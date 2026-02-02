Los 10 polémicos meses que duró el seremi Darío Vásquez

Presentado por:

¡Hola a todos y todas! Espero que estén teniendo una excelente semana y días de verano. Antes de sumergirnos en la contingencia de nuestra región, quiero compartirles una noticia personal, pero que también involucra este espacio que construimos juntos.

Como saben, el compromiso con la información local es total, pero también creo firmemente en la importancia de recargar energías para entregarles siempre lo mejor. Por eso, les cuento que me tomaré un descanso necesario.

¿Qué pasará con el newsletter? ¡No se preocupen! Aquí Coquimbo seguirá vigente. Sin embargo, durante las próximas tres ediciones, cambiaremos un poco la dinámica: instalaremos solo uno o dos temas de fondo para analizar con calma, permitiéndome así disfrutar de un tiempo valioso y desconectado junto a mis hijos.

Es un alto en el camino para “descansar juntos” y volver con la mirada renovada.

¿Cuándo volvemos a la normalidad? Marquen sus calendarios: el lunes 2 de marzo volvemos con todo el despliegue informativo, las exclusivas y el análisis punzante que nos caracteriza.

¡Disfruten esta edición especial!

El ahora exseremi de Salud, Darío Vásquez, dejó su puesto en medio de una gestión cuestionada por su falta de “manejo político” y acusaciones de “descriterio” en fiscalizaciones clave. Su salida se originó tras una serie de polémicas clausuras en plena temporada estival —como el Resort Rosa Agustina, la Bahía de Tongoy y el Paseo El Faro—. Esta última despertó el enojó no solo de autoridades regionales, sino que también de nivel central y terminó con su salida. Desde la vereda de Vásquez acusan presiones políticas, las cuales denunciaron en Contraloría.

Living Beach y Fundación Paz Animal han sellado una alianza con un propósito noble: rescatar, rehabilitar y encontrar un hogar digno para los perros galgos, una raza que históricamente ha corrido contra la crueldad. Este verano, el compromiso privado de un grupo de animalistas busca masificarse para que el público general se sume a esta “carrera de amor”. Conoce cómo puedes ser parte de esta iniciativa que busca que la única meta de estos peludos sea el calor de una familia.

Vamos por una edición más del único newsletter de la IV: Aquí Coquimbo, ¡seguimos!

La intempestiva salida de un polémico Seremi de Salud

El 1 de abril de 2025 asumió Darío Vásquez Guzmán como secretario regional ministerial de Salud de la Región de Coquimbo. El médico cirujano, proveniente del Biobío y con ocho años de experiencia en salud pública, llegó a encabezar una cartera que, por entonces, atravesaba un momento crítico para el Gobierno.

Antes de Vásquez, la autoridad sanitaria regional durante la gestión del exdelegado presidencial Rubén Quezada había sido Paola Salas, quien debió renunciar en medio de fuertes desencuentros con alcaldes y con funcionarios de la propia repartición. Posteriormente asumió Alexis Valenzuela, cuya permanencia en el cargo se extendió por poco más de tres meses, tras presentar su renuncia en diciembre de 2024. Su salida dejó un escenario de incertidumbre respecto de la conducción del sector hasta el término del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Vásquez llegó con un perfil eminentemente técnico, aunque desde un inicio su gestión estuvo marcada por contrataciones calificadas como polémicas por fuentes del propio oficialismo. Cercano al PPD, asumió la conducción de un servicio tensionado por complejas relaciones laborales y una prolongada situación de subrogancias en cargos clave.

Con el paso de los meses comenzaron a evidenciarse los primeros conflictos públicos. El más significativo se produjo a fines del año pasado, cuando la Seremi de Salud ordenó el cierre de las piscinas del resort “Rosa Agustina” de Guanaqueros. La medida generó duras críticas por parte del empresariado local y de los trabajadores del complejo turístico, quienes calificaron la decisión como un “descriterio”, al haberse adoptado en plena temporada estival y poner en riesgo más de 300 empleos, fundamentales para la economía de la localidad.

Había incomodidad en el Gobierno. Una fuente al interior del Ejecutivo regional señala que “la molestia o incomodidad no era por la fiscalización a Rosa Agustina, sino que por la forma en que se comunicó el episodio, lo que generó incertidumbre respecto del impulso económico que significa cerrar a medias un complejo de estas características”.

Lo mismo ocurrió en Tongoy, en donde luego de estudios realizados al agua de mar de este sector se determinó la presencia de marea roja, tras lo cual Vásquez emitió una declaración de cierre preventivo de la bahía, pese a que los bivalvos que podían contener la toxina eran principalmente el ostión y la macha, sin destacar que los visitantes podían consumir pescados y otros mariscos.

