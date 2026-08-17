De emergencia climática a crisis económica

Presentado por:

¡Muy buenos días, Coquimbo! Comenzamos una nueva semana después de un fin de semana en que el invierno volvió a hacerse sentir, especialmente hacia el interior de nuestros valles.

Agosto sigue avanzando entre la recuperación y una agenda regional que no se detiene. Como cada lunes, en Aquí Coquimbo hacemos una pausa para mirar con más detalle lo que ocurrió durante los últimos días y aquello que comienza a mover la semana.

Pónganse cómodos, prepárense un café y partamos con esta nueva edición.

Iniciamos contándote que ayer finalizó la elección de la nueva directiva del Frente Amplio a nivel nacional, pero en la región hubo polémica. Un sector proveniente de los ex-Revolución Democrática (RD) decidió marginarse de la nueva directiva, cuestionó los equilibrios internos y abrió una discusión más profunda sobre el creciente peso de la diputada Carolina Tello en la colectividad regional. Conoce los detalles de esta pugna en nuestro primer tema.

Coquimbo también puede presumir de campeón nacional, aunque esta vez el triunfo llegó desde un lugar bastante inesperado, un heladero. Con una creación a base de ostión, uno de los productos más característicos de la zona, un joven coquimbano consiguió imponerse a nivel nacional y demostrar que identidad regional e innovación gastronómica pueden convertirse en una combinación ganadora. ¡Enhorabuena!

En el tercer tema nos trasladamos hasta Vicuña. Una lamentable noticia sacudió al Valle del Elqui. El crimen de Anne Gray golpeó a una comunidad que siguió con atención cada antecedente del caso y que terminó reuniéndose para despedirla. Más allá de la investigación judicial y de las circunstancias que rodearon su muerte, quedó el impacto humano de un hecho que alteró la tranquilidad del Valle del Elqui.

La emergencia dejó de ser solamente una discusión sobre viviendas dañadas, caminos cortados y barro acumulado. El pasado viernes, la Comisión de Economía del Senado llegó hasta La Serena y puso sobre la mesa la otra consecuencia del temporal: el golpe a empresas, agricultores, pescadores, comerciantes y al turismo. El encuentro dejó anuncios, cifras y, sobre todo, una demanda transversal por recursos suficientes para evitar que la emergencia climática termine transformándose en una crisis económica.

Para concluir, te contamos que la Pampilla finalmente se realizará. Primero se suspendió y parecía que, por primera vez en años, septiembre llegaría a Coquimbo sin su principal celebración, pero La Pampilla finalmente se hará realidad. Eso sí, bajo una fórmula distinta: menos gasto, mayor participación privada y un fuerte argumento económico detrás de la decisión. En una comuna golpeada por el temporal, la tradicional fiesta busca ahora convertirse también en una herramienta para mover el comercio, el turismo y los emprendimientos locales.

¡Vamos con todo, nos leemos!

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Coquimbo, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del acontecer noticioso regional.

1

Lista única, pero no de consenso: la disputa interna que el FA quiso esconder

A simple vista, la elección interna del Frente Amplio en la Región de Coquimbo tenía bastante menos suspenso que la disputa nacional de este reciente fin de semana.

En Coquimbo hubo una sola lista para la dirección regional: Unidad en Acción, encabezada por Paulina Elgueta Castillo e integrada, además, por Cristián Arancibia como secretario regional; Daniela González en la tesorería; Ignacio Plaza en Comunicaciones y Despliegue Territorial; y Marcela Acevedo en Formación y Contenidos.

Una fotografía de unidad. Al menos hasta que una frase de la consejera regional Ximena Ampuero dejó en evidencia que lista única no necesariamente significa lista de consenso.

El episodio ocurrió en Mi Radio, mientras el conductor Roberto Dueñas entrevistaba a Matías Riffo, quien hasta ese momento se desempeñaba como presidente regional del Frente Amplio.

Durante el programa, Ampuero hizo llegar un mensaje contradiciendo precisamente la idea de que la nómina regional hubiese nacido de un acuerdo transversal.

