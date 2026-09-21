Las claves de la Asamblea General de la ONU: última sesión de Guterres con ausencia de Rusia y China

La Asamblea General de la ONU, cuya sesión comienza el martes 22, será la última participación de Antonio Guterres como secretario general desde 2017. Por otro lado, el debate se dará con la ausencia de líderes como Vladimir Putin, mandatario de Rusia, y Xi Jinping, mandatario de China.

En total, serán 81 jefes de Estado y 50 de Gobierno los convocados a reunirse en Nueva York. Un centenar de ellos tomarán la palabra, entre ellos el Presidente José Antonio Kast. El debate se centrará en el relanzamiento del multilateralismo en medio de críticas hacia este.

El diplomático Antonio Guterres inaugurará por última vez la Asamblea General, mientras la carrera por el puesto de la Secretaría General se mantiene. Con Guterres a la cabeza, la organización impulsó reformas para agilizar el sistema de las Naciones Unidas, incluso sin el aporte de su principal contribuyente, Estados Unidos, que le adeuda 1.312 millones de dólares. El presidente estadounidense, Donald Trump, también ha arremetido contra la ONU y se niega a cumplir con las cuotas, por lo que la Secretaría General ha tenido que reducir hasta un 20% de su plantilla.

El tema principal de la Asamblea será el multilateralismo en medio de críticas de Donald Trump como uno de los principales referentes en el rechazo de este y con otros líderes aclamando la muerte y la ineficiencia del enfoque que promueve la cooperación en la política internacional para resolver problemas globales mediante normas y organizaciones compartidas.

Otros focos de tensión son la ausencia de dos de los líderes mundiales más importantes, Vladimir Putin y Xi Jinping. En su lugar participarán el canciller ruso Serguéi Lavrov y el vicepresidente chino Han Zheng. La ausencia del mandatario chino generó polémica, pues sí se encontrará en Estados Unidos durante la Asamblea General para reunirse paralelamente con Donald Trump.

Otras autoridades que no participarán en esta sesión son el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, ya que la administración de Trump decidió negarle el visado. Por lo cual, su participación se dará por video. En cambio, sí estará la delegación iraní por el presidente Masoud Pezeshkian y el ministro de Exteriores Abbas Araqchi.

Por parte de los latinoamericanos, se ausentarán los presidentes de México, Colombia y Cuba, pero contarán con sus respectivos representantes para la asamblea.

El encargado de plantear los grandes desafíos del multilateralismo será el presidente francés Emmanuel Macron; el discurso lo hará con vistas a esta Asamblea General: la guerra de Ucrania, los crecientes peligros que esta representa para Europa y las amenazas de Trump contra sus aliados tradicionales de Occidente. Además, se recalcará la cooperación y paz entre países en medio de una escalada de tensiones y conflictos en los distintos continentes.

Otro de los puntos importantes que estarán al margen de la sesión será la reunión entre el presidente de China y el de Estados Unidos luego de complicadas tensiones por los aranceles y diferencias diplomáticas. Acerca del mismo presidente estadounidense, se dará otra instancia de discusión en la mira del público con la líder venezolana, siendo este su primer encuentro en Washington. Por otro lado, paralelo a las gestiones de la ONU, se dará la firma del acuerdo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia para el fortalecimiento de la seguridad del territorio ártico. La primera ministra danesa Mette Fredriksen confirmó este pacto.

La última sesión de Guterres está marcada por la próxima entrega de su mandato el 1 de enero de 2027. La lista incluye a cuatro latinoamericanos: el argentino Rafael Grossi (director general del Organismo Internacional de Energía Atómica), la costarricense Rebeca Grynspan y las ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne Baki. La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, confirmó durante el fin de semana la baja de su candidatura al cargo. Hasta el momento, la diplomática costarricense, Rebeca Grynspan, lidera la carrera por la Secretaría General de la ONU tras imponerse en la tercera votación informal del Consejo de Seguridad.

Desde Chile, la agenda estará marcada por la primera participación del Presidente José Antonio Kast en la ONU. Además, se tendrá en vista su posible reunión con el presidente estadounidense y un encuentro con Michelle Bachelet luego de bajarse de su candidatura al puesto de Secretario General, que fue anteriormente rechazada y criticada por el mandatario chileno.