Denuncias por maltrato tienen a seremi de OOPP contra la pared

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¡Hola, Región de Coquimbo!

Comenzamos una nueva edición de Aquí Coquimbo, con una selección de historias, protagonistas y hechos que están marcando la agenda regional. Como siempre, buscamos ir un poco más allá del titular, contar lo que está ocurriendo y poner sobre la mesa aquellos temas que vale la pena mirar con atención.

La reconstrucción tras el temporal sigue avanzando lentamente en distintos puntos de la región, mientras muchas familias, comunidades y sectores productivos todavía esperan soluciones concretas. Y, al mismo tiempo, los problemas políticos del gobierno regional y central tampoco dan tregua, acumulando nuevas tensiones, cuestionamientos y flancos que vuelven a instalarse en la agenda.

Antes de partir, quiero recomendarles la entrevista que El Mostrador le hizo a Alí Manouchehri. El acalde de Coquimbo no se guardó nada.

Ahora sí, gracias, como siempre, por abrir este newsletter, leerlo y acompañarnos una semana más.

Partimos esta edición con uno de los flancos más complejos que enfrenta hoy una autoridad regional. El seremi del MOP, Cristian Smitmans, quedó en el centro de la polémica a raíz de una crisis interna marcada por acusaciones de maltrato, funcionarios con licencia, críticas por su reacción frente a graves episodios de seguridad y señales de que su gestión no estaría siendo bien evaluada desde Santiago, por lo que se encontraría en la cuerda floja. Conoce los detalles de este entuerto en nuestro primer tema.

Dejamos por un momento la contingencia política para viajar hasta la Patagonia argentina. Cinco representantes de La Serena y Coquimbo participaron en la Winter Swimming World Cup 2026, enfrentando aguas cercanas a los cero grados y viviendo una experiencia única frente al glaciar Perito Moreno.

La solidaridad también sigue moviéndose por la región. La campaña “ Juntos Levantemos Nuestra Región” continúa creciendo y ampliando su despliegue territorial , con aportes de empresas, gremios y ciudadanos que buscan llegar con ayuda concreta a las familias afectadas por el temporal en las 15 comunas.

, con aportes de empresas, gremios y ciudadanos que buscan llegar con ayuda concreta a las familias afectadas por el temporal en las 15 comunas. Cerramos en el Choapa, donde la calidad del agua vuelve a generar preocupación. Aunque los análisis oficiales no detectaron anomalías, vecinos de Caimanes mantienen sus dudas y exigieron nuevos estudios, mientras el alcalde Christian Gross cuestionó la ausencia de autoridades de Gobierno.

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La crisis que acorrala al seremi del MOP

El disparo ocurrido la semana pasada en las afueras del Ministerio de Obras Públicas en La Serena terminó por destapar algo bastante más profundo que un problema de seguridad.

Puertas adentro de la cartera, funcionarios y dirigentes gremiales apuntan directamente a la conducción del seremi de Obras Públicas de Coquimbo, Cristian Smitmans Bonilla, por lo que califican como una tardía reacción frente a una seguidilla de amenazas que eran conocidas con anterioridad.

El asunto fue tema el pasado viernes 7 de agosto en una reunión telemática en la que participaron el propio Smitmans, funcionarios regionales, representantes gremiales y distintas jefaturas del nivel central del MOP, entre ellas áreas vinculadas a Fiscalía, Bienestar y Gestión de Personas.

Según quienes estuvieron en el encuentro, el cuestionamiento fue directo: ¿por qué la autoridad regional no asumió personalmente la denuncia y el liderazgo institucional frente a hechos que involucraban la seguridad de sus propios funcionarios?

Fuentes que participaron de la cita sostienen que hubo coincidencia entre representantes gremiales en cuestionar la actuación de Smitmans. Incluso algunos funcionarios calificaron su proceder como un “notable abandono de deberes”.

La molestia aumentó porque una funcionaria terminó siendo quien avanzó con las denuncias y actualmente se encuentra con licencia médica y bajo medidas de resguardo policial, producto de la situación.

“¿Qué puedo hacer?”

Según el relato entregado por funcionarios que estuvieron en la reunión el pasado viernes, cuando se cuestionó la falta de acciones de la autoridad regional, Smitmans habría consultado a un abogado del ministerio (fiscal) qué alternativas tenía para actuar posterior al hecho.

