Francisca Mayorga desde el Congreso Nacional: “Se ve menos seguridad de lo previsto”

A menos de dos horas del inicio de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, la periodista de El Mostrador, Francisca Mayorga entregó un reporte desde el Congreso Nacional de Valparaíso, donde describió un ambiente de normalidad en la previa de la ceremonia y observó un despliegue de seguridad menor al que se había anticipado oficialmente.

“Hay menos seguridad de la que se había anunciado”, señaló durante un despacho en vivo. La periodista recordó que el delegado presidencial regional había informado que existiría un dispositivo reforzado en comparación con el tradicional acto del 21 de mayo, aunque indicó que “la verdad es que no se ha visto nada extraordinario”.

Mayorga también comentó que percibe una menor concurrencia respecto de la última Cuenta Pública realizada por el expresidente Gabriel Boric. “Yo también observo menos asistentes que en la cuenta pública del año pasado”, afirmó, agregando que la impresión se extiende tanto a autoridades como a representantes de los medios de comunicación, pese a que existen más de 400 medios acreditados para cubrir la actividad.

Respecto de las manifestaciones convocadas para esta jornada, explicó que una solicitud presentada por la Coordinadora Antimperialista y Antifascista de Valparaíso para marchar por avenida Pedro Montt no recibió autorización, debido a un informe desfavorable de Carabineros. Sin embargo, precisó que las autoridades esperan igualmente movilizaciones durante la jornada, considerando el derecho constitucional a manifestarse.

En cuanto a la organización de la ceremonia, detalló que los preparativos se encontraban prácticamente concluidos desde temprano, con personal policial y funcionarios ultimando detalles dentro y fuera del edificio legislativo. Asimismo, indicó que el Presidente Kast arribará cerca de las 11:50 horas acompañado por el Regimiento Escolta Presidencial Granaderos y será recibido por las tradicionales comisiones de Reja y Pórtico antes de ingresar al Salón de Honor.

La periodista también señaló que entre los asistentes confirmados figuran autoridades nacionales, parlamentarios, familiares de altas autoridades del Congreso y el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Además, comentó que las expectativas en torno al mensaje presidencial apuntan a un discurso más breve que el realizado el año pasado y con énfasis en la esperanza, en un contexto marcado por la discusión de la megarreforma económica impulsada por el Ejecutivo.