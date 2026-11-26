Reinhard Genzel, premio Nobel de Física 2020, estará a cargo de la conferencia inaugural del Congreso El Tiempo, uno de los hitos de la Escuela de Verano UdeC 2027. Este astrofísico, codirector del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, es uno de los descubridores del agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, cuya masa es equivalente a cuatro millones de nuestro Sol.

El Congreso El Tiempo se desarrollará del 11 al 14 de enero. Genzel ofrecerá su conferencia inaugural el lunes 11, a las 10 horas, en el Auditorio Claudio Gay. La programación incluye a cerca de cien participantes, entre ellos Carmen Torres Nelson (profesora de Artes y doctora en Arquitectura y Patrimonio Cultural-Ambiental), Francisco Huichaqueo (cineasta), Noelia Carrasco (antropóloga), Marianela Camaño Saavedra (arquitecta y diseñadora escénica), Carlos Peña (rector de la UDP y columnista), Beatriz Cid Aguayo (socióloga) y Marcelo Lagos (geógrafo).

Además, este año vuelve la Feria del Libro, uno de los eventos clásicos de la Escuela de Verano. Esta se realizará durante los días 15, 16 y 17 de enero en los prados centrales del Campus Concepción. Su programación preliminar contempla 36 bloques en los escenarios Gonzalo Rojas y María Molina, con presentaciones de libros, conversaciones, poesía, teatro y actividades familiares, además de un encuentro de editoriales universitarias en una sala independiente.

Entre los invitados a la feria figuran Nona Fernández, quien presentará su novela Marciano el viernes 15 a las 17 horas; el historiador Mario Garcés, Cynthia Rimsky, Leonel Lienlaf, María José Ferrada, Tomás Harris y Carlos Basso. La propuesta reúne más de cuarenta expositores del mundo del libro, con presencia de editoriales regionales, universitarias, nacionales, librerías y colectivos.

La programación de la Escuela de Verano se desplegará en los tres campus de la universidad (Concepción, Chillán y Los Ángeles) entre el 11 y el 22 de enero. En el Foro UdeC habrá actividades de astronomía, música, cine, danza y teatro al aire libre. Entre ellas destacan las presentaciones de Catalina y las Bordonas de Oro el 14 de enero, la Orquesta Sinfónica y el Coro UdeC el 16, Eduardo Gatti el 18 y Fernando Ubiergo el 22, además de la obra Lautaro, el 21. La programación en los otros campus incluye conciertos de Gatti en Los Ángeles el 19 de enero y en Chillán el 20.

“Somos una universidad con tres campus. Por eso nos interesa que la Escuela de Verano se viva en Concepción, Chillán y Los Ángeles, y que nuestras comunidades puedan encontrarse con la ciencia y la cultura en sus propios territorios”, sostuvo Fernando Venegas, director de Extensión de la Universidad de Concepción.

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