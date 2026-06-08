Falta política: las grietas de la post instalación del Gobierno en la región de Coquimbo

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Bienvenidos a una nueva entrega de Aquí Coquimbo, el espacio donde auscultamos la trastienda de los hechos que marcan la pauta en nuestras tres provincias. Entramos de lleno a un mes de junio que arranca con bajas temperaturas, pero con una contingencia política y económica regional que está completamente al rojo vivo.

Como ya es habitual en este newsletter, dejamos de lado las declaraciones de buena crianza y los comunicados oficiales para meternos en los pasillos de las instituciones, en los comedores donde se teje el verdadero poder local. Desde la conurbación La Serena-Coquimbo hasta el corazón rural de Limarí y Choapa, les traemos las notas que explican el panorama actual con análisis, diagnóstico y sin anestesia.

Prepárense un buen café, pónganse cómodos y revisemos los principales hitos que marcaron la agenda.

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En los pasillos y rincones del oficialismo señalan que, de un proceso de instalación pausado se ha pasado a uno complejo. La falta de trayectoria política de las jefaturas de la Delegación Presidencial y las seremis ha comenzado a pasar la cuenta, evidenciando serias fallas de articulación y un diseño político-comunicacional que muchos internos tildan de tardío.

El Teatro Centenario de La Serena fue el epicentro del municipalismo nacional, pero el verdadero balance de la cita de la AChM se escribió en las calles y en los comedores en off. En esta edición, te contamos de la tensa y exprés visita del Presidente José Antonio Kast, quien pasó de los abucheos y gritos de calle Cordovez a un insólito “corralito” de seguridad que dejó secuestrada a la prensa local en el segundo piso del teatro mientras el Presidente se sacaba selfies.

Con la mirada puesta en los desafíos de sustentabilidad, inversión y la urgente reactivación económica del norte chico, el Consejo Minero sesionó de manera inédita en la Región de Coquimbo. La instancia, que reunió a las principales planas ejecutivas de la gran minería del país, se transformó en un termómetro clave para analizar el futuro de la industria en la zona y en el país.

Finalmente, te contamos que un total de 552 pequeños agricultores, crianceros y hortaliceros de Salamanca comenzaron a recibir un respiro para enfrentar los embates de la crisis climática y asegurar la continuidad de sus cultivos. A través de una inversión comunal que superó los $110 millones, la entrega del capital de trabajo se transformó en una herramienta de auxilio directo para financiar forraje, vacunas e insumos críticos de adaptación hídrica en localidades como El Tambo.

No se diga más, vamos por una nueva edición de Aquí Coquimbo.

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Las grietas de la postinstalación del Gobierno de Kast

A pocos meses de asumir la administración central, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en la Región de Coquimbo pasó de un discreto proceso de instalación a uno marcado por las dificultades. El liderazgo del delegado presidencial regional, Víctor Pino, no ha logrado generar el impacto esperado al interior del gabinete local, un vacío que se extiende de manera evidente al ámbito de la articulación y la comunicación política.

Las alertas provienen del propio Ejecutivo en la zona. Fuentes internas coinciden en un diagnóstico complejo: falta política. Pino no tiene una trayectoria partidaria ni política tradicional, una realidad que también se replica en cargos clave como la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno y la Coordinación Regional de Seguridad Pública. En los pasillos de la Delegación Presidencial y de distintas reparticiones públicas, la percepción generalizada es que la hoja de ruta aún no está clara.

La falta de articulación política se refleja en que, a meses de instalado el Gobierno, todavía no existe un comité político regional que coordine criterios dentro del oficialismo. Los presidentes de los partidos de la coalición observan desde la distancia y no han logrado imprimir su visión ni su identidad en la gestión política del Ejecutivo. Recién entre esta semana y la próxima comenzarían a operar formalmente los primeros comités políticos regionales.

Tampoco existe, desde la Delegación Presidencial o la Seremi de Gobierno, una figura que articule de manera informal a los distintos actores políticos con influencia en la región y contribuya a construir un relato común para la administración. La ausencia de esa coordinación ha dificultado la instalación de una narrativa propia para el Gobierno en la zona.

Todo ello se profundizó tras la reciente Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. En la región, la evaluación predominante fue negativa. El mensaje presidencial pasó prácticamente inadvertido, marcado por un fuerte centralismo tanto en el discurso como en los anuncios. Para muchos actores locales, la Región de Coquimbo simplemente no figuró en las prioridades expuestas desde La Moneda.