“¿Qué puedo hacer? ¿Yo puedo poner la denuncia ahora?” (el hecho ya había sido denunciado por una funcionaria), habría planteado.

Funcionarios aseguran que existían correos enviados anteriormente mediante canales institucionales en los que el exfuncionario Mauricio Pearson habría realizado graves amenazas contra trabajadores del MOP.

Esos antecedentes, según fuentes internas, fueron puestos en conocimiento de la autoridad.

A ello se sumó un episodio anterior ocurrido durante julio, cuando funcionarios de Vialidad habrían sido amedrentados en terreno por el mismo individuo, quien habría utilizado un objeto similar a un arma y efectuado detonaciones.

La preocupación dentro de la repartición es que, pese a esas señales, no habría existido una conducción clara de la emergencia desde la jefatura regional.

El incidente reactivó una crisis interna que, según funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, venía arrastrándose desde hacía meses. Trabajadores y dirigentes gremiales ya habían planteado reparos por el estilo de conducción del seremi Cristian Smitmans, al que atribuyen escasa comunicación, dificultades de acceso, episodios de trato despectivo y alzamientos de voz. Fuentes internas aseguran que los gremios enviaron una carta al ministro y al subsecretario exponiendo problemas de ambiente laboral, sin recibir hasta ahora una respuesta que permita considerar superado el conflicto.

La tensión también habría afectado la coordinación durante la emergencia climática. El director regional de la DGA, Hugo Hernández, habría tenido dificultades para obtener información sobre el embalse Recoleta y posteriormente cuestionó datos entregados por Smitmans en un COGRID. En paralelo, la administradora del edificio del MOP, Rosa Pizarro, evaluaría recurrir a la ACHS y acogerse a la Ley Karin por diferencias mantenidas con la autoridad, entre ellas disputas por protocolos de acceso, entrega de llaves y su participación en diligencias policiales posteriores al incidente.

¿Smitmans en la cuerda floja?

La crisis tampoco sorprende completamente al mundo político.

El 10 de julio, previo al temporal y varias semanas antes del episodio del disparo, Diario El Día informó que la continuidad de Smitmans era una de las que aparecía bajo evaluación dentro del gabinete regional.

Aquí Coquimbo pudo confirmar con fuentes del Ministerio de Obras Públicas que la evaluación de la gestión del seremi Cristian Smitmans, tanto en el círculo cercano del ministro Louis de Grange como en el del propio titular de la cartera, no sería de las mejores. Según las mismas fuentes, la visita que De Grange realizó a la Región de Coquimbo en medio del temporal habría sido especialmente relevante para evidenciar el distanciamiento existente y advertir una conducción regional que, desde Santiago, ya venía siendo objeto de cuestionamientos.

Incluso esta semana, la presencia en la región de autoridades nacionales vinculadas a Concesiones y reuniones con equipos de Obras Públicas y Transportes volvió a llamar la atención dentro de la estructura regional.

También el diputado del partido Libertarios, Erich Grohs, estaría molesto con la situación que el seremi del MOP le hizo pasar al director regional de la DGA, y según fuentes de este medio habría solicitado en Santiago su remoción del cargo.

Smitmans llegó al Gobierno gracias a sus fuertes vínculos con Ovalle. Antes de asumir como seremi, desarrolló durante casi 13 años labores de dirección de proyectos en Empresas Dabed, grupo empresarial de amplia presencia en la capital del Limarí, además de desempeñarse en proyectos inmobiliarios.

Asimismo, posee una trayectoria política conocida: fue presidente comunal de la UDI en Ovalle. Fuentes del sector gremialista lo identifican además como políticamente cercano al diputado Marco Antonio Sulantay, incluso el mismo diputado lo habría propuesto como delegado provincial de Limarí con apoyo del alcalde de Ovalle, pero la pulseada finalmente la ganó la actual delegada, Ivón Guerra.

Por ahora no existe una resolución oficial respecto del futuro de Cristian Smitmans, pero lo cierto es que no son sus mejores días. Aquí Coquimbo se comunicó con el seremi del MOP para conocer su versión, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.

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De la Región de Coquimbo al hielo argentino: cinco nadadores representaron a Chile en mundial de aguas gélidas

Desde las costas de La Serena y Coquimbo hasta las aguas prácticamente congeladas de la Patagonia argentina, ese fue el desafío que asumieron cinco nadadores de la Región de Coquimbo que viajaron hasta Calafate, provincia de Santa Cruz, para representar a Chile en la Winter Swimming World Cup 2026, competencia internacional especializada en natación en aguas gélidas.

