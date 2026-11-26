Marte no parece tener plantas, y de hecho ninguna de las misiones que lo han explorado ha encontrado el menor rastro de ellas.

Por eso cuesta tanto no fijarse en una fotografía que el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA tomó en abril de 2008 cerca del polo norte marciano, y de la que se ha hecho eco Science Alert. En ella, sobre unas dunas rosadas y heladas, parecen crecer arbolitos oscuros.

Sin embargo, basta con mirar la fotografía desde otra orientación para que el espejismo desaparezca. Lo que parecen ramas son, en realidad, rastros de arena oscura que se ha desprendido del interior de las dunas y se ha deslizado por sus laderas. Además, hay un detalle que termina de desmontar la ilusión: como señala la NASA, estos “árboles” no proyectan sombras.

El hielo seco de Marte

La explicación de esta llamativa imagen está en el hielo seco. Marte tiene el eje inclinado y atraviesa estaciones como la Tierra, pero sus inviernos polares son muy distintos. Durante esa estación, parte del dióxido de carbono de la atmósfera se congela y cubre el paisaje de nieve y escarcha. Cuando llega la primavera, ese hielo no se derrite, sino que se sublima, es decir, pasa directamente al estado gaseoso.

Según explica Science Alert, el Sol empieza entonces a calentar las crestas de las dunas y la cubierta helada acaba agrietándose. A eso se suma que parte de la radiación solar puede atravesar el hielo y calentarlo desde abajo, lo que favorece la acumulación de gas. Cuando este consigue escapar, puede hacerlo bruscamente y arrastrar arena consigo.

Y aunque el mecanismo exacto todavía se investiga, los deslizamientos de arena sí han dejado señales visibles. En esa misma fotografía de 2008, la cámara HiRISE captó una pequeña nube de polvo asociada a uno de ellos. La NASA también señala la presencia de penachos que indican que la arena seguía moviéndose mientras se tomaba la imagen.

Dunas de Marte en movimiento

Con el paso de las estaciones, estos movimientos pueden modificar notablemente el relieve de las dunas. Así lo analizó en un estudio de 2011 la científica planetaria Candice Hansen-Koharcheck, que junto a sus colegas comparó cómo habían cambiado las dunas del polo norte durante sucesivos años marcianos.

Las imágenes revelaron cambios en el relieve: aparecieron barrancos y huecos, mientras la arena se acumulaba al pie de las dunas. Según recoge Science Alert, en cinco dunas estudiadas los bordes inferiores de las laderas avanzaron entre 2,2 y 4,7 metros en un año marciano.

Manchas oscuras en la primavera marciana

Pero las rayas que parecen árboles no son las únicas marcas oscuras que deja la primavera marciana. Cerca de los polos también aparecen manchas oscuras estacionales, generalmente con forma de abanico y de unos 50 metros de diámetro, que desaparecen meses después.

Las observaciones del instrumento THEMIS, a bordo de Mars Odyssey, indicaron que tenían una temperatura similar a la del hielo de dióxido de carbono que hay debajo, y a partir de esos datos la NASA plantea que podrían formarse por chorros explosivos de gas que expulsan arena oscura a través de la superficie congelada.

En la primavera de 2004, según describe la propia agencia, esas manchas fueron extendiéndose por las dunas del polo norte. La arena oscura, una vez expuesta, se calienta con más facilidad y favorece que el hielo se pierda más rápido, de modo que en verano las manchas pueden llegar a cubrir dunas enteras.

Al deshielo se suma otro fenómeno habitual en esa época del año. A medida que el hielo se retira, aparecen diferencias de temperatura entre unas zonas y otras, y estas generan vientos que se arremolinan entre las regiones y levantan polvo. Un mosaico de imágenes de la nave Mars Global Surveyor muestra las nubes de al menos tres tormentas.

Aunque estos fenómenos se manifiestan de distintas maneras, todos forman parte de los cambios que trae la primavera marciana. Pero las rayas que parecen árboles no duran para siempre. En verano, el hielo desaparece y los vientos redistribuyen la arena, borrando poco a poco las marcas oscuras. Después, el frío vuelve a cubrir las dunas de escarcha, hasta que una nueva primavera favorece otros deslizamientos de arena y Marte recupera, por un tiempo, su curioso paisaje de falsos árboles.