Aprobación de Plan Cancerbero en picada: 51% cree que es un “espectáculo comunicacional” según Cadem

A mediados de agosto, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast inició una serie de traslados masivos de presidiarios desde todo el país hasta la cárcel La Laguna, cerca de Talca, en el denominado Plan Cancerbero.

1.500 reos de alta peligrosidad fueron desplazados, pero no de cualquier forma: el despliegue involucró una transmisión en vivo por todos los canales del Ejecutivo, usando cámaras terrestres y aéreas para una producción de alto nivel. Esto, muy en la línea de Donald Trump y sus cárceles de alta seguridad promocionadas con videos en redes sociales.

En ese contexto, Cadem hizo público que el apoyo al Plan Cancerbero ha caído de forma considerable a dos semanas de su implementación.

De acuerdo a los sondeos, para el 14 de agosto un 62% de los encuestados pensaba que el plan significaría un “cambio real en materia penitenciaria” y “que tendrá efectos sobre la seguridad”. El 29 de agosto, 15 días después, ese respaldo cayó en 17 puntos porcentuales, es decir, quedó en un 45%.

Asimismo, el porcentaje de los encuestados que cree que el Plan Cancerbero es un “espectáculo comunicacional que no tendrá efectos sobre la seguridad ” se elevó desde un 35% a mitad de mes a un 51% a fines de agosto.