forestales, una idea como la siguiente tenía más posibilidades de nacer acá. Se trata de Mawida, un juego de mesa desarrollado en Concepción que fue lanzado este fin de semana en la Biblioteca Municipal de la capital regional. El juego tiene un enfoque educativo, ya que invita a los participantes a experimentar los procesos de recuperación de los bosques nativos. Su nombre proviene de una palabra del mapudungún que significa “montaña” o “monte arbolado”.

El proyecto fue financiado por el Fondart 2025 y desarrollado por la editorial Pudú Juegos. Durante las partidas, los participantes comienzan sobre un terreno árido sobre el cual van disponiendo “pedones” (unidades de tierra) para luego incorporar hierbas. A medida que estos elementos se agrupan, dan paso a arbustos y posteriormente a árboles, levantando sobre la mesa un ecosistema visual gracias a sus fichas. El objetivo es alcanzar determinados sistemas de referencia que permitan atraer fauna local al entorno recuperado.

“La propuesta busca acercar al público general el concepto de sucesión ecológica, proceso natural mediante el cual un suelo desnudo se transforma progresivamente en un bosque vivo”, explicó el editor del juego, Andrés Navarro Cermenati.

El juego es una creación de Miguel Suárez Olivares, quien explicó que “no necesariamente se trata de ganarle a otros, sino de colocar un cubo, hacer que ocurran muchas cosas. Eso me hace sentir superbién y, al mismo tiempo, al tener un componente tridimensional y espacial, me hace pensar un poquito fuera de lo habitual al estar jugando“. El juego ya está disponible en las principales tiendas especializadas del país.

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