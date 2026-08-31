Casa del delegado presidencial fue encuestada para bono de emergencia

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Algunas de las historias que publicamos el lunes pasado siguieron dando vueltas durante la semana, generaron comentarios y nuevamente Aquí Coquimbo estuvo sobre la mesa en el propio gabinete regional.

Y esta semana no venimos precisamente a bajar el tono.

La edición de este lunes llega más intensa. Hay antecedentess que necesitan explicaciones y decisiones públicas que merecen ser revisadas con atención. Pero también hay espacio para mirar iniciativas locales, reconocer a quienes aportan a sus comunidades y salir un poco del ruido político.

Que tengan una buena semana.

Partimos con una bomba. Una llamada, una ficha levantada con urgencia, una vivienda vinculada al propio delegado presidencial y, días después, una anulación. La historia de la FIBE asociada al entorno familiar de Víctor Pino abre preguntas incómodas sobre el rol de su jefe de gabinete, Carlos Rodríguez, y sobre los límites entre una gestión administrativa y el uso de una posición pública para conseguir un trato particular. No hay beneficio asignado, pero sí demasiados antecedentes que requieren una explicación.

En Vivienda, la distancia entre el anuncio y la realidad comienza a transformarse en un problema. En El Milagro de La Serena, la primera piedra se puso casi dos meses antes del verdadero inicio administrativo de las obras; mientras tanto, el convenio con SENADIS sigue formalmente vigente, pero persisten las dudas sobre los recursos disponibles para transformar postulaciones en soluciones concretas. Dos episodios distintos que terminan haciendo la misma pregunta: ¿cuánto de lo anunciado está ocurriendo realmente?

En nuestro tercer tema nos trasladamos a la provincia de Limarí. En Monte Patria, una iniciativa de reciclaje textil busca instalar una mirada distinta sobre los residuos y avanzar hacia prácticas más sostenibles. La propuesta invita a reutilizar prendas, disminuir desechos y generar mayor conciencia respecto del impacto ambiental que también tiene nuestra forma de consumir.

La Serena celebra un nuevo aniversario poniendo el foco en su propia gente. Vecinos, dirigentes y organizaciones que durante años han aportado desde distintos ámbitos fueron distinguidos con la Medalla de la Ciudad, en una ceremonia que busca reconocer aquellas historias que muchas veces se construyen lejos de los grandes titulares, pero que forman parte esencial de la identidad serenense.

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“La FIBE de Pino”: Casa del delegado presidencial fue encuestada para bono de emergencia

Desde la Delegación Presidencial Regional se gestionó ante el municipio de La Serena la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en el sector donde reside el representante del Presidente de la República en la Región de Coquimbo, Víctor Pino. La vivienda del delegado fue finalmente catastrada, su cónyuge respondió la encuesta y el inmueble quedó ingresado en el sistema como «muy afectado», calificación que podía abrir la puerta a beneficios económicos entregados por el Estado tras la emergencia provocada por el temporal de julio. La ficha permaneció durante siete días en el sistema, hasta que finalmente fue anulada.

La historia de la FIBE de Pino

El 20 de agosto, mientras cientos de familias de la Región de Coquimbo continuaban lidiando con las consecuencias del sistema frontal de julio, desde la Delegación Presidencial Regional se habría realizado una gestión directa ante el municipio de La Serena para conseguir que un equipo social concurriera con urgencia hasta una vivienda del sector El Milagro, en La Serena, con el fin de aplicar una Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Quien habría realizado la solicitud no era un vecino que preguntaba cuándo pasaría el encuestador. Según fuentes que conocieron de cerca el procedimiento, fue Carlos Rodríguez, jefe de gabinete del delegado presidencial regional, Víctor Pino, quien tomó contacto con el municipio e insistió especialmente en que la visita se concretara.

Lo llamativo, de acuerdo con las mismas fuentes, es que Rodríguez no entregó al municipio una lista de familias damnificadas, sino que solicitó expresamente que se encuestara una cuadra específica, donde reside precisamente su jefe, Víctor Pino. También es cierto que las viviendas de esa cuadra sí resultaron gravemente afectadas por el temporal de julio.