“No fue lista de consenso la lista de la directiva regional. Crear para Crecer, ex-RD, no acordamos en esa lista y decidimos no participar”.

La declaración hizo pública una diferencia que había quedado principalmente circunscrita a las negociaciones internas.

Fuentes del Frente Amplio consultadas por Aquí Coquimbo explican que existieron conversaciones para intentar incorporar a las distintas sensibilidades que conviven hoy dentro del partido, pero que finalmente uno de los sectores provenientes de Revolución Democrática decidió no integrarse.

La razón, aseguran desde ese espacio, no estuvo exclusivamente en nombres determinados, sino en la distribución de los espacios de poder dentro de la futura conducción regional.

“No había una representación equitativa”, resumen desde ese sector. En las negociaciones se habrían discutido los espacios que debía ocupar cada sensibilidad. Al no conseguir los equilibrios que buscaban, optaron por mantenerse fuera de la nómina.

El factor Tello y el temor a la parlamentarización

Es en este punto donde aparece inevitablemente el nombre de la diputada Carolina Tello. No se trata de una dirigente que haya construido toda su trayectoria dentro del Frente Amplio. Tello llegó por primera vez a la Cámara en las elecciones de 2021 representando al Partido Comunista, colectividad en la que militó hasta abril de 2024. Posteriormente se incorporó al Frente Amplio y, en 2025, consiguió su reelección, esta vez bajo la bandera frenteamplista.

Su salida del PC tampoco fue políticamente inocua en la Región de Coquimbo.

La decisión generó sorpresa y molestia en sectores comunistas. Una de las voces más críticas vino del sector de la diputada regional Nathalie Castillo del PC, con quien Tello tuvo varias diferencias complejas en las internas de su expartido.

Tello, por su parte, explicó en ese momento que su renuncia respondía a una reflexión respecto del funcionamiento interno del PC. Existe un elemento que inevitablemente alimentará esa interpretación: Paulina Elgueta no solo es políticamente cercana a Tello, sino que actualmente forma parte de su equipo parlamentario. En los registros oficiales de la Cámara de Diputadas y Diputados, Elgueta Castillo figura como personal de apoyo profesional de la diputada.

Por eso la discusión interna sobre la “parlamentarización” del Frente Amplio adquiere otra dimensión.

Fuentes del sector que decidieron mantenerse fuera de la directiva reconocen que existe preocupación por que la vida regional del partido termine excesivamente articulada alrededor de una figura parlamentaria. No hablan de una ruptura con Tello, pero sí de la necesidad de generar contrapesos y liderazgos propios desde los territorios.

La preocupación, explican, es evitar que el Frente Amplio termine replicando una dinámica conocida en los partidos tradicionales, estructuras regionales cuyo centro de gravedad termina, dependiendo del parlamentario con mayor poder electoral, político y de recursos.

Por eso, ese sector propone poner el énfasis en otro lugar: concejales, consejeros regionales, dirigencias comunales y futuros proyectos municipales.

Elgueta responde: “Articulamos a la gran mayoría”

Desde la lista que conducirá el partido entregan una interpretación distinta. Paulina Elgueta sostiene que Unidad en Acción sí consiguió reunir a una amplia mayoría de las sensibilidades del Frente Amplio regional, incluyendo militantes provenientes de las distintas organizaciones que confluyeron en la colectividad.

“Valoramos profundamente la diversidad de opiniones, porque el Frente Amplio es un proyecto democrático y diverso. Sin embargo, quisiera puntualizar que la lista que represento es el resultado de meses de diálogo virtuoso y abierto entre todas las distintas corrientes, sensibilidades e historias de la región, logrando articular a la gran mayoría de nuestras fuerzas políticas internas”, afirmó a Aquí Coquimbo.

También pone un punto político sobre la mesa respecto de quienes decidieron no incorporarse.

“Las expresiones que hemos escuchado en la prensa, por lo visto representan una postura específica que, si bien es legítima, no se tradujo en una alternativa orgánica ni tampoco de disputa formal a la dirección regional, ni tampoco en conversaciones internas formales”.

