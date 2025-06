Líderes del oficialismo en la región no quieren fotografiarse con sus presidenciales

Presentado por:

¡Hola! La Región de Coquimbo nos ha sorprendido con días de lluvia que, aunque esperados, siempre traen consigo desafíos y también esperanzas para nuestro campo azotado por la sequía. Pero se viene una semana marcada por el frío, así que no olviden abrigarse.

En Aquí Coquimbo, además, queremos enviar un afectuoso saludo a todos los padres en su día.

Iniciamos esta mitad de año con una sabrosa edición más de Aquí Coquimbo, el único newsletter de la IV región.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Coquimbo , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas las últimas novedades y análisis del panorama regional.

quiero invitarte a que compartas , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te para que no te pierdas las últimas novedades y análisis del panorama regional. Nuestro tema número uno está radicado en el municipio de Coquimbo. Al exdefensor del pirata le aparecieron dos problemas que se buscan meter bajo la alfombra. Uno se relaciona con el caso de las licencias médicas y el otro con una investigación que lidera la Fiscalía por abuso sexual en contra del director de un CESFAM. Ambos involucrados pertenecen al círculo cercano del alcalde. Acá te contamos la historia.

La segunda nota se centra en las dos figuras más potentes del 2024, tanto del Partido Comunista como del Frente Amplio. Ambas, hoy les hacen la cruz a sus partidos y también a sus respectivos candidatos presidenciales: Jara y Winter.

En nuestro tercer tema nos adentramos en la historia regional de la minería. Hablamos del aporte de Carlos Lambert y su vínculo con la Pampa Alta de La Serena. El conocimiento de Lambert en el siglo XIX fue clave para el desarrollo de la industria minera regional.

También nos trasladamos a la provincia de Choapa, específicamente a la comuna de Canela, donde mujeres y hombres -representantes de sus comunidades- participaron de Escuelas de Formación para fortalecer sus roles de dirigentes sociales.

Finalmente, abordamos la mirada de mujeres que son parte de la construcción del Hospital de Coquimbo. Pese a que en estas labores predominan los hombres, también trabajan mujeres capaces quienes cada día abren nuevos caminos para que el mundo femenino ingrese a la industria de la construcción.

Que no cunda el pánico por favor, pero sí tomen su café y lean esta interesante nueva edición de Aquí Coquimbo.

1

Casos licencias falsas y de abuso sexual golpean a alcalde de Coquimbo

Ali Manouchehri debe ser el alcalde más popular de la región. Su “poder de fuego” electoral, reflejado en la última votación, impone respeto, sumado a que lidera el municipio más rico de la zona, con más recursos incluso que el Gobierno Regional. Su carisma y manejo comunicacional lo han convertido en una figura mediática y políticamente rentable. El alcalde de Coquimbo es el “niño bonito” de la política local. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. En su gestión hay sombras que inquietan. El exfutbolista arrastra varios talones de Aquiles, entre ellos personas relacionadas a su círculo más cercano, quienes en más de una ocasión se han transformado en una fuente constante de polémicas y problemas para el jefe comunal.

Hoy el alcalde Ali no está «entre las cuerdas», pero sí enfrenta varios dolores de cabeza que complican su gestión.

La desconocida pelea con su amigo y la licencia falsa

Era julio de 2023 y el ambiente en una de las oficinas de la alcaldía de Coquimbo estaba lejos de ser tranquilo. El alcalde Ali Manouchehri estaba visiblemente molesto: la primera licitación para la realización de La Pampilla de ese año había sido declarada desierta. Había sospechas “extrañas” sobre el proceso (una historia que amerita una nota aparte), y el jefe comunal quería respuestas.

En la oficina se encontraban el entonces jefe jurídico y amigo personal del alcalde, Pablo Galleguillos; el jefe de Seguridad Municipal -hoy administrador municipal- David Díaz; y el profesional del Gabinete, Franzzio Quispe. La tensión creció rápidamente. Manouchehri encaró con dureza a Galleguillos, a quien responsabilizaba de la “extraña” licitación caída. La discusión subió de tono, hubo gritos, insultos entre ambos y fue necesaria la intervención de Díaz y Quispe para evitar que la confrontación pasara a mayores.