La versión oficial de la Delegación Presidencial, en tanto, es distinta. Desde la institución sostienen que la gestión realizada por el jefe de gabinete buscaba obtener atención para dos sectores de El Milagro que, según los vecinos, todavía no habían sido encuestados.

La situación habría quedado en evidencia cuando la funcionaria encargada de aplicar la FIBE llegó a uno de los domicilios de la cuadra indicada. Allí, la encuesta fue respondida por la cónyuge de Pino.

«Muy afectada»

Los antecedentes del sistema a los que tuvo acceso este medio muestran que el folio 03.04.007266, correspondiente a La Serena, fue ingresado inicialmente con el estado «Terminada».

En el apartado destinado exclusivamente a la evaluación de la encuestadora, los enseres fueron registrados como «muy afectados» y la vivienda, como «muy afectada». También se consignó la existencia de daños significativos, aunque se indicó que el inmueble podía continuar siendo habitado.

Una ficha que podía abrir la puerta a beneficios

La FIBE no es solamente un catastro de daños.

Para enfrentar las consecuencias del sistema frontal de julio, el Gobierno estableció un Bono de Recuperación cuyo monto depende, precisamente, del nivel de afectación registrado mediante esta ficha.

La propia Delegación Presidencial Regional de Coquimbo informó, el 14 de agosto, que más de 13 mil hogares recibirían cerca de $10 mil millones y que los montos se determinarían según cuatro niveles de afectación: $375 mil, $750 mil, $1.125.000 y hasta $1.500.000 por hogar.

Fuentes consultadas por Aquí Coquimbo sostienen que funcionarios municipales advirtieron que, al momento de realizarse las gestiones para conseguir la aplicación de la encuesta, no se les habría informado inicialmente que el domicilio estaba vinculado al propio delegado presidencial regional.

Una fuente señala que esta circunstancia generó molestia cuando se conoció. Finalmente, la ficha fue anulada y el bono no se entregó.

El 27 de agosto se confeccionó un acta de registro correspondiente al mismo folio. El documento tiene marcada la opción «Anulación de FIBE/FIBEH digitada» y consigna como resultado: «Ficha anulada».

Los documentos acreditan la anulación, aunque, por sí solos, no permiten establecer quién dio la instrucción original para dejar la ficha sin efecto ni cuáles fueron todas las razones administrativas que motivaron esa decisión.

La arista de probidad

Más allá de que finalmente no se haya registrado la entrega de un beneficio, la gestión descrita podría abrir una discusión sobre las normas que rigen el comportamiento de los funcionarios públicos.

El artículo 62, N.º 2, de la Ley N.º 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece expresamente que contraviene el principio de probidad administrativa hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero.

La misma disposición considera contrario a la probidad utilizar personal, recursos institucionales o tiempo de la jornada laboral en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales.

Otro aspecto contemplado en el artículo 62 es la obligación de no intervenir en asuntos en los que exista un interés personal o en los que lo tenga el cónyuge.

A ello se suma el artículo 12 de la Ley N.º 19.880, que establece el principio de abstención: las autoridades y los funcionarios deben apartarse de los procedimientos administrativos cuando tengan interés personal en el asunto y comunicar esa circunstancia a su superior.

Naturalmente, la aplicación concreta de estas disposiciones dependerá de una cuestión que todavía debe aclararse: si Víctor Pino conoció, solicitó o instruyó la gestión realizada por su jefe de gabinete. Hasta ahora, aquello no está acreditado por los antecedentes conocidos por este medio.

Respuesta del delegado Pino

—¿Usted estaba en conocimiento de que su jefe de gabinete, Carlos Rodríguez, realizó gestiones ante el municipio de La Serena para que se aplicara con urgencia una FIBE en una vivienda vinculada a su familia?

—Frente a la situación objetiva de afectación de viviendas en el sector donde resido, nuestro jefe de gabinete se comunicó con el municipio de La Serena, tal como lo hizo en reiteradas ocasiones para gestionar situaciones de esta y otras características durante la emergencia con distintos estamentos. Dicha gestión se limitó exclusivamente al canal institucional que se utiliza para canalizar requerimientos ciudadanos; en este caso, la atención de dos sectores de La Serena que, según indicaron los vecinos de ambos lugares, no habían sido atendidos a un mes de la afectación sufrida por el evento meteorológico.

—¿Por qué intervino su gabinete en ese procedimiento, que posteriormente fue anulado?

—El procedimiento sigue vigente para otras viviendas afectadas del sector. Sin embargo, respecto de mi domicilio particular, se solicitó dejar sin efecto la aplicación de la FIBE, procedimiento que correspondía dada la afectación que sufrió el inmueble el pasado 18 de julio, hecho que quedó registrado en medios locales y nacionales. De este modo, decliné expresamente percibir los beneficios asociados a la afectación provocada por la emergencia.

La explicación, sin embargo, deja pendiente un elemento temporal relevante: la FIBE no fue rechazada antes de su aplicación. La encuesta se realizó, fue respondida en el domicilio por la cónyuge del delegado y quedó registrada como «Terminada», con la vivienda y los enseres calificados como «muy afectados». La solicitud para dejarla sin efecto se efectuó siete días después de su aplicación.

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Hitos fantasmas y subsidios que no llegan: los tropiezos del Minvu en Coquimbo

El Ministerio de Vivienda en la Región de Coquimbo enfrenta dos situaciones que tienen algo en común: los anuncios oficiales parecen avanzar más rápido que las soluciones concretas.

El primer caso ocurre en El Milagro, en La Serena. A fines de junio, autoridades regionales encabezaron una ceremonia de primera piedra para los proyectos El Milagro I, II y III, que contemplan 360 departamentos. El hito fue presentado públicamente como el comienzo de la construcción.

Casi dos meses después, sin embargo, una fuente técnica directamente relacionada con la ejecución asegura que el verdadero «día uno» del proyecto llegó recién este viernes 28 de agosto, cuando se firmó el acta de entrega del terreno.

Hasta entonces, sostiene, no era posible ejecutar las obras propiamente tales.

La fuente explica que el cierre perimetral y la instalación de faenas habían sido autorizados previamente mediante una carta especial, pero que durante los dos meses posteriores a la ceremonia prácticamente no hubo avances constructivos. El acta de entrega del terreno, afirma, es el documento que efectivamente permite comenzar la ejecución.

En otras palabras, la foto llegó antes que las obras. «Y llegó antes porque querían hacerle un guiño al ministro Iván Poduje», comenta una fuente del propio Minvu.

El Minvu responde: eran «obras preliminares»

Consultado por Aquí Coquimbo, el seremi de Vivienda no respondió directamente las interrogantes planteadas y remitió una declaración pública.

La versión oficial sostiene que la ceremonia marcó el inicio de «obras preliminares», las cuales habrían sido inspeccionadas permanentemente por el Serviu y que actualmente ya están finalizadas, lo que permite pasar a la etapa constructiva.

Esa explicación, sin embargo, es cuestionada desde el interior del proyecto.

La fuente técnica afirma que las instalaciones señaladas por el Minvu ya se encontraban ejecutadas al momento de realizarse la ceremonia de primera piedra. Además, asegura que durante los meses siguientes no hubo actividad constructiva relevante ni fiscalizaciones como las descritas por la autoridad.

Detrás del retraso también surgieron problemas técnicos. El proyecto original contemplaba una planta elevadora de aguas servidas (PEAS), pero posteriormente el Serviu solicitó modificar el diseño para implementar un sistema gravitacional.

El Minvu reconoce la modificación, aunque asegura que fue solicitada para evitarles a las familias futuros costos de operación y mantención.

También existieron observaciones relacionadas con la calle Alberto Arenas Interior. Mientras desde el proyecto se advierten problemas registrales asociados a los planos, el Ministerio sostiene que la situación no representa un impedimento, porque corresponde a un bien nacional de uso público.

Así, casi dos meses después de la ceremonia, El Milagro recién comienza formalmente su ejecución.

Senadis: convenio vigente, pero ¿con recursos?

El segundo flanco aparece en materia de subsidios para personas con discapacidad.

Ante las consultas realizadas por este medio, el Minvu respondió que el convenio con el Senadis continúa vigente y que las postulaciones son revisadas considerando condiciones de alto impacto social y extrema vulnerabilidad habitacional.

Sin embargo, la vigencia administrativa del convenio no responde la pregunta de fondo: ¿existen recursos suficientes para financiar nuevos casos?

Fuentes vinculadas al sistema sostienen, bajo reserva, que no basta con mantener abierto el convenio si el Serviu no dispone de financiamiento específicamente destinado a materializar las soluciones.

La advertencia es que las familias pueden realizar sus trámites, cumplir los requisitos y quedar incorporadas a una lista que continúa creciendo, pero sin certeza respecto de cuándo obtendrán efectivamente un subsidio.

Antecedentes presupuestarios entregados a Aquí Coquimbo señalan que, al 24 de junio, el programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49 registraba 30.287,19 UF asignadas y 299.578,11 UF disponibles.

Esto no significa necesariamente que todo ese saldo pueda destinarse de manera automática a beneficiarios derivados por el Senadis. Precisamente por eso, queda pendiente una respuesta más concreta del Ministerio: cuánto dinero está reservado para estos casos, cuántas familias se encuentran a la espera y cuántos subsidios se han entregado efectivamente durante 2026.

Otra fuente de Gobierno señala que el seremi de Vivienda y Urbanismo, Pablo Cuadra, mantiene diferencias evidentes con el exdirector regional del Senadis, Jorge Juárez. En más de una ocasión, al interior del Minvu, Cuadra habría señalado que «no le firmaría nada a Juárez».

Entre el anuncio y la ejecución

Los dos episodios muestran una misma dificultad.

En El Milagro se realizó una ceremonia que anunció el comienzo de la construcción de las viviendas, pero el acto administrativo que habilitó su ejecución llegó casi dos meses después.

En el caso del Senadis, el Minvu responde que el convenio está vigente, pero evita precisar cuántos recursos existen para transformar esa vigencia en soluciones habitacionales concretas.

En ambos casos, persiste una distancia entre lo que se anuncia y lo que finalmente ocurre.

Para las 360 familias de El Milagro, al menos, este viernes comenzó finalmente la cuenta regresiva real. En cambio, las familias beneficiarias del Senadis siguen esperando.

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Monte Patria promueve el cuidado del medio ambiente con reciclaje textil

Estudios afirman que Chile genera más de 570 mil toneladas de residuos textiles, lo que representa un porcentaje importante de los desechos sólidos del país. En este contexto, la Municipalidad de Monte Patria, con el apoyo del Programa Quiero Mi Barrio de Pueblo Hundido, se adjudicó un proyecto destinado a promover el reciclaje textil en la comuna.

La iniciativa, financiada mediante el Fondo para el Reciclaje del Ministerio del Medio Ambiente, contempló la realización de talleres dirigidos a vecinas de Monte Patria. En ellos se reutilizó ropa en desuso para elaborar nuevos productos, como cojines, delantales, bolsos y banderines.

Así lo explicó la monitora a cargo de los talleres, Camila Tapia, quien además destacó el entusiasmo con el que las vecinas participaron en la capacitación.

«Este es un taller enfocado en el reciclaje textil, que busca crear prendas y productos a partir de desechos textiles. Duró cerca de ocho clases, durante las cuales las vecinas venían y elaboraban sus productos. Estaban muy contentas y participaban con muchas ganas de aprender. También compartían entre ellas, por lo que fue una experiencia bastante bonita: más allá de crear productos, se generaron instancias muy significativas de compañerismo», manifestó.

Irene Albornoz Torres fue una de las vecinas que participó en los talleres, donde elaboró diferentes productos y volvió a conectarse con la costura.

«Esta actividad fue muy hermosa, porque yo sé coser, pero no lo hacía. Ahora me siento muy entusiasmada y me di cuenta de que tengo mucha creatividad. Este taller ha sido muy bueno porque, además de aprender, hemos compartido en comunidad con las compañeras y, con esto, estamos ayudando al medio ambiente», aseguró.

La comunidad mostró sus trabajos durante la ceremonia de cierre del proyecto, en la que participaron autoridades comunales y regionales. En la actividad, el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera Peña, destacó la importancia de estas iniciativas para el cuidado del medio ambiente y la construcción del tejido social de la comuna.

«Se realizó un taller textil en el que se utilizaron prendas de ropa para darles un nuevo uso y convertirlas en verdaderas obras de arte, como banderines, cojines y delantales. Agradecemos al Ministerio del Medio Ambiente por confiar en nuestro municipio y permitirnos desarrollar este proyecto. También felicitamos a la monitora y a las vecinas, quienes participan día a día en la generación de nuevas alternativas, lo que les permite reunirse y mantenerse como una comunidad activa», concluyó.

Un mensaje de la U.Central

REALCUP ABORDÓ LOS DESAFÍOS Y TRANSFORMACIONES QUE MARCAN EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

En el marco de la primera jornada del Encuentro Regional REALCUP La Serena 2026, desarrollado en la Universidad Central sede Región de Coquimbo, autoridades, rectores y representantes de instituciones de educación superior de Chile, Argentina, México y Perú, analizaron los principales desafíos que enfrenta el sector ante la transformación digital y los cambios en las formas de enseñar y aprender.

Durante la jornada se abordaron temas como la era digital, la evolución de las clases online y los modelos híbridos, el aprendizaje autónomo y las nuevas competencias que requiere un mercado laboral en constante transformación. También, se analizaron los desafíos del aseguramiento de la calidad y acreditación, junto con el rol de la investigación, su divulgación y la transferencia institucional.

En este contexto, las instituciones ratificaron su compromiso con la calidad, la innovación y la mejora continua, promoviendo una educación pertinente y capaz de responder a los desafíos del futuro.

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Aniversario de La Serena: Destacan a vecinos y organizaciones con medalla de la ciudad

Las precipitaciones registradas en julio de este año obligaron a suspender muchas de las actividades programadas para agosto, mes aniversario de la capital regional. Por ello, y considerando la situación de la comuna tras la catástrofe, en esta oportunidad se realizó una austera ceremonia en el frontis del edificio consistorial, durante la cual se reconoció a 16 personas e instituciones.

«Este es un aniversario diferente. Son 482 años de historia, vida y resiliencia. Estamos reconociendo a quienes han aportado en ámbitos como la formación, la cultura, la reconstrucción, el patrimonio, la acción social y la inclusión. Ellos han sido parte de la historia y del levantamiento de los distintos sectores de la comuna, y debemos sentirnos orgullosos», afirmó la alcaldesa Daniela Norambuena.

Las personas y organizaciones fueron reconocidas por su aporte al desarrollo cultural, social, científico, deportivo, comunitario y económico de La Serena.

Una de las instituciones galardonadas fue la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional (Cidere), que este 2026 también cumple 50 años.

«Estamos muy orgullosos de haber recibido la medalla. Como institución, siempre hemos estado vinculados con la comuna, participando, por ejemplo, en la construcción de la avenida del Mar y de La Recova. Además, este año, en el contexto de la catástrofe, impulsamos una campaña llamada “Juntos Levantemos Nuestra Región”, mediante la cual reunimos $200 millones para ayudar a las personas damnificadas», destacó Francisco Puga, presidente de Cidere.

La ceremonia también incluyó un reconocimiento a quienes participaron activamente durante la emergencia, entre ellos los equipos de Gestión de Riesgos, Bomberos, Carabineros, Defensa Civil y la Fuerza Aérea. Asimismo, se distinguió a más de 25 empresas y organizaciones que brindaron ayuda durante el temporal, como el Grupo Luksic, Banco de Chile, Transelec, Minera Los Pelambres, Abastible y CCU, además de muchas otras entidades que se sumaron a las labores de reconstrucción.

Las actividades del mes aniversario culminarán este sábado 29 de agosto con la Verbena Solidaria, que comenzará a las 10:00 horas en la Plaza de Armas. Esta edición especial tendrá como principal objetivo contribuir a la reconstrucción de la comuna tras las intensas precipitaciones.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieran compartir pueden escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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