Es probablemente ahí donde se encuentra la diferencia entre ambas versiones.

Para el sector que quedó fuera, que exista una sola lista no significa que haya existido consenso. Para quienes la conformaron, que una sensibilidad haya decidido no sumarse tampoco significa que la nómina carezca de legitimidad ni de representatividad mayoritaria.

¿Oposición a Elgueta o contrapeso a Tello?

Desde el grupo disidente incluso utilizan la palabra “oposición”, aunque rápidamente le colocan apellido.

No pretenden bloquear la conducción de Elgueta ni desconocer su legitimidad. Tampoco describen la situación como una fractura.

La idea, aseguran, será constituirse en un contrapeso político interno y continuar promoviendo una tesis distinta sobre cómo debe crecer el partido en la región: menos dependencia de las figuras parlamentarias y mayor construcción desde los gobiernos locales.

Otra diferencia nacional

La diferencia regional también tuvo su correlato en la elección nacional del Frente Amplio. Mientras Carolina Tello se alineó públicamente con la candidatura de Gael Yeomans, el sector regional proveniente de Revolución Democrática que decidió marginarse de la lista de Paulina Elgueta optó por respaldar la continuidad de Constanza Martínez.

Así, las diferencias que se expresaron en Coquimbo no solo pasaron por la composición de la directiva regional, sino que también quedaron reflejadas en los alineamientos nacionales, configurando un mapa interno donde los sectores que no lograron acuerdo en la región terminaron además ubicados en veredas distintas en la disputa por la conducción del partido.

Aquí Coquimbo quiso conversar con la diputada Carolina Tello, pero desde Comunicaciones señalaron: “Por respeto al silencio electoral del proceso interno del Frente Amplio, la diputada no se referirá al tema“.

2

Helado de ostión corona a joven coquimbano como campeón nacional de heladería

Ignacio Labbé Sagastibelza, estudiante de gastronomía de 21 años y oriundo de Coquimbo, volvió a situar a la Región de Coquimbo entre los referentes de la gastronomía nacional al coronarse campeón de la Copa de Heladería Jóvenes Talentos 2026, organizada por LATAM Bajo Cero.

La gran final de la competencia se desarrolló el pasado sábado 1 de agosto en Santiago, donde Ignacio, acompañado por el chef instructor Mario Arancibia Barraza, presentó una creación que rindió homenaje a su historia familiar y a los productos nobles de la Región de Coquimbo.

El joven llegó a vivir a Coquimbo cuando tenía apenas 15 días de vida y creció profundamente ligado al mar, a sus productos y a las reuniones familiares alrededor de una mesa. Fue precisamente en ese entorno donde nació una pasión que, años más tarde, lo llevaría a cambiar la ingeniería por la gastronomía.

Aunque inicialmente decidió estudiar Ingeniería en la Universidad Técnica Federico Santa María, después de dos años comprendió que su verdadera vocación estaba en la gastronomía. Con el respaldo de su familia, en 2025 ingresó al Instituto Culinary de Viña del Mar, una decisión que muy pronto confirmó que había seguido el camino correcto. Ese mismo año, junto a su compañera Carla Rojas Bravo y el chef instructor Angello Jeraldino Gaubert, obtuvo el primer lugar en la Copa Culinaria Carozzi Junior 2025.

Impulsado por ese primer triunfo nacional, este año decidió asumir un nuevo desafío. Para la Copa de Heladería Jóvenes Talentos presentó una propuesta poco convencional que sorprendió al jurado: un helado de ostión y vainilla, acompañado de ganache de coral de ostiones y chocolate blanco, crocante de kosho de limón de Pica, merkén ahumado y sal de Cáhuil.

Más allá de la innovación gastronómica, la propuesta fue concebida como un homenaje a sus raíces. Cada ingrediente fue escogido para representar parte de la identidad de la Región de Coquimbo y de los recuerdos que marcaron su infancia, reafirmando la convicción de que la gastronomía también puede contar historias y conectar a las personas con su territorio.