La delegación regional estuvo integrada por Consuelo Rodríguez, Valentina Bórquez, Luis Villalobos, Paulina Cortés y Alejandro Robledo, quienes permanecieron durante días en territorio argentino, combinando jornadas de entrenamiento, aclimatación y competencia.

Los deportistas tuvieron que acostumbrar progresivamente sus cuerpos a temperaturas extremas, ingresando a aguas cercanas a los cero grados e incluso bajo esa marca, antes de disputar las distintas pruebas contempladas por la organización.

“Vinimos cinco compañeros de La Serena y Coquimbo a representar a Chile en este mundial. Como primera vez, fue una experiencia maravillosa. Estuvimos toda la semana acá, entrenando y metiéndonos a nadar en aguas a cero grados, incluso menos, para poder enfrentar la competencia”, relató Consuelo Rodríguez desde Argentina a Aquí Coquimbo.

El impresionante desafío frente al Perito Moreno

Uno de los momentos que quedó marcado en la experiencia de los deportistas regionales fue la actividad realizada frente al imponente glaciar Perito Moreno, uno de los principales símbolos naturales de la Patagonia argentina.

Allí, los participantes realizaron una inmersión en aguas del glaciar, enfrentando directamente las extremas condiciones que caracterizan a este tipo de disciplina.

La experiencia quedó registrada, revelando espectaculares imágenes que muestran a los nadadores rodeados por el paisaje patagónico y enormes masas de hielo.

“Nadar frente al glaciar fue impresionante”, resumió Consuelo.

La experiencia fue tan positiva que algunos ya comenzaron a proyectar un regreso: “Quedé con gusto a poco esta vez. Estoy demasiado emocionada. En 2028 me vengo a hacer el desafío de frente”, comentó Rodríguez tras finalizar las pruebas.

Además de vivir la experiencia, los cinco representantes de La Serena y Coquimbo consiguieron destacados desempeños en sus respectivas categorías, especialmente considerando que se trataba de su primera participación en una competencia internacional de estas características.

Entre los resultados sobresalió Luis Villalobos, quien consiguió subir al podio en su categoría.

El resto de la delegación también logró ubicaciones competitivas. Consuelo Rodríguez terminó sexta entre doce participantes en su prueba, mientras Paulina Cortés consiguió igualmente posicionarse dentro del grupo superior de su categoría.

Sin embargo, los deportistas prefirieron destacar el rendimiento colectivo por sobre los lugares individuales.

“Lo dimos todo. Competimos y fue maravilloso. Logramos muy buenos posicionamientos en cada una de las categorías y estuvo épico. Para ser nuestra primera vez, nos fue increíble”, señaló Consuelo

Para los cinco deportistas, el principal logro fue haber representado a Chile y particularmente a La Serena y Coquimbo en una disciplina poco habitual para competidores provenientes de esta zona del país.

Una Copa del Mundo diferente

La Winter Swimming World Cup 2026 se desarrolló en El Calafate entre el 2 y el 9 de agosto, reuniendo a participantes en competencias de piscina flotante, pruebas en aguas abiertas y actividades especiales desarrolladas en el entorno del Parque Nacional Los Glaciares.

Pero la propuesta del campeonato fue más allá de lo estrictamente deportivo. La organización, según aparece en las redes sociales del torneo, buscó vincular la natación de invierno con cinco ejes: deporte, turismo, ciencia, cultura y medioambiente.

El encuentro permitió reunir a deportistas de distintos lugares del mundo, promover investigaciones sobre natación y exposición a bajas temperaturas y, al mismo tiempo, poner en valor uno de los escenarios naturales más espectaculares de la Patagonia.

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Campaña solidaria “Juntos Levantemos Nuestra Región” avanza hacia las 15 comunas de la región

A poco más de dos semanas del devastador sistema frontal que golpeó a la Región de Coquimbo, el mundo empresarial y gremial comienza a sacar cuentas de una de las mayores campañas privadas de ayuda desplegadas en la zona durante los últimos años.

La cruzada “Juntos Levantemos Nuestra Región”, iniciada el 22 de julio y encabezada por Diario El Día junto a CIDERE Región de Coquimbo, Fundación Emprépolis, SOFOFA y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), ya supera los $120 millones en aportes económicos e insumos, según cifras entregadas por sus organizadores.