La ausencia de proyectos de envergadura para la zona y la falta de menciones a problemáticas altamente sensibles, como la profunda escasez hídrica que afecta a los valles de la región, generaron críticas transversales. El cuestionamiento más visible provino del gobernador regional, Cristóbal Juliá, quien rompió los márgenes protocolares habituales y expresó públicamente su descontento. En declaraciones a Radio Guayacán, manifestó sentirse profundamente “decepcionado” por la escasa presencia de la región en la Cuenta Pública.

A la evidente falta de articulación se ha sumado en las últimas semanas una creciente molestia en las filas de los partidos oficialistas. El malestar radica en que las designaciones de directores regionales de diversos servicios, e incluso algunos nombramientos en jefaturas de gabinete de las seremis, no han respondido a las expectativas de las bases ni de las directivas partidarias. Las críticas apuntan a una insuficiente experiencia técnica y política de varios de los seleccionados.

El momento más complejo de esta tensión interna quedó en evidencia tras los reclamos formulados por el Partido Republicano en la región. Desde la colectividad manifestaron su molestia debido a que varios de los acuerdos políticos alcanzados durante el proceso de instalación del Gobierno no habrían sido respetados.

La principal fuente de conflicto apunta a cargos considerados estratégicos que ya habrían sido conversados previamente, entre ellos la dirección regional de Sercotec y determinados puestos de confianza y jefaturas de gabinete en seremis políticas, como la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno. La situación generó momentos de tensión al interior del oficialismo regional.

En medio de este escenario, los cuestionamientos internos aumentaron luego de la publicación realizada por Aquí Coquimbo hace dos semanas, que reveló problemas de gestión y convivencia laboral en tres seremis de la región.

Fuentes del edificio de la Delegación Presidencial, ubicado en calle Prat de La Serena, aseguran que tras la publicación no faltaron los llamados desde Santiago, lo que provocó molestia entre algunas de las autoridades involucradas.

La orden desde Santiago: responder a Manouchehri y Núñez

Con este flanco interno abierto, la presión desde el nivel central comenzó a sentirse con mayor intensidad. Según distintas fuentes, desde Santiago llegó una instrucción clara para el seremi de Gobierno, Darwin Cortés, y para los delegados: endurecer el tono y responder con mayor firmeza a las críticas de los parlamentarios Daniel Manouchehri (PS) y Daniel Núñez (PC), quienes han mantenido una activa labor fiscalizadora y comunicacional respecto de la gestión gubernamental.

La llegada del ministro Claudio Alvarado a la Secretaría General de Gobierno también se hizo sentir en la región. Desde el nivel central se habría solicitado una estrategia comunicacional más agresiva frente a las ofensivas de la oposición.

Sin embargo, persisten dudas sobre la capacidad del Ejecutivo regional para enfrentar políticamente a los legisladores opositores. Parte de esas dudas se originan en errores políticos atribuidos a la falta de experiencia de algunos de sus cuadros.

Una fuente interna del Gobierno ejemplifica esta situación con un reciente hito regional:

“El gobernador regional y el alcalde de Coquimbo encabezaron la inauguración del Mercado del Mar, una obra largamente esperada y políticamente relevante para la comuna. En ese acto no hubo una presencia significativa del Gobierno. Asistieron un par de seremis que pasaron desapercibidos, pero en la fotografía oficial y en el rédito político de la actividad, el Gobierno de Kast simplemente no estuvo“.

La misma fuente, agrega otro episodio: “Se realizó un operativo nacional simultáneo de seguridad en varias regiones del país. Era la instancia perfecta para mostrar la agenda de Gobierno, pero la Seremi de Seguridad Pública solo figuró en sus propias redes sociales de la misma seremi, logrando un impacto mínimo en la ciudadanía. Hay mucha ‘selfie’ desde la Delegación, pero falta más conducción política real”, concluyen desde las entrañas del oficialismo regional.

Durante la semana pasada, el gabinete local se reunió en sesión extraordinaria con el Ministro de la Segpres, José García Ruminot, para fijar una hoja de ruta que, según el discurso oficial, busca intensificar el trabajo en terreno y priorizar urgencias como la seguridad y la sequía en la Región de Coquimbo. De política se habría hablado poco.

A las puertas del invierno, veremos si el Gobierno de Kast en la región se congelará aún más o tomará un segundo aire y saldrá airoso instalando su agenda y relato en la esfera pública.

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La trastienda del Encuentro Nacional de Alcaldes en La Serena

El Teatro Centenario de la capital regional fue el epicentro del municipalismo nacional durante la semana pasada, congregando a más de 220 alcaldes y alcaldesas de todo el país en el Encuentro Nacional de la AChM. Durante cuatro jornadas, los ediles debatieron sobre seguridad y gestión, compartiendo paneles con figuras de la talla de Katherine Martorell, Pablo Longueira y la exministra Jeannette Jara.

Sin embargo, más allá de los extensos plenarios de análisis y los votos políticos, el verdadero balance de la cita estuvo marcado por la tensión presidencial, las reuniones reservadas en restaurantes y cafés locales, el fenómeno de los “alcaldes influencers” y los excesos de la seguridad oficial.

El “viacrucis” de Kast, el termómetro de los aplausos y el “corralito” a la prensa

Aunque el programa original prometía discursos de autoridades nacionales, el verdadero plato fuerte de la semana fue la inesperada y exprés visita del Presidente José Antonio Kast, realizada el pasado jueves.

El mandatario arribó pasadas las 14:30 horas al Aeródromo La Florida, donde fue recibido bajo un estricto protocolo por el delegado presidencial Víctor Pino, el gobernador Cristóbal Juliá y la plana mayor de las fuerzas de orden y seguridad de la región. Las sonrisas institucionales en la pista de aterrizaje, eso sí, contrastaron drásticamente con lo que le esperaba en el centro histórico de La Serena.

Al llegar al Teatro Centenario, cerca de las 15:00 horas, el panorama en calle Cordovez distaba mucho de ser una bienvenida ideal. Separados por vallas papales, decenas de manifestantes apostados en las afueras del recinto recibieron al jefe de Estado en medio de un ambiente de fuerte división. Mientras algunos intentaban aplaudir, los gritos de “mentiroso” y otros epítetos terminaron por ahogar cualquier muestra de apoyo.

Puertas adentro, el clima dio paso a un aplauso respetuoso, aunque tenso, por parte de la audiencia municipal. El bloque de centroderecha, liderado localmente por la alcaldesa anfitriona, Daniela Norambuena, y el presidente de la AChM, Gustavo Alessandri, hizo sentir su localía para respaldar al mandatario, mientras los ediles de oposición optaron por mantener las manos inmóviles.

De hecho, el termómetro de los aplausos dejó algunas lecturas interesantes antes de la intervención presidencial. Durante la presentación de las autoridades presentes, uno de los más ovacionados por los alcaldes oficialistas fue el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, consolidando su arrastre entre el mundo municipal.

El punto cúlmine de la fricción ocurrió cuando Kast subió al escenario. Ante las primeras pifias y reclamos de algunos alcaldes de izquierda, el Presidente clavó la mirada en el público, exigió compostura y lanzó una frase tajante antes de iniciar su discurso: “Aquí el municipalismo lo tomamos en serio“. Tras el llamado al orden, la tensión disminuyó y la intervención pudo desarrollarse sin mayores sobresaltos.

Sin embargo, una situación incómoda se produjo inmediatamente después de que el mandatario terminara su participación. Durante el receso dispuesto para despedir al Presidente, la seguridad presidencial implementó un insólito “corralito”, prohibiendo la salida de periodistas y asesores que se encontraban en el segundo piso del teatro.

La instrucción era clara: nadie podía bajar hasta que Kast abandonara el recinto y abordara su vehículo. El problema fue que el mandatario decidió quedarse en el hall conversando relajadamente, tomándose fotografías y recibiendo saludos –y también algunas críticas– de los alcaldes que se acercaban.

La situación se volvió particularmente incómoda. Mientras el Presidente prolongaba su permanencia en el recinto, la seguridad impedía de manera inflexible que la prensa local descendiera, ya fuera para reportear o simplemente para retirarse del lugar.

El episodio generó molestia entre los profesionales de los medios, quienes reclamaron hasta que finalmente la escolta accedió a liberar el acceso.