Durante la presentación ante el jurado, Ignacio explicó el proceso técnico detrás de su elaboración, mientras compartía los recuerdos de su infancia y el profundo cariño que siente por su puerto y por quienes despertaron en él la pasión por la cocina. Esa combinación de técnica, relato e identidad fue determinante para conquistar el primer lugar de la competencia.

Hoy, con dos títulos nacionales obtenidos, Ignacio Labbé comienza a consolidar una prometedora carrera en la gastronomía chilena. Su próximo desafío será seguir perfeccionando su técnica para llevar la riqueza de los productos chilenos y latinoamericanos a nuevos escenarios.

“Estoy hambriento por seguir aprendiendo, por probar cosas nuevas y desarrollarme lo más posible. Tengo el sueño de mostrarle al mundo la nobleza de los productos chilenos y latinoamericanos“, señaló el joven tras recibir el máximo reconocimiento.

3

De la conmoción a la despedida: el crimen de Anne Gray que enlutó a Vicuña

En menos de una semana, el asesinato de la profesora estadounidense pasó de ser un brutal hecho policial ocurrido en la tranquila localidad de Diaguitas a convertirse en un caso que abrió debates sobre seguridad, migración y convivencia. Mientras el alcalde Mario Aros endureció el tono y el municipio decidió hacerse parte judicialmente, el viernes una multitud despidió a Anne Gray con música, bailes y aplausos, recordando a la mujer que había decidido hacer del Valle del Elqui su hogar.

Los tambores y las zampoñas que sonaron este viernes en el crematorio Serenity fueron probablemente la imagen más distante de la violencia con que comenzó esta historia apenas unos días antes.

Su pareja, Mario Marroquín, resumió durante la ceremonia el vínculo que Anne había construido con Chile con una frase sencilla: “Era más chilena que yo”.

Gray había llegado al país en 2017 y, con los años, el Valle del Elqui dejó de ser solamente el lugar donde residía para transformarse en su hogar. Aprendió modismos, se interesó por la apicultura, tomó cursos de cerámica y tejido y desarrolló una relación estrecha con la cultura y las personas del territorio.

En Diaguitas, donde estaba radicada, además impartía clases de inglés, desarrollaba actividades vinculadas a la apicultura y era parte de la comunidad educativa del Colegio Edmundo Vidal Cárdenas. Su integración quedó especialmente expuesta durante el reciente sistema frontal que golpeó a la Región de Coquimbo: ante las inundaciones, abrió su propia vivienda para recibir a vecinos afectados.

El día que todo cambió

Todo cambió durante la mañana del lunes 10 de agosto.

Anne había salido a dejar a su hijo al colegio y regresaba a su hogar cuando fue atacada en la localidad de Diaguitas. La investigación estableció preliminarmente que recibió múltiples heridas provocadas con un arma blanca. Durante la posterior formalización, la Fiscalía sostuvo que fueron 12 lesiones cortopunzantes y atribuyó al imputado un homicidio cometido con alevosía y ensañamiento.

La reacción de los propios vecinos terminó siendo decisiva. La información entregada a Carabineros permitió seguir los movimientos del sospechoso y concretar rápidamente su detención. El imputado, César Rodríguez Hernández, es un ciudadano venezolano de 27 años, con situación migratoria irregular. El tribunal decretó su prisión preventiva.

Con el paso de las horas apareció otro antecedente que dio al caso una dimensión todavía más compleja: Anne y su pareja conocían a la familia del imputado.

Mario Marroquín confirmó que mantenían una relación cordial con la madre de Rodríguez y que conocían también al joven. Tras el crimen, la familia del imputado abandonó su vivienda ante el temor de represalias, mientras en sus muros aparecieron rayados y vecinos realizaron manifestaciones.

El rol del alcalde Mario Aros

En ese escenario, el alcalde de Vicuña, Mario Aros, fue una de las primeras autoridades en reaccionar públicamente.

