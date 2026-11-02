Liga de Primera: Colo Colo se acerca al título y el Clásico Universitario fue cruzado

Gran parte de la fecha 26 de la Liga de Primera se terminó, con Colo Colo a punto de llevarse el título, con la pelea por cupos de copas internacionales y para evitar el descenso al rojo vivo.

En la apertura de la fecha, el Cacique destrozó a la Universidad de Concepción por 6-1. El hombre del partido fue Javier Correa, que anotó cuatro goles en la primera mitad. Así, los dirigidos por Fernando Ortiz alcanzaron 58 puntos en el solitario primer lugar, y podrían ser campeones en la próxima fecha; la UdeC, en tanto, sigue complicada con el descenso con 23 puntos, a cuatro de la salvación que encarna Cobresal.

Coquimbo Unido venció por 1-0 a Unión La Calera y mete presión para obtener un cupo internacional. El único gol del partido fue de Luis Riveros, con el que sumaron 35 puntos en el octavo lugar; los cementeros, por su parte, siguen como colistas exclusivos con 21 unidades, a seis de salvarse.

En accidentado duelo, O’Higgins superó por la mínima a Ñublense con tanto de Arnaldo Castillo. El paraguayo, de gran año, se fue expulsado al rato de marcar por una falta durísima, mientras Joaquín González salió con tarjeta roja en la visita al ocaso del partido. 31 puntos para el Capo de Provincia, con los que está prácticamente salvado del descenso, mientras la Longaniza Mecánica se estancó en 35 unidades, sin riesgo de caer a la B, pero perdiendo puntos clave en la lucha sudamericana.

Huachipato y La Serena empataron 0-0 en un partido de pocas luces en Talcahuano. Aunque los Acereros tuvieron un jugador más durante casi todo el segundo tiempo, no pudieron marcar diferencias ante el notable arquero papayero José Tapia. El cuadro de Jaime García quedó con 36 puntos y seis partidos invictos, pero era mejor un triunfo; mientras, los granates quedaron con 34.

El Clásico Universitario se puso la franja encima, porque la Universidad Católica venció en un partido también de pocas alegrías a la Universidad de Chile. La solitaria anotación vino por parte de Clemente Montes, que arrastró las marcas y definió ante un Castellón que salió en exceso del área. Católica alcanzó 46 unidades, a dos de una U que está en puestos directos de Copa Libertadores.

Cobresal se farreó una oportunidad increíble de dar un paso más en la permanencia tras empatar ante Everton por 2-2. El cuadro ruletero anotó los dos goles de su cuenta entre el minuto 95 y el 96 tras graves errores del portero minero. La igualdad no le sirve mucho a ninguno: Cobresal quedó con 27 puntos, a cuatro del descenso, y Everton sumó 40, a seis de pre-Libertadores.

Los dos duelos pendientes son los de Deportes Limache y Audax Italiano, que se batirán a las 18:00 horas en La Calera, y el de Deportes Concepción con Palestino, a disputarse en Collao a las 20:00 horas.