Las juntas en cafés y restaurantes

Pero el verdadero análisis político no ocurrió bajo los focos del Teatro Centenario, sino en la discreción de restaurantes, cafés y sedes privadas de la conurbación, que se transformaron en escenario de intensas reuniones reservadas destinadas a proyectar el mapa electoral de los próximos años.

Uno de los que más se movió en privado fue el exministro Pablo Longueira. Al histórico dirigente gremialista se le vio desplegando una intensa agenda de reuniones con militantes y alcaldes de la UDI, en una cruzada personal por reunir apoyos que permitan a su sector recuperar la conducción nacional del partido.

Por su parte, las fuerzas oficialistas de izquierda tampoco se quedaron atrás. El Frente Amplio realizó una masiva reunión nacional, encabezada por Tomás Vodanovic y la directiva nacional de la colectividad, instancia en la que se delineó parte de la estrategia municipal con la que pretenden enfrentar el avance de la oposición.

En paralelo, dirigentes de Renovación Nacional desarrollaron sus propias instancias de coordinación junto a militantes y autoridades locales, aprovechando la presencia de su dirigencia nacional para ordenar las filas internas.

El copucheo, las negociaciones y la alta política local y nacional, definitivamente, se trasladaron mucho más allá de los límites del Teatro Centenario.

El “efecto Vodanovic” y las copias infructuosas en el Frente Amplio

Fuera de las intrigas de pasillo, quien verdaderamente se robó la película durante el encuentro fue el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

El edil capitalino pareció transformarse en el auténtico “gurú” del evento. Su presencia no pasó desapercibida para nadie y fue, por lejos, uno de los personajes más requeridos por la prensa para obtener declaraciones y por alcaldes, alcaldesas y equipos de comunicaciones para asegurar una fotografía destinada a las redes sociales.

Aprovechando el buen clima de la costa serenense, Vodanovic se calzó las zapatillas y salió a correr por la Avenida del Mar, coronando la rutina con la ya clásica postal frente al Faro Monumental.

La anécdota más comentada la protagonizó el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera. Esa misma mañana, y prácticamente en simultáneo con Vodanovic, publicó en sus redes sociales una fotografía similar: trotando, sudoroso y celebrando su reciente incorporación al Frente Amplio.

El notable paralelismo no tardó en convertirse en tema de conversación en distintos grupos políticos de WhatsApp de la región. Entre bromas y comentarios, la pregunta se repetía una y otra vez: ¿intentó o no replicar el estilo comunicacional de la estrella de Maipú?

Lo cierto es que si la intención era reproducir el denominado “efecto Vodanovic”, los resultados estuvieron lejos de alcanzar el mismo impacto.

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Estrategia y empleo: Consejo Minero sesiona en Coquimbo y analiza el futuro de la industria

El pasado viernes, Coquimbo se convirtió, por primera vez, en el epicentro de la discusión económica de la zona, al albergar el “Encuentro del Consejo Minero en la Región de Coquimbo”. La cita de alto nivel convocó no solo a la plana mayor de la gran minería, sino también a las máximas autoridades políticas de la región, jefes comunales y representantes del sector agrícola local.

La jornada se inició a las 09:00 horas con la acreditación de los asistentes, dando paso a las 10:00 horas a las palabras de bienvenida y contexto a cargo del presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino. En este bloque inaugural, el gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, y el subsecretario de Minería, Álvaro González, entregaron sus respectivos saludos institucionales, marcando la pauta de un encuentro que buscó entrelazar las visiones pública y privada.

El núcleo técnico del evento estuvo marcado por dos exposiciones de alto valor estratégico para el desarrollo local. La primera abordó el tema de los minerales críticos. Allí la economista Daniela Desormeaux expuso sobre la “Oportunidad de los minerales críticos para Chile”, un tema clave para el futuro de la minería en la zona.

La segunda exposición tocó el tema de capital humano y economía local. Allí el economista David Bravo abordó la presentación “Empleo, formación y proveedores locales en Coquimbo”, entregando datos sobre el impacto directo de la industria en la fuerza laboral de la región.

Tras las ponencias, intervino el presidente del Directorio del Consejo Minero, Iván Arriagada, quien abrió un extenso espacio de más de una hora para las preguntas, comentarios y debates de los asistentes. En esta instancia participaron activamente los gremios mineros y alcaldes de la región, quienes pudieron plantear sus puntos de vista respecto a la convivencia e impacto de la actividad minera en el territorio.