El jefe comunal calificó lo ocurrido como un hecho prácticamente impensable para localidades acostumbradas a una vida mucho más tranquila y pidió que el crimen fuera esclarecido rápidamente. Pero fue más allá del caso puntual: emplazó al Gobierno del Presidente José Antonio Kast y a los parlamentarios a actuar con mayor firmeza frente a la delincuencia, el narcotráfico y la inmigración irregular.

El municipio posteriormente dio otro paso: anunció la presentación de una querella por la muerte de Anne Gray, decisión que permite a la Municipalidad de Vicuña pasar desde la condena política a intervenir judicialmente en la causa. La acción fue anunciada junto con otra querella relacionada con la muerte de Tamara Sepúlveda, otro caso que ha impactado a la comuna.

El proceso judicial recién comienza y durante los próximos meses deberán despejarse interrogantes importantes sobre el ataque y sobre la condición del imputado. Para Diaguitas, sin embargo, hay algo que ya resulta irreversible.

Un pueblo acostumbrado a reconocerse por su tranquilidad vio cómo una mañana esa sensación de seguridad se quebró abruptamente. Y mientras la justicia intenta explicar cómo pudo ocurrir el crimen, la comunidad dio el pasado viernes su propia respuesta frente a la violencia: despedir a Anne Gray no recordando la forma en que murió, sino la forma en que decidió vivir en el Valle del Elqui.

Un mensaje de la U.Central

UNIVERSIDAD CENTRAL SEDE REGIÓN DE COQUIMBO FORTALECE LOS ESTUDIOS COREANOS CON ACUERDO DE COOPERACIÓN CON KOREA FOUNDATION

El jueves 13 de agosto, la Universidad Central y Korea Foundation firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer el desarrollo de los Estudios Coreanos en la macrozona norte, marcando un nuevo hito en la trayectoria de esta iniciativa en la institución y en el país.

La presencia de autoridades universitarias, representantes de Korea Foundation, autoridades regionales e invitados especiales, marcó el desarrollo del programa de Corea en la Región de Coquimbo, dándole continuidad al trabajo desarrollado por más de una década y que busca responder al creciente interés por la cultura y sociedad coreana, descentralizando nuevas oportunidades de aprendizaje e intercambio hacia el norte de Chile.

La ceremonia contempló además la inauguración del Espacio Coreano Nuri, un nuevo lugar destinado para el encuentro, aprendizaje e intercambio cultural entre Chile y la República de Corea. Su nombre, “Nuri”, significa “mundo” y representa el espíritu de este espacio: promover el diálogo, la investigación y la formación de nuevas generaciones con una mirada abierta al mundo.

4

Comisión de Economía del Senado sesionó en La Serena

La Comisión de Economía del Senado sesionó durante más de cinco horas el pasado viernes en La Serena, reuniendo al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, con parlamentarios, autoridades locales y representantes de los sectores de la agricultura, pesca, turismo, comercio, construcción y minería afectados por el sistema frontal. La jornada dejó una conclusión transversal, superada la primera etapa de la emergencia: el desafío ahora es evitar que los daños terminen transformándose en una crisis económica para la Región de Coquimbo.

El Gobierno informó que ya existen 1.182 empresas catastradas como afectadas, de las cuales 856 cumplirían preliminarmente los requisitos para acceder a instrumentos de emergencia de Sercotec. La mayoría corresponde a micro y pequeñas empresas, justamente aquellas con menor capacidad para soportar largos periodos sin actividad.

Economía anunció también medidas para recuperar el turismo, apoyo para la pesca artesanal y herramientas de Corfo y Sercotec destinadas a reponer infraestructura, activos productivos y capital de trabajo.

Sin embargo, buena parte de la discusión estuvo centrada en algo que comienza a repetirse entre autoridades y gremios: los instrumentos habituales del Estado podrían no ser suficientes para enfrentar la magnitud de la reconstrucción.

Desde distintos sectores se planteó la necesidad de contar con recursos extraordinarios y acelerar los procedimientos administrativos. El propio ministro Mas reconoció durante la jornada que una emergencia de esta magnitud obliga al Estado a buscar respuestas diferentes a las que utiliza en situaciones normales.

