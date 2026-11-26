La millonaria fortuna que dejó el dictador Augusto Pinochet sumó un nuevo capítulo judicial. La Tesorería General de la República (TGR) recurrió a la justicia civil para exigir a su hija mayor, Inés Lucía Pinochet Hiriart, el pago de más de $100 millones por concepto de impuestos a la herencia, multas e intereses.

Según informó La Tercera, el organismo presentó el lunes 23 de noviembre un escrito ante el 15° Juzgado Civil de Santiago, luego de que el pasado 10 de noviembre expirara la última suspensión del cobro administrativo.

La controversia tributaria se remonta a 2015, cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) determinó que Pinochet Hiriart no había declarado los tributos correspondientes al 7,14% de la herencia de su padre, cuyo inventario total afecto a impuestos fue avaluado en $5.047 millones.

La primogénita del dictador ha cuestionado el cálculo del SII, alegando la prescripción del cobro, la existencia de deudas en la sucesión y las restricciones judiciales derivadas del caso Riggs. También sostiene que cedió sus derechos hereditarios a su hermano Marco Antonio.

Tras sufrir reveses en el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago y en la Corte de Apelaciones capitalina, en junio de 2022 recurrió a la Corte Suprema, instancia que aún no resuelve el fondo de la controversia.

Tesorería, en tanto, sostiene que la deuda no ha prescrito y que la aceptación de la herencia en 2009 obliga a Lucía Pinochet a responder por los tributos, independientemente de la posterior cesión que invoca.

Una fortuna en disputa

El patrimonio considerado por el SII incluye siete inmuebles, cuatro vehículos, depósitos bancarios, acciones y participaciones en sociedades, entre ellas Belview International, registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

Parte de estos bienes también figura en la disputa judicial entre los hijos del dictador.

Como reveló la Unidad de Investigación de El Mostrador en septiembre, Jacqueline Pinochet presentó una querella contra su hermano Marco Antonio por la administración de ocho propiedades que quedaron fuera del comiso decretado por la Corte Suprema en el marco del caso Riggs.

El valor comercial de esos inmuebles oscila entre $4.000 millones y $5.200 millones. La investigación penal por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida continuaba abierta en septiembre.

A pocas semanas de que se cumplan dos décadas de la muerte del dictador, su patrimonio sigue siendo objeto de disputas judiciales, tanto entre sus propios herederos como con el Fisco