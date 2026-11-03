Libro recorre más de dos siglos de documentos históricos fundamentales de la Región de Coquimbo

“Don Juan de Rojas Carabantes, vecino de la ciudad de La Serena, dice que está perpetuado y casado en dicha ciudad, con muchos hijos, y para poder sustentar su numerosa familia necesita de dos mil cuadras de tierra en términos de la dicha ciudad”, señala un archivo del 23 de diciembre de 1690 titulado “Sobre merced de tierras en Coquimbo”, el cual abre la sección “Documentos” del libro Fuentes para la historia de la región de Coquimbo. Vol. I, de los investigadores Octavio Lagos-Flores, María Eugenia Mena Concha y Carolina Miranda González.

Publicado por Pampa Negra Ediciones en su colección Acervos, orientada a la divulgación de archivos y fuentes documentales, el libro reúne una selección de documentos que transcurren durante cerca de dos siglos, desde la sociedad colonial hasta la república de mediados del siglo XIX, dando cuenta de la vida cotidiana, así como de las tensiones y procesos políticos, sociales y económicos experimentados por los habitantes de esta región. Los documentos transcritos y publicados son resguardados por el Archivo Nacional Histórico de Chile.

Con el financiamiento del Fondo Nacional del Libro y la Lectura, convocatoria 2026, el volumen describe, por ejemplo, el arribo de la viruela al puerto de Coquimbo, los ataques de piratas en La Serena, la solicitud de un grupo de mujeres para no ser expulsadas de un mineral, la lucha de un hombre por recuperar la libertad de su esposa esclavizada en Illapel y el juicio por el maltrato de unos indios, entre otros.

Como explican sus autores, el libro nace de la necesidad de ampliar el universo de fuentes primarias, ya que, en una región con una historia tan profunda, “nos llamaba la atención el limitado número de documentos transcritos existentes”. Esto es importante, pues la escritura colonial es de muy difícil lectura, lo que ha limitado el acceso a estas fuentes.

Una investigación preocupada de la representación de la diversidad

La selección de documentos consideró relatos que evidencian la vida cotidiana de los diversos habitantes del territorio, incluyendo pueblos indígenas, autoridades, comerciantes, mujeres trabajadoras, migrantes, entre otros, y aborda relaciones económicas, situaciones sanitarias, flujos administrativos y políticos que fueron seleccionados entre 4.956 volúmenes procedentes de la Región de Coquimbo, producidos entre 1579 y 2011.

Esta preocupación, detallan, “se alinea con la necesidad de escuchar otras voces que existen en el registro histórico, pero que no han sido relevadas por la historiografía local, la que ha preferido enfocar sus esfuerzos en algunos hombres notables e hitos bélicos, de los que hemos preferido alejarnos en favor de hacer un aporte a una historiografía más inclusiva”.

Así, el equipo de trabajo realizó una labor de revisión de siglos de acervo que han viajado los casi 500 kilómetros que separan las ciudades principales de la Región de Coquimbo de Santiago, con la obligación de depositar sus testimonios históricos en el centro, en la capital.

El jueves 5 de noviembre será una jornada de doble lanzamiento. El primero acontecerá a las 11:00 hrs. en la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en Juan de Dios Melgarejo 1086, Coquimbo. La presentación estará a cargo de los autores y de Marco Gianatti.

Luego, durante esa misma jornada, será el turno de La Serena. La cita es a las 16:00 hrs. en el Museo Histórico Gabriel González Videla, ubicado en Juan Antonio Matta 495. Acompañará a los autores en la presentación, Rodrigo Iribarren.

Posteriormente será el turno de la comuna de El Elqui y también de Santiago, cuyas fechas serán informadas prontamente.

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