La iniciativa nació en medio de una emergencia que dejó a miles de personas aisladas, caminos interrumpidos, viviendas destruidas y severos problemas de conectividad y abastecimiento de agua potable en distintas comunas de Elqui, Limarí y Choapa.

De acuerdo con los antecedentes recopilados después del temporal, las precipitaciones registradas entre el 16 y el 21 de julio alcanzaron niveles excepcionalmente altos en distintos sectores de la región, provocando crecidas de ríos y quebradas, remociones en masa y daños sobre infraestructura pública y privada.

En ese escenario, mientras los organismos estatales comenzaban a desplegar las primeras medidas de emergencia, empresarios, gremios y organizaciones locales decidieron levantar una estructura paralela de ayuda destinada principalmente a entregar alimentos, agua y elementos básicos a las familias damnificadas.

Una alianza que nació en medio de la emergencia

La campaña comenzó formalmente el miércoles 22 de julio. La iniciativa también ha trabajado en coordinación territorial con municipios y organismos públicos para determinar los sectores donde concentrar las entregas.

Uno de los primeros pasos fue la habilitación de un centro de acopio en Mall Puerta del Mar, en La Serena, junto con la apertura de una cuenta bancaria administrada por CIDERE para canalizar aportes económicos.

Desde allí comenzó una operación que ha mezclado grandes donaciones empresariales con aportes de vecinos y organizaciones más pequeñas.

La ayuda no se ha limitado a cajas de alimentos. Uno de los gestos que llamó particularmente la atención durante los días posteriores al temporal fue la decisión de habilitar las instalaciones del Centro de Eventos Islón para permitir que personas afectadas por los cortes de agua pudieran utilizar sus duchas y acceder a agua caliente.

Voluntarios y ayuda en terreno

CIDERE ha cumplido el rol de coordinación logística de la iniciativa. De acuerdo con antecedentes proporcionados por la organización, más de una decena de voluntarios, entre integrantes de la Mesa Mujer CIDERE, estudiantes universitarios y jóvenes que anteriormente realizaron sus prácticas profesionales en empresas asociadas, han trabajado en la clasificación, preparación y despacho de las cajas de ayuda.

Las entregas han alcanzado, entre otros sectores, Cajón del Romero y Llanos de Peñuelas, en La Serena; Entre Cerros y Majada Blanca, en Coquimbo, además de distintas localidades de Vicuña y Paihuano. También en Ovalle y Río Hurtado han trasladado ayuda.

Asimismo, se han coordinado apoyos con organizaciones productivas y territoriales para llegar hacia zonas rurales de las provincias de Limarí y Choapa.

“Superar los $120 millones demuestra la capacidad de respuesta”

Francisco Puga Medina, presidente de CIDERE Región de Coquimbo, sostiene que la magnitud alcanzada por la campaña refleja la capacidad que tiene el sector privado para reaccionar frente a una emergencia regional.

“Superar los $120 millones en donaciones, sumando recursos económicos e insumos de primera necesidad, demuestra la inmensa confianza de la comunidad y del mundo empresarial en esta alianza”, afirmó.

Puga destaca particularmente las grandes donaciones concretadas durante las últimas semanas. Pero también pone énfasis en iniciativas de menor dimensión económica y mayor impacto cotidiano. “Que socios de CIDERE hayan facilitado instalaciones para que vecinos que lo perdieron todo pudieran ducharse con agua caliente es un gesto de dignidad muy importante en medio de una situación como esta”, sostuvo Puga.

Cómo colaborar

El centro de acopio funciona en Mall Puerta del Mar, en el exterior del supermercado, de lunes a domingo entre las 09:00 y las 20:00 horas.

Los aportes económicos pueden realizarse a nombre de CIDERE Región de Coquimbo, RUT 70.298.600-1, cuenta corriente Scotiabank N° 1301604-6. Para coordinaciones y aportes institucionales, la campaña mantiene disponible el correo cidere@cidere.cl.

Un mensaje de la U.Central

MAGISTER EN GERENCIA Y GESTIÓN EN SALUD DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE: LA ALTERNATIVA PROFESIONAL PARA ADMINISTRAR LA SALUD DEL FUTURO

Gestionar en salud implica resguardar decisiones presupuestarias, organizar equipos y utilizar datos que pueden influir en los tiempos de atención, la seguridad de los pacientes y la sustentabilidad de una institución. Por esto, la Universidad Central sede Región de Coquimbo, ha desarrollado el programa que busca fortalecer las capacidades de gestión en las regiones, permitiendo liderar cambios necesarios para las instituciones, descentralizando la formación avanzada.

