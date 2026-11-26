Ni a Vozinha le lanzaron tantos pelotazos este año como los que recibió la Cárcel de Chillán. Fueron tantos, que la Fiscalía y las policías, junto a Gendarmería, decidieron realizar una investigación de larga data para dar con quienes estaban detrás de esta práctica, que permitió el ingreso al recinto de todo tipo de drogas.

Y no fueron una sino cinco las organizaciones criminales detectadas tras las indagaciones, que se extendieron por dos años y que tuvo resultados concretos esta semana con la detención de 14 personas, quienes operaban tanto dentro como fuera del penal.

Estos últimos, eran quienes compraban, dosificaban y lanzaban la droga al interior del penal, donde esta quintuplicaba su valor de venta, explicó el fiscal regional Rolando Canahuate, quien precisó que “el negocio era tal, que solo quien tenía la función de lanzar las sustancias prohibidas podía ganar, cada vez que lo hacía, entre $80 mil y $100 mil”.

Pasta base, marihuana, cocaína, ketamina, clonazepam y elementos para abultar las drogas eran las sustancias ilícitas que lanzaban a los patios del centro de cumplimiento penitenciario chillanejo, “una maniobra que era seguida, en muchos casos, por videollamadas para coordinar el punto exacto de caída”, resaltó el fiscal.

En tanto, el fiscal de Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Ñuble, Andrés Salgado, explicó que “las drogas eran adquiridas en Chillán, Chillán Viejo y San Carlos, para luego acopiarlas, dosificarlas e introducirlas en empaques que resistieran los lanzamientos, que eran recogidos por los denominados ‘correos’ internos, que entregaban la droga a los destinatarios finales, quienes, finalmente, se encargaban de comercializarla entre los demás presos”.

El fiscal Salgado precisó que de los 14 detenidos en esta investigación, 8 quedaron en prisión preventiva: Gerson Leiva, José Acuña, Hugo Puentes, Sthepaine Campos, Mario Ulloa, Jose Aroca, Víctor Rivas y Bastián Montecino. Mientras que Franzuha Quiroz quedó bajo internación provisional, y otros cinco imputados con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, y las prohibiciones de salir del país y de comunicarse entre ellos.

Todos los imputados fueron detenidos la madrugada del martes 17 de noviembre, “en un operativo que implicó el despliegue de más de 200 detectives y el cumplimiento de 22 órdenes de entrada y registros a domicilios”, detalló el jefe (s) de la Región Policial de Ñuble de la PDI, prefecto Nelson Contreras. Agregó que “en el marco de esta investigación, y de las entradas y registros a los domicilios de los imputados, se incautaron cerca de siete kilos de drogas”.

Desde la PDI, además, explicaron que dentro de las estructuras criminales, “cada imputado tenía un rol definido. De hecho, se identificaron a cuatro hombres que se dedicaban particularmente al lanzamiento de estos pelotazos, para lo cual entrenaban la técnica para poder enviar las sustancias ilícitas hasta el patio del recinto penitenciario”, dijo el jefe de la Brigada Antinarcóticos, subprefecto Jonathan Silva.

El director regional (s) de Gendarmería, coronel Cristopher Parra Carvajal, explicó que “los cabecillas de las cinco estructuras criminales desbaratadas en el centro de cumplimiento penitenciario de Chillán fueron trasladados a distintas unidades penales del país”.

El trabajo investigativo del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Ñuble, de la Brigada Antinarcóticos de la PDI y de la Oficina Regional de Investigación Criminal (Oricrim) de Gendarmería implicó realizar, durante dos años, interceptaciones telefónicas, filmaciones, vigilancias, obtención de imágenes y grabaciones, y análisis de teléfonos incautados a internos en la cárcel y a detenidos por tráfico ilícito de drogas, entre otras diligencias.

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