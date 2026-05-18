El peor trimestre en 17 años: Banco Central dice que el PIB de enero-marzo 2026 cayó -0,5%

El Banco Central confirmó un deterioro mayor al esperado de la economía chilena durante el inicio de 2026, luego de corregir a la baja el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre.

Según las Cuentas Nacionales Trimestrales publicadas por el organismo, entre enero y marzo la actividad económica cayó 0,5%, empeorando en dos décimas las cifras anticipadas previamente a partir de los Imacec mensuales.

El resultado convirtió al inicio de 2026 en el peor primer trimestre para la ,economía chilena desde 2009, en plena crisis financiera internacional.

De acuerdo con el Banco Central, el principal factor detrás de la contracción fue el deterioro del comercio exterior.

“Este resultado se explicó en gran parte por el comercio exterior, el cual registró una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones”, señaló la institución.

Las exportaciones retrocedieron 4,9%, mientras las importaciones crecieron 2%, generando una fuerte incidencia negativa de las exportaciones netas sobre el crecimiento.

Pese a ello, el Banco Central destacó que la demanda interna mostró cierta resiliencia durante el período. “La demanda interna aumentó 2,1% en línea con el crecimiento del consumo de los hogares y la formación bruta de capital fijo”, sostuvo el organismo.

Sin embargo, descontando efectos estacionales, la economía igualmente mostró señales de debilitamiento. “Descontada la estacionalidad, el PIB exhibió una desaceleración de 0,3% en el primer trimestre”, agregó el instituto emisor.

Desde el ámbito productivo, las mayores incidencias negativas provinieron de sectores estratégicos para la economía nacional.

Entre ellos destacaron el sector agropecuario-silvícola, la minería y la industria manufacturera.

En minería, el retroceso estuvo marcado por una menor producción de cobre, mientras que en la industria manufacturera incidió principalmente la caída en la elaboración de alimentos.

Según explicó, el Banco Central aún deberá equilibrar el menor crecimiento con factores como inflación, tipo de cambio y volatilidad externa antes de modificar agresivamente su estrategia monetaria.