Al respecto, el Dr. Yerko Cortés, Director del Programa, afirma que “ el Magíster en Gerencia y Gestión en Salud fue concebido como un programa multidisciplinario, abierto tanto a profesionales de la salud como de la economía, administración e ingeniería que cuenten con experiencia vinculada con el sector”.

Además, el programa incluye los diplomados en Política Sanitaria, Gestión Sanitaria y Gerencia para Instituciones de Salud con el objetivo de que los profesionales avancen desde la comprensión del sistema y las políticas sanitarias hacia el diseño de intervenciones y la conducción estratégica de instituciones públicas y privadas.

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Comunidad de Caimanes cuestiona análisis de agua y alcalde se molesta por ausencia del Gobierno

La calidad del agua en el Valle de Pupío volvió a instalarse como uno de los principales temas de preocupación para la comunidad de Caimanes, luego de una reunión realizada en Los Vilos en la que vecinos, autoridades locales, parlamentarios y representantes de Minera Los Pelambres revisaron los antecedentes disponibles y plantearon nuevas medidas frente a la situación.

En la instancia participaron representantes de la Municipalidad de Los Vilos, diputadas y equipos parlamentarios, representantes de la compañía minera y habitantes del sector.

Uno de los principales antecedentes expuestos fueron los resultados de los análisis realizados por la Seremi de Salud, los que, de acuerdo con la información entregada durante el encuentro, no detectaron anomalías en la calidad del agua.

Sin embargo, las conclusiones no lograron despejar completamente las inquietudes de la comunidad.

Vecinos de Caimanes manifestaron desconfianza respecto de los resultados y solicitaron mayores garantías y nuevos estudios que permitan determinar con mayor certeza las condiciones del recurso hídrico que utilizan las familias del valle.

Ante esos cuestionamientos, la Municipalidad de Los Vilos comprometió la realización de análisis independientes de calidad del agua, como una forma de contrastar la información disponible y entregar nuevos antecedentes a los habitantes del sector.

Ausencia de autoridades regionales genera críticas

La reunión también estuvo marcada por la ausencia de representantes del Gobierno. Según se informó durante la jornada, habían sido invitados el delegado presidencial regional, Víctor Pino, junto con la seremi de Salud y el seremi de Educación. Pese a que inicialmente se habría confirmado su participación, su inasistencia fue comunicada un día antes del encuentro.

La situación generó cuestionamientos entre algunos de los asistentes, principalmente porque una parte importante de las dudas de la comunidad estaban dirigidas precisamente hacia organismos públicos responsables de fiscalizar y entregar información sobre la calidad del agua.

El alcalde de Los Vilos, Christian Gross, cuestionó la ausencia de autoridades del Ejecutivo y sostuvo que son los organismos competentes los llamados a explicar públicamente los resultados.

“Lamentablemente no tuvimos presencia del Gobierno. Estos resultados no los tomamos nosotros; aquí hay organismos del Estado que tienen que rendirle cuenta públicamente a nuestra comunidad”, señaló.

Piden monitoreos más frecuentes

Entre las medidas planteadas durante el encuentro surgió la necesidad de aumentar la frecuencia de los monitoreos de agua en el Valle de Pupío, de manera de contar con información permanente y no únicamente con análisis aislados.También se solicitó mantener durante todo el año la entrega preventiva de agua embotellada para las familias del sector por parte de Minera Los Pelambres.

Otro de los puntos discutidos fue la situación de establecimientos y servicios públicos que requieren un abastecimiento seguro y permanente. Entre ellos aparecen la Escuela de Caimanes, la Posta Rural y el jardín infantil, para los cuales se planteó implementar, de manera provisoria, estanques de abastecimiento que permitan asegurar su funcionamiento.

Cuestionamientos al Plan Integrado de Emergencia

Otro de los temas revisados fue el cumplimiento del denominado Plan Integrado de Emergencia existente para el territorio. De acuerdo con lo expuesto durante la jornada, existen compromisos pendientes por parte de distintos actores involucrados, con críticas especialmente dirigidas hacia Minera Los Pelambres.

Por este motivo se acordó convocar durante los próximos días a una nueva mesa de trabajo que incluya a representantes de la alta gerencia de la compañía.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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