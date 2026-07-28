Rector Nelson Vásquez inicia segundo período al mando de la PUCV con foco en liderazgo

El profesor Nelson Vásquez asumió este martes su segundo período como rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) para el ciclo 2026-2030, en una ceremonia que reunió a autoridades nacionales y regionales, rectores de universidades, representantes del mundo empresarial y productivo, dirigentes gremiales, académicos, estudiantes e integrantes de la comunidad universitaria.

La actividad se desarrolló tras una solemne eucaristía presidida por el Gran Canciller de la Universidad y obispo de Valparaíso, monseñor Jorge Vega, instancia en la que el rector prestó juramento antes de presentar los principales desafíos que marcarán su nueva administración.

Durante su intervención, Vásquez afirmó que uno de los ejes será fortalecer la comunidad universitaria mediante el diálogo, la formación de nuevos liderazgos y el desarrollo integral de los estudiantes.

“Una comunidad no es solo un conjunto de principios abstractos. Es, ante todo, una forma de relación, es sensibilidad frente al otro, es cuidado de la amistad cívica, de la fraternidad que se expresa en gestos cotidianos, en el reconocimiento del talento ajeno, en la palabra respetuosa, en el valor de la palabra empeñada y en la disposición al diálogo sincero”, señaló.

El rector también situó entre las prioridades de este nuevo período la obtención de una nueva acreditación institucional por siete años, objetivo que calificó como una expresión de la madurez alcanzada por la universidad.

“Al iniciar este nuevo período, el desafío de alcanzar nuevamente los siete años de acreditación institucional se nos presenta no solo como un objetivo técnico, ni de cumplir indicadores o metas definidas por organismos externos, sino como el testimonio público y riguroso de nuestra madurez”, sostuvo.

Añadió que ese proceso representa “la forma en que damos cuenta al país de que nuestra ‘alma’ universitaria se traduce en una cultura de la calidad que permea cada aula, cada laboratorio y espacio de servicio, honrando así la confianza que la sociedad deposita en nosotros”.

La ceremonia se desarrolló en la antesala de la conmemoración del centenario de la PUCV, que se celebrará en 2028, y reflejó la presencia de diversas autoridades vinculadas al desarrollo regional y nacional.

Entre ellas estuvo el delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien valoró el inicio del segundo mandato de Vásquez y destacó aspectos de su gestión como el liderazgo, la democracia interna, el desarrollo de infraestructura y la vinculación con el medio.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH) y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, afirmó que la PUCV “es una de las instituciones más relevantes de nuestro sistema universitario nacional y cumple un rol insustituible en la formación de profesionales de excelencia”.