El efecto fue inmediato. Los visitantes no llegaron a Tongoy y locatarios, comerciantes, vecinos, pescadores y el empresariado local salieron a lamentar el grave daño económico que estaba sufriendo el turismo y las actividades económicas de este sector.

El Gobierno y el municipio de Coquimbo debieron salir en apoyo y buscar alternativas comunicacionales y recortar los tiempos de los estudios para evitar que la presencia de la marea roja se transformara en una catástrofe económica para Tongoy.

La molestia llegó al Ministerio de Salud, que, a través de la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, trabajó junto al delegado presidencial Galo Luna en la contención del conflicto y la búsqueda de soluciones que contemplaban un plan comunicacional.

La medida se levantó y los turistas volvieron a Tongoy en masa, como lo relata Alejandro Sanders (empresario local), quien señaló a Aquí Coquimbo que “nunca estuvimos en desacuerdo con la fiscalización, sino que en la forma en que se hizo. Esto nos golpeó duro por más de una semana. Hay que entender que aquí la gente vive con los ingresos que se generan durante el verano, y esto era un perjuicio y descriterio muy grande”.

Las críticas abundaron y el propio alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, junto a la seremi de Economía, Paulina Elgueta, manifestaron su descontento con el proceso y con cómo se llevó a cabo.

Pero la gota que rebalsó el vaso fue la fiscalización al Paseo El Faro en La Serena, un proyecto privado de la capital regional que recuperó un espacio público que estaba tomado por personas en situación de calle y se había transformado en un basural. Pese a contar con infracciones menores, el seremi de Salud clausuró el recinto en la fase más alta de la temporada estival, dejando en la incertidumbre a los emprendedores.

Las críticas no se hicieron esperar, y desde distintos frentes acusaron falta de manejo político del seremi Vásquez. El problema escaló hasta el nivel central y gatilló la salida de su cargo, debido a la mala evaluación de su gestión. Los reclamos que llegaron al Ministerio de Salud ahora eran de parlamentarios y actores políticos de la región.

Las quejas contra Vásquez no se quedan allí. Fuentes al interior del MINSAL regional afirman que existen ciertas acusaciones de “malos tratos y actitud prepotente” del exseremi, junto a la asignación de contratas de manera discrecional.

Exseremi recurre a Contraloría

El diario El Día dio a conocer una denuncia ingresada a la Contraloría General de la República, por eventuales presiones políticas indebidas tras la clausura de las piscinas del resort Rosa Agustina. El escrito fue presentado, según el diario, por un funcionario cercano al exseremi y apunta a intervenciones y presiones posteriores al proceso de fiscalización.

De acuerdo con el documento filtrado por el mencionado medio, las presiones habrían provenido del administrador municipal y alcalde subrogante de Coquimbo, David Díaz, y desde la Delegación Presidencial Regional, además de la seremi de Economía, Paulina Elgueta. La denuncia acusa gestiones para revertir la clausura, argumentando perjuicios económicos, daño a la imagen del complejo turístico y riesgos para la empleabilidad de sus trabajadores.

“El amor corre más rápido que el abandono”: la emotiva cruzada por los galgos en la Avenida del Mar

Bajo la consigna “El amor corre más rápido que el abandono”, el restobar Living Beach ha formalizado una alianza estratégica con la Fundación Paz Animal para liderar una cruzada inédita durante todo el verano 2026.

A través de esta unión con Fundación Paz Animal, el local ubicado en la Avenida del Mar se convierte en un centro de operaciones benéfico. Durante todas las vacaciones, los asistentes podrán optar para adoptar perros galgos, conocer las historias de estos “peludos”, colaborar con la causa y entender que el compromiso de la empresa privada puede ser un motor de cambio real.

Además, esta cruzada se transforma en un refugio de esperanza para perros galgos rescatados, una raza históricamente vulnerable que hoy, gracias a este compromiso, tendrá una vitrina permanente para encontrar cuidados, descanso y un hogar definitivo.

“Los galgos merecen una segunda oportunidad; merecen que este verano 2026 sea el punto de partida hacia una vida de paz y cariño”, explican a Aquí Coquimbo desde la organización, destacando el hashtag #GalgosLibres como el estandarte de esta lucha contra el abandono.

La iniciativa nace de los dueños del restorbar, quienes trasladaron su compromiso personal como animalistas al sector privado. Su objetivo para este verano 2026 es masificar esta cruzada, invitando al público general a sumarse activamente a labores de protección animal, mediante el rescate y la rehabilitación de galgos, animales que muchas veces quedan fuera de los circuitos de adopción tradicional debido a los prejuicios o al maltrato derivado de las carreras ilegales.

La iniciativa invita a residentes y turistas a ser parte de esta experiencia solidaria que se extenderá durante todo el verano.

