Cancillería condena insultos racistas de empresario chileno en vuelo en Brasil

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, condenó los insultos racistas y homofóbicos protagonizados por Germán Naranjo Maldini, empresario chileno en Brasil, quien terminó detenido tras un incidente ocurrido en un vuelo comercial internacional.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de mayo en un avión que despegaba desde São Paulo con destino a Frankfurt, Alemania.

Durante el trayecto, el ciudadano chileno fue grabado mientras insultaba a un pasajero brasileño utilizando expresiones racistas y homofóbicas, situación que derivó posteriormente en su detención por parte de las autoridades brasileñas.

El caso generó repercusiones tanto en Brasil como en Chile, luego de viralizarse registros del episodio en redes sociales y medios locales.

Consultado por la situación en entrevista con Tele13 Radio, el canciller Francisco Pérez Mackenna calificó lo ocurrido como “lamentable” y cuestionó duramente el comportamiento del empresario. “Condeno enérgicamente lo que ha ocurrido”, afirmó el ministro.

El jefe de la diplomacia chilena sostuvo además que las expresiones utilizadas por el detenido son “inaceptables”.

Pérez Mackenna enfatizó que el proceso judicial quedará radicado completamente en Brasil. “Este es un tema que obviamente va a quedar en manos de la justicia brasilera”, señaló.

El canciller también explicó que el consulado chileno activó asistencia básica para el detenido, especialmente en materia de resguardo de derechos consulares.

“El cónsul ha tomado contacto con sus familiares para asegurarse de que sus derechos estén respetados”, indicó.

De todos modos, aclaró que la intervención del Estado chileno tendrá límites estrictamente consulares.

“Apoyaremos como a cualquier chileno en materia de asegurarnos de que sus derechos estén respetados, pero hasta ahí llegamos”, sostuvo.

Pérez Mackenna insistió en que el caso corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales brasileñas y reiteró que Cancillería no intervendrá en el fondo del proceso.