Tras ese episodio -que mantuvieron en reserva absoluta y hasta ahora desconocido-, Galleguillos presentó una licencia médica psiquiátrica que se extendió desde el 19 de julio hasta el 8 de agosto. Durante ese tiempo, se ausentó completamente de las funciones municipales, no participó del segundo proceso licitatorio de La Pampilla ni de ninguna otra gestión relacionada. Sin embargo, Aquí Coquimbo accedió a fotografías donde se ve a Galleguillos -durante su licencia- en Perú y Bolivia, disfrutando de los parajes y bondades de ambos países.

Luego, entre el 24 de agosto y el 22 de octubre, el abogado presentó dos nuevas licencias psiquiátricas consecutivas (este medio pudo comprobar que, en septiembre, estando con licencia médica, se fracturó la mano y tuvo que solicitar una nueva licencia a fines de ese mes). Tras casi 90 días fuera, retomó sus funciones y recompuso su vínculo tanto profesional como personal con Manouchehri. Continuó como jefe jurídico del municipio hasta febrero de 2024, fecha que renunció tras la viralización de audios y videos en los que se le vinculaba a un caso de violencia intrafamiliar con su expareja.

La denuncia de abuso sexual

Hace unos días, el medio web www.laregionestrella.cl dio a conocer que Jorge Mosso, actual director del Centro de Salud Familiar (CESFAM) San Juan en Coquimbo, está siendo investigado por la Fiscalía por un presunto abuso sexual en contra de una TENS del mismo recinto.

Mosso, perteneciente al círculo cercano del alcalde Ali Manouchehri, asumió como director del CESFAM bajo su administración. Los hechos denunciados habrían ocurrido a fines de 2024, cuando la víctima interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía. Además, presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República y fue diagnosticada con enfermedad profesional por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), entidad que señala que sufrió “conductas de asedio sexual”.

La víctima también denunció acoso laboral de años anteriores. Aquí Coquimbo tuvo acceso en exclusiva a un mensaje de WhatsApp, enviado por Mosso a la TENS, en el que la insulta con términos ofensivos como “indita mutilada”, lo que evidencia un claro acoso.

El 20 de diciembre de 2024, la Contraloría envió un oficio al municipio de Coquimbo solicitando un pronunciamiento sobre la denuncia presentada por la TENS. Sin embargo, no hubo respuesta inmediata. En enero y marzo de 2025, el ente fiscalizador reiteró la solicitud al municipio, que recién -tardíamente- en mayo abrió una investigación sumaria sobre el caso.

Uno de los aspectos más cuestionados es que, desde diciembre hasta la fecha, el acusado no ha sido sometido a ninguna medida de mitigación ni ha sido alejado del lugar de trabajo de la denunciante (incluso Mosso sigue como director. Cuando reporteábamos esta nota se le notificó a la TENS que sería removida a otro consultorio). Por su parte, Fiscalía solicitó la investigación a la PDI, la cual está generando diligencias para elaborar un informe al respecto.

Desde el gremio de salud -que manifestaron su apoyo a la TENS- señalaron que han solicitado una reunión con el alcalde desde diciembre de 2024, pero hasta ahora no han recibido respuestas.

Concejal exige explicaciones

Desde el municipio de Coquimbo no respondieron las preguntas que este medio les hizo llegar en relación con ambas situaciones. El que sí alzó la voz fue el concejal Vicente Cortés.

Respecto al caso de la denuncia de abuso sexual, Cortés señaló estar preocupado. “De ser efectiva (la denuncia), reviste la mayor gravedad. Llama la atención que, pese a lo señalado, no se hayan adoptado oportunamente medidas de resguardo. En casos como este, la municipalidad debe actuar con la máxima celeridad y diligencia, resguardando a posibles víctimas y garantizando un proceso riguroso”, explicó.

Finalmente, ante el caso de licencias falsas, Cortés agregó: “Si existen antecedentes que vinculan a un exfuncionario municipal con el uso indebido de licencias médicas y aquello se tradujo en un perjuicio fiscal, debe aplicarse todo el rigor de la ley. Si logra comprobarse lo señalado, corresponde que se actúe con firmeza y se impulsen las acciones legales, administrativas y penales que correspondan para proteger los recursos públicos”.

2

¿Oficialismo con fisuras? Vega y Quezada no quisieron fotos con sus candidatos presidenciales

En la Región de Coquimbo, el silencio de dos políticos ha comenzado a hacer ruido. Se trata de Javier Vega (Partido Comunista) y Rubén Quezada (Frente Amplio), figuras que hasta hace poco eran protagonistas del tablero oficialista regional, y que hoy, tras duros reveses políticos, optaron por el alejamiento de sus cúpulas partidistas.

Sus ausencias en actividades claves de sus respectivos sectores han encendido las alarmas sobre el estado interno del oficialismo. Durante las visitas a la región de los candidatos a las primarias presidenciales, tanto Vega como Quezada no se vieron apoyando a sus respectivos aspirantes a La Moneda.

Caso Javier Vega (PC)

Excandidato a gobernador regional y militante del Partido Comunista, Javier Vega es uno de los rostros más visibles del PC en la región. Sin embargo, desde su derrota electoral, su figura se ha desdibujado del escenario político local. Fuentes cercanas al dirigente señalan que existe una profunda molestia con su partido por el abandono que este manifestó tras la elección: a pesar de su trayectoria, no recibió apoyo para reincorporarse laboralmente, ni le ofrecieron alguna seremi vacante.

La incomodidad se hizo evidente durante la reciente visita de la candidata presidencial del PC, Jeannette Jara, a la región. Vega no participó en ninguna de las actividades, no hubo fotos de él con la candidata.

Recordemos que Vega en la elección a gobernador regional durante la primera vuelta obtuvo más de 72 mil votos y en el balotaje alcanzó cerca de 182 mil.

Fuentes cercanas a Vega indican que está molesto con parte del partido, específicamente con el senador Daniel Núñez. “Desde que perdió no ha encontrado trabajo; considera que le cerraron las puertas, le han ofrecido migajas, incluso una vez durante un comité del partido tuvo un altercado fuerte con el senador”, señala un cercano al excore.

Vega tampoco renunció a ser consejero regional, por lo que no podrá ser candidato a diputado.

Desde otro sector del Partido Comunista señalan que Vega se aisló solo, pero que sí le han ofrecido trabajos, pero no los aceptó: “Él es el regodeón, quiere ganar mucha plata, tener un sueldo bien alto, el problema es ese, creo yo. Además, el partido se la jugó por él. Bajamos a Quezada, y en su campaña nunca antes el partido había puesto tanta plata en la región”.

Vega en sus redes sociales sí ha mostrado un apoyo explícito a Jeannette Jara. Actualmente, el excore está trabajando en el municipio de Andacollo, y la semana pasada se encontraba en Colombia participando de un encuentro internacional indígena.

Rubén Quezada: la herida de la bajada

Una situación similar vive Rubén Quezada, militante del Frente Amplio y exdelegado presidencial. Su nombre había sido impulsado como carta a la Gobernación Regional, pero su candidatura fue retirada -a último momento- por decisión de La Moneda. Quezada acató, pero hasta hoy no disimula su decepción.

El distanciamiento se hizo evidente cuando se negó a ir como candidato a diputado por el Frente Amplio. Su molestia y distanciamiento quedaron nuevamente evidenciados en la reciente visita del diputado Gonzalo Winter a la zona, momento en que Quezada brilló por su ausencia. En los círculos políticos se comenta que aún no supera el golpe de haber renunciado a la delegación para ser candidato y que luego su gobierno lo bajara, y que su alejamiento se debe a una mezcla de desilusión y desacuerdo con el manejo centralista del oficialismo.

Aunque Vega ni Quezada han hecho declaraciones públicas sobre la materia, sus ausencias hablan por sí solas. El oficialismo regional parece pagar el precio de decisiones acertadas o no, pero que hoy tienen a dos de sus figuras lejos de la primera línea. La renuncia de Quezada y Vega a sus huestes partidistas es un movimiento que no parece lejano; se habla de esto, pero en voz baja. Quizás el dialogo ayude a disipar ese ruido, aunque hoy ambos están sumidos en el silencio, silencio que en política es sinónimo de mensajes negativos.