Los municipios también pusieron sus cifras sobre la mesa. La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, señaló que su municipio ya ha destinado cerca de $3 mil millones de recursos propios para enfrentar la emergencia y estimó en alrededor de $47 mil millones las necesidades de inversión para recuperar y mejorar infraestructura vial de la comuna.

La sesión dejó así una señal política importante: la emergencia está entrando en una segunda etapa. Ya no se trata solamente de limpiar calles, recuperar caminos o atender a las familias damnificadas, sino de impedir que agricultores, pescadores, comerciantes, emprendedores y empresas pierdan definitivamente su capacidad de producir.

El desafío para el Gobierno será ahora transformar catastros y anuncios en recursos efectivos, porque después de la emergencia climática el temor en la región es que venga otra: la emergencia económica.

5

La Pampilla finalmente se realizará: Coquimbo apuesta por una versión más austera

La Pampilla finalmente va. El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, confirmó que la tradicional celebración de Fiestas Patrias sí se realizará este año, dejando atrás la suspensión que él mismo había anunciado el 30 de julio, pocos días después de que el sistema frontal golpeara duramente a la comuna.

Según explicó el alcalde, tras conversaciones con pescadores, comerciantes, emprendedores y distintos gremios, se hizo evidente otra consecuencia del temporal: la necesidad urgente de reactivar la economía local. Restaurantes, caletas, hoteles, comercio y pequeños negocios necesitan movimiento durante septiembre, uno de los meses económicamente más importantes para Coquimbo.

Por eso la nueva versión fue bautizada por el municipio como la “Pampilla de la Gente”.

“No será la misma Pampilla”, adelantó Manouchehri. La apuesta será realizar una celebración más austera y solidaria, reduciendo el gasto municipal, buscando apoyo de empresas privadas y utilizando el evento también para impulsar campañas en beneficio de las familias afectadas por la catástrofe.

Uno de los cambios más importantes estará precisamente en el escenario. La municipalidad dejó sin efecto el modelo de contratación artística que contemplaba cerca de $1.800 millones y pretende asumir principalmente los costos técnicos, de montaje, traslado y estadía, esperando que artistas acepten presentarse sin los honorarios habituales de una Pampilla tradicional.

La entrada general se mantendrá en $2.000, mientras que menores de 10 años, mayores de 60 y personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente. También se pretende entregar mayor prioridad a comerciantes y emprendedores locales.

Por ahora, el municipio trabaja con jornadas principales para el 18 y 19 de septiembre, con posibilidad de extender actividades al día 20. Si prospera la declaración del 17 de septiembre como feriado regional, la programación podría comenzar ese mismo día.

La decisión, de todas formas, abre una discusión interesante. Hace dos semanas suspender La Pampilla era presentada como una señal de austeridad y prioridad hacia los damnificados. Ahora realizar la fiesta es defendida prácticamente por la misma razón: ayudar a recuperar económicamente la comuna.

La explicación municipal está en que ambas cosas pueden convivir: los recursos originalmente comprometidos para una gran producción no volverán necesariamente a la fiesta, pero sí se intentará levantar una versión bastante más económica mediante recaudación, concesiones y colaboración privada.

Además, existe una consideración difícil de ignorar: La Pampilla no solamente significa shows masivos. Durante septiembre mueve a comerciantes, transportistas, restaurantes, alojamientos, vendedores, ramaderos y cientos de pequeños emprendedores que encuentran en esos días una parte importante de sus ingresos.

Así, después de pasar de símbolo de austeridad a instrumento de reactivación en cuestión de semanas, La Pampilla 2026 finalmente sobrevivió al temporal.

Ahora el desafío para Manouchehri será demostrar que efectivamente puede realizar “la fiesta más grande de Chile” gastando menos, ayudando a los damnificados y, al mismo tiempo, moviendo nuevamente la economía de Coquimbo.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

Presentado por: