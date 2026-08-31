Kast marca distancia de Cerimedo: niega trabajo con el “Rey de los trolls” pero reconoce reuniones

El Presidente José Antonio Kast salió este lunes a abordar tres de los flancos que han marcado la agenda de La Moneda durante los últimos días. El Mandatario negó que el consultor argentino Fernando Cerimedo haya trabajado para sus campañas o para el Gobierno, aunque reconoció conocerlo; reafirmó que “el Estrecho de Magallanes es chileno” tras la controversia abierta con Argentina; y cerró la puerta a retirar su cuestionada reforma constitucional de seguridad.

En entrevista con Radio Cooperativa, Kast defendió la continuidad de la iniciativa ingresada el 17 de agosto al Senado, pese a que las críticas han cruzado incluso al oficialismo. Si bien se mostró disponible para realizar modificaciones durante la tramitación, calificó como “no renunciable” la creación de un nuevo estado de excepción para enfrentar al crimen organizado.

La propuesta contempla que ese estado de excepción tenga una duración inicial de 120 días y pueda ser prorrogado unilateralmente por otros 120 por el Presidente, sin requerir autorización del Congreso. La iniciativa permitiría además suspender o restringir libertades y contempla facultades para interceptar comunicaciones privadas y requisar bienes.

Kast reconoce que conoce a Cerimedo, pero niega vínculo con sus campañas

Uno de los asuntos abordados por el Presidente fue la controversia por Fernando Cerimedo, luego de que Nadia Beller, expareja del consultor argentino, asegurara que este se jactaba de haber participado en la campaña presidencial de Kast y hablaba de haber trabajado con el “equipo de K”.

Kast negó de manera categórica una relación laboral con el denominado “Rey de los Trolls”, tanto durante sus campañas electorales como desde la llegada a La Moneda.

“En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor; el Gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor”, afirmó.

Sin embargo, ante la pregunta directa sobre si conoce a Cerimedo, el Presidente respondió afirmativamente.

“¿Si lo conozco? Sí, porque él ha acompañado a distintos líderes políticos en distintas instancias donde nos hemos cruzado, nos hemos encontrado”, explicó.

El Mandatario también abordó la eventual participación del argentino en la campaña del Rechazo durante el proceso constitucional y marcó distancia entre ese proceso y su colectividad.

“En el año 2020, hace seis años atrás, él habría —porque es tema de investigación— asesorado a las personas que llevaron la campaña del Rechazo, que no fue la campaña del Partido Republicano”, sostuvo.

Magallanes: “El Estrecho es chileno y no hay discusión sobre eso”

El segundo frente abordado por Kast fue la controversia diplomática generada luego de las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde.

“Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía; hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico”, había afirmado el general argentino.

La polémica coincide con un viaje de Kast a Magallanes para supervisar ejercicios militares del Ejército y la Armada. El Presidente, sin embargo, descartó que el desplazamiento haya sido organizado como una respuesta a las declaraciones de Valverde.

“Las cosas se dan coincidentemente; no es que yo haya planificado un viaje a Magallanes, que se hayan generado ejercicios del Ejército y de la Armada, producto de esto”, señaló.

Kast fue categórico al referirse a la soberanía chilena sobre la zona. “Yo creo que eso no está en discusión. El Estrecho de Magallanes es chileno y la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes está muy clara en los dos tratados que tenemos de 1881 y 1984; no hay discusión sobre eso”, afirmó.

El Mandatario agregó que existe otro asunto pendiente con Argentina relacionado con un decreto dictado durante el Gobierno de Alberto Fernández y aseguró que las autoridades trasandinas reconocen que se trató de un error.

“Lo que sí se abrió fue una discusión sobre un decreto que firmó el Gobierno de Fernández que estuvo vigente los cuatro años del Presidente Boric, cuatro años. Y hemos estado conversando con Argentina para abordar ese tema, porque ellos mismos reconocen que fue un error”, indicó.

El asunto podría ser abordado directamente con Javier Milei, con quien Kast tiene programado reunirse este jueves, aunque el Presidente precisó que las cancillerías todavía trabajan en la concreción de la cita.

Reforma de seguridad: Kast descarta retirarla y dice que estado de excepción “no es renunciable”

El Presidente también cerró la puerta a una de las alternativas planteadas durante los últimos días frente a la resistencia que ha provocado su reforma constitucional de seguridad: retirar el proyecto del Congreso y volver a presentarlo con modificaciones.

“No, estamos recién comenzando y creo que el debate que se ha dado es muy interesante”, respondió Kast al ser consultado directamente sobre esa posibilidad.

El Gobierno ya redujo la velocidad de tramitación de la iniciativa, pasando de urgencia suma a simple. Kast, sin embargo, sostuvo que la controversia permitió abrir una discusión que considera necesaria y aceptó que el texto pueda experimentar modificaciones durante su paso por el Congreso.

Frente a las críticas que califican la propuesta como autoritaria o iliberal, el Mandatario habló de “caricaturas” y defendió la existencia de contrapesos institucionales.

“Jamás van a ver en mí una actitud autoritaria”, sostuvo, mencionando entre esos controles la acusación constitucional, los tribunales de justicia y el recurso de amparo. También recordó que la implementación de las medidas propuestas quedaría sometida a una ley orgánica constitucional y que el Ejecutivo no cuenta con mayoría parlamentaria.

Donde Kast marcó una línea fue en la creación del nuevo estado de excepción. Pese a las advertencias sobre la falta de votos y las peticiones provenientes incluso del oficialismo para modificar ese punto, el Presidente afirmó que para el Ejecutivo constituye una herramienta fundamental contra el crimen organizado.

“El crimen organizado hoy día no es el de los delincuentes habituales. Es una especie de Estado paralelo que funciona con líneas de acción y económicas distintas. Si usted me dice si es renunciable o no, para nosotros no es renunciable, pero entendemos que el debate legislativo puede hacerle modificaciones a cualquiera de las presentaciones que hicimos”, sostuvo.

Kast también asumió personalmente la responsabilidad por el contenido del proyecto, luego de las controversias respecto de quién diseñó sus aspectos más cuestionados.

“Lo importante aquí es quién la firma y, así como el ministro de Seguridad dice: ‘Bueno, yo la firmé’, yo también la firmé”, afirmó.