3

Rescate patrimonial: Lambert y su aporte a la minería desde la Pampa serenense

Desde 1830, la explotación minera nacional cambió con el surgimiento de la figura de Charles Joseph Lambert Joachim -conocido en Chile como Carlos San Lambert-. Este introdujo por primera vez nuevas técnicas de extracción del cobre a partir de sulfuros minerales mal fundidos, denominados escorias, junto con desarrollar un modelo que recuperó la producción minera.

Hacia 1840 concentró sus faenas y consolidó su moderna empresa con el establecimiento de la Fundición de La Compañía en La Serena (hoy quedan los últimos vestigios). Algunos estudios señalan que, años antes, hizo lo mismo en una chacra que adquirió en Pampa Alta de la misma ciudad.

Algunos libros de historia mencionan que fue en la Pampa Alta donde Lambert hizo las primeras pruebas de sus famosos hornos de reverbero. Este dato fue ratificado por el Centro Comunitario Cuatro Esquinas del municipio serenense, en el marco del rescate patrimonial impulsado por la administración actual.

“Se compra la parcela y compra mineral en Ovalle. No sale cuándo instala la fundición, pero el origen experimental fue en La Pampa, donde construyó un horno de pruebas para ver cuál mineral fundía mejor. Hay un documento de esos primeros intentos donde detalla que tuvo que hacer de nuevo el horno, porque se le derrumbó el techo”, señala el ingeniero industrial de minas y exprofesor de Geología de reconocida trayectoria, Claudio Canut de Bon.

Metalurgista de las arenillas

Hasta esa fecha el proceso de separación sin la técnica ni temperatura correcta dejaba remanente de mineral de cobre a medio fundir en la escoria, que solía ser desechada. Lambert, ingeniero de la Escuela de Minas de París, según textos de historia, se dio cuenta de que era lo que había conocido en Inglaterra. En Chile ni quisiera tenía nombre, le decían arenilla. Él lo trató térmicamente y terminó de fundirlo con el sistema de hornos de reverbero.

Lambert arribó por primera vez a Chile, enviado por capitalistas británicos a reconocer yacimientos en Copiapó. Durante 1817 residió en La Serena.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, valoró la puesta en marcha del rescate patrimonial que está liderando el municipio: “Es uno de nuestros ejes de trabajo y seguiremos en esta línea para poner en valor la historia de nuestra comuna, y que información como esta no quede olvidada y se pierda en el tiempo. En este caso se conoce muy poco de la vida de Lambert en el sector de La Pampa, por lo que conocerlo y dejarlo a disposición de la comunidad es muy importante”, afirmó.

Lambert retornó al país en 1825, ahora como agente de la recién formada Chilean Mining Association. Años después, producto del Sitio de La Serena en 1851, Lambert emigró a Swansea (Gales), desde donde manejó hasta su muerte, en 1876, los negocios con su hijo, Charles Joseph Jr., quien sería -años más tarde- uno de los impulsores del ferrocarril La Serena-Coquimbo.

Un mensaje de la U.Central



U.Central lanza nuevo sistema SAP “Optimiza UCEN” en la sede Región de Coquimbo

La Universidad Central de Chile dio un paso clave en su transformación digital con el lanzamiento del programa SAP “Optimiza UCEN” en la sede regional, iniciativa que busca optimizar procesos y fortalecer la eficiencia institucional. El evento contó con autoridades como el Vicerrector Regional, Jaime Alonso y el Vicerrector de Administración y Finanzas, Mario Pinto, quienes destacaron la relevancia del proyecto como un esfuerzo colectivo para transformar la cultura organizacional.

Pinto subrayó el compromiso del equipo y la importancia del trabajo colaborativo, recalcando que este proyecto es construido con participación activa desde las regiones. El Vicerrector Regional Alonso, por su parte, valoró el impacto de SAP en la consolidación de una cultura de mejora continua e innovación. La actividad contó además con la participación de Tania Yovanović Catepillán, experta en transformación digital, quien destacó los desafíos y oportunidades que este tipo de procesos representan para las universidades.