El encuentro finalizó con las conclusiones de Joaquín Villarino y un cóctel de camaradería en las dependencias del hotel.

Un mensaje de la U.Central

Universidad Central sede Región de Coquimbo inauguró su Año Académico 2026 con charla magistral de Eric Goles

La instancia permitió relevar el rol de la educación superior en la formación de profesionales con compromiso social, además de fortalecer el vínculo entre la academia, la ciencia y el desarrollo de la Región de Coquimbo.

La actividad fue encabezada por el Rector, Santiago González Larraín y el Vicerrector Regional, Jaime Alonso Barrientos, contando además con la presencia del Gobernador Regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, autoridades académicas, estudiantes e invitados especiales. La jornada tuvo como invitado principal al Premio Nacional de Ciencias Exactas 1993, Eric Goles, quien presentó la charla magistral “Desde la matemática a la inteligencia y la vida artificial: 2500 años de historia”.

Durante la ceremonia se destacó el crecimiento sostenido que ha experimentado la institución en la Región de Coquimbo, relevando su aporte a la educación superior y al desarrollo territorial. En su intervención, el Rector enfatizó el compromiso institucional con la formación de profesionales con sentido social, inclusión y responsabilidad con el entorno.

Por su parte, el Gobernador Regional valoró la importancia de fortalecer el trabajo colaborativo entre la academia y las instituciones públicas para impulsar el desarrollo regional. En tanto, el Vicerrector Regional destacó el rol de la universidad en la formación de profesionales comprometidos con los desafíos sociales y productivos de la zona. La ceremonia concluyó con un reconocimiento institucional al doctor Eric Goles por su destacada trayectoria y aporte al conocimiento científico.

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Mundo rural de Salamanca obtiene incentivo para fortalecer sus sistemas productivos

En tiempos donde sacar adelante la producción en el mundo rural se ha vuelto una tarea cuesta arriba, un total de 552 pequeños agricultores y crianceros de la comuna de Salamanca recibieron un importante incentivo económico directo al bolsillo. El apoyo, traducido en un bono de $200 mil por persona, llegó a través de los programas Prodesal y Padis de INDAP, y busca transformarse en un respiro financiero para la alicaída economía campesina del Choapa.

Para marcar el hito, las autoridades del agro se trasladaron hasta el sector de El Tambo para visitar los predios de dos de los beneficiados: Marcial Valencia, dedicado a la ganadería mayor y el manejo de praderas, y Crisolio Valencia Álvarez, quien se dedica al cultivo de hortalizas y mantiene un huerto mixto de frutales.

En el detalle, este dinero va destinado a la libre adquisición de insumos agrícolas urgentes como fertilizantes y semillas o pecuarios, tales como alimentación animal, vacunas y antiparasitarios. De igual forma, las líneas de financiamiento apuntan a que los productores puedan costear pequeñas medidas de adaptación y eficiencia hídrica en sus terrenos.

“Me pareció muy bien este apoyo, porque harta falta que nos hacía. Lo voy a ocupar para comprar el forraje para mis animales. Estoy muy agradecido, ya que todo aporte suma“, comentó al respecto Marcial Valencia tras recibir la ayuda.

Por su parte, Crisolio Valencia valoró el incentivo y el hecho de que las autoridades se metieran al barro a ver la realidad del campo: “Que me vinieran a visitar permite que conozcan la forma real de trabajar mi predio. Estoy conforme, todo es bienvenido para contribuir a fortalecer la labor diaria“.

Millonaria inversión en el Choapa

La entrega de estos recursos en la comuna –ejecutada mediante un convenio entre los municipios e INDAP– implicó una inversión total de $110.400.000 solo en Salamanca durante este 2026.

El director regional (S) de INDAP, Jaime Miño, recalcó que con este incentivo los usuarios accederán a herramientas fundamentales para sus quehaceres cotidianos, “favoreciendo a que puedan planificar de mejor manera sus procesos productivos y dar continuidad a las labores que llevan a cabo durante todo el año, generando un impacto directo en la actividad del mundo rural“.

A nivel de la Provincia de Choapa, este bono de emergencia beneficia a un total de 1.853 pequeños productores, con una inyección que asciende a los $370.600.000. En tanto, a nivel global en la Región de Coquimbo, los recursos alcanzan a 4.812 favorecidos, superando una inversión total de $962.400.000.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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