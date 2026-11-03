Valparaíso duplicará meta de cortafuegos para enfrentar temporada de incendios forestales

El Presidente de la República, José Antonio Kast, presentó la semana pasada el Plan de Protección contra Incendios Forestales 2026-2027, iniciativa que contempla el despliegue de recursos humanos y operativos para fortalecer la prevención, detección temprana y combate de siniestros en el país. A nivel nacional, este contará con 319 brigadas y 77 aeronaves de Conaf, y con 338 brigadas y 56 aeronaves de empresas forestales.

Según había adelantado la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, el 7 de septiembre, el plan también contempla obras de cortafuegos: “Conaf y el MOP se van a hacer cargo de tener la cobertura de 200 kilómetros para cortafuegos. Y Conaf nos presentó la brecha de cuánto es lo que faltaría para cubrir para tener una protección óptima. Esa tarea les corresponderá a los municipios y al sector privado. Estamos hablando de más de mil que falta cubrir para tener las ciudades protegidas”, informó el delegado Manuel Millones.

Lo anterior significa duplicar los kilómetros de cortafuegos proyectados en la temporada anterior (2025-2026). El año pasado, el MOP fijó como meta inicial 96,5 kilómetros. La diferencia equivale a 103,5 kilómetros adicionales, un aumento cercano al 107%.

En materia de combate, en cambio, el despliegue aéreo proyectado se mantiene. La directora regional de Conaf, Yenny Prieto, dijo que los recursos consideran a “520 combatientes, los que conformarían 30 brigadas distribuidas en la región. Además, tendríamos seis aviones; de ellos tres serían dromedarios y tres Air Tractor. Junto con ello, sumaríamos cuatro helicópteros distribuidos entre Olmué, Santo Domingo y Rodelillo, diez camiones aljibe, seis PC CODE (camionetas especializadas) y dos skidder (tractores)”.

Baja el número de brigadas. En el lanzamiento del plan anterior 2025-2026, también se anunciaron diez aeronaves –seis aviones y cuatro helicópteros–, diez camiones aljibe y dos skidder, pero el número de brigadas fue mayor: 34, a diