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Aprobación de Plan Cancerbero en picada: 51% cree que es un “espectáculo comunicacional” según Cadem PAÍS Agencia UNO/Presidencia

Aprobación de Plan Cancerbero en picada: 51% cree que es un “espectáculo comunicacional” según Cadem

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La percepción de que el plan “significaría un “cambio real en materia penitenciaria” y “que tendrá efectos sobre la seguridad” bajó de un 62% a un 45%.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El apoyo al Plan Cancerbero cayó 17 puntos en 15 días, de 62% a 45%, según Cadem. A la vez, quienes lo consideran un “espectáculo comunicacional” sin efectos en seguridad aumentaron de 35% a 51%.
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A mediados de agosto, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast inició una serie de traslados masivos de presidiarios desde todo el país hasta la cárcel La Laguna, cerca de Talca, en el denominado Plan Cancerbero.

1.500 reos de alta peligrosidad fueron desplazados, pero no de cualquier forma: el despliegue involucró una transmisión en vivo por todos los canales del Ejecutivo, usando cámaras terrestres y aéreas para una producción de alto nivel. Esto, muy en la línea de Donald Trump y sus cárceles de alta seguridad promocionadas con videos en redes sociales.

En ese contexto, Cadem hizo público que el apoyo al Plan Cancerbero ha caído de forma considerable a dos semanas de su implementación.

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De acuerdo a los sondeos, para el 14 de agosto un 62% de los encuestados pensaba que el plan significaría un “cambio real en materia penitenciaria” y “que tendrá efectos sobre la seguridad”. El 29 de agosto, 15 días después, ese respaldo cayó en 17 puntos porcentuales, es decir, quedó en un 45%.

Asimismo, el porcentaje de los encuestados que cree que el Plan Cancerbero es un “espectáculo comunicacional que no tendrá efectos sobre la seguridad ” se elevó desde un 35% a mitad de mes a un 51% a fines de agosto.

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