4

Dirigentes sociales de Canela se fortalecen con Escuela de Formación

Más de 80 dirigentes y dirigentas de la comuna de Canela fueron parte de la Escuela de Formación Social “Herramientas de liderazgo comunitario”, jornada de capacitación realizada por la Seremi de Gobierno a través de la División de Organizaciones Sociales (DOS), en alianza con el municipio local.

El encuentro de trabajo fue valorado por los participantes, quienes manifestaron la importancia de mantener actualizados los conocimientos y generar nuevas estrategias para cautivar y fomentar la participación de los integrantes de sus agrupaciones.

“En general, la capacitación fue muy interesante. Sí, muy útil para nosotros los dirigentes del adulto mayor o de la agrupación de los jubilados que esperamos formar pronto”, señaló Aliro Coroseo, tesorero del Club de Adulto Mayor El Porvenir de Canela Alta.

Desde el Gobierno también destacaron la instancia: «Esta amplia participación es una muestra más de lo importante que es la organización de nuestra sociedad civil, no solo como una forma de mejorar los espacios de convivencia, sino que, también, como una manera de generar iniciativas que permitan avanzar en el desarrollo de las comunas de nuestra Región de Coquimbo”, precisó la vocera regional Paulina Mora.

Según datos de este año provenientes de la Seremi de Gobierno, se han realizado 21 Escuelas de Formación Social, instancias que han convocado a más de 800 dirigentes y dirigentas sociales de 14 de las 15 comunas de la región. Asimismo, comentan que a través del programa MovilizaDOS se han atendido las consultas y requerimientos de más de 2.300 personas.

5

La mirada de mujeres que construyen el nuevo Hospital de Coquimbo

En medio de la tierra y el hormigón, el uso del casco y los bototos ya no es cuestión solo de hombres. Es que cada vez más mujeres se están abriendo paso en el área de la construcción, asumiendo roles técnicos y operativos que tradicionalmente han sido ocupados por hombres. Un cambio que también se puede apreciar específicamente en las obras del nuevo Hospital San Pablo de Coquimbo.

Con experiencia en recintos asistenciales del Biobío y el Maule, Tamara Saavedra asumió este nuevo desafío: estar al frente de su tercer hospital. Desde su rol como jefa de terreno, sabe muy bien lo que significa desenvolverse en un mundo donde predominan los hombres. Sin embargo, ella tiene sus propias estrategias para que todo funcione de forma eficiente: “Aunque aquí el sistema es diferente, casi todos los proyectos hospitalarios son similares, entonces hay que llevar un orden para que las cosas después funcionen como reloj. Lo más complejo está en la planificación que se hace de forma previa, y ya después en terreno todo se va dando para que avance”, comenta.

Una mirada que también comparte Mónica Valencia, digitadora de bodega con más de dos décadas en el rubro de la construcción, quien asegura que no cambiaría este entorno por nada del mundo: “No me veo en otra cosa, y la verdad es que prefiero trabajar en ambientes más masculinos. En todos estos años ninguno se me ha sobrepasado o faltado el respeto. Hay que saberlos tratar y ellos también tienen que saber diferenciar cuándo una está dando una orden y cuándo los está cuidando”, explica.

Y si se trata de seguridad, el trabajo de una mujer como Johanna Cortés es clave en terreno. En su rol como rigger, debe preparar y asegurar las cargas que serán manipuladas por las distintas grúas, velando porque todo esté correctamente dispuesto para que las maniobras se realicen de forma segura y eficiente. “Trabajo en el camión pluma y estoy a cargo de los izajes. Me aseguro constantemente de que no haya personas en el área, que nadie pase por debajo de las cargas, y que además vengan bien estrobadas», complementa.

En las obras del nuevo Hospital de Coquimbo actualmente trabajan 300 personas, y de ese total, 46 son mujeres. De ellas, 17 cumplen roles directamente en terreno, participando activamente en faenas que tradicionalmente han estado asociadas a hombres, como seguridad en maniobras de izaje, supervisión o control de bodega.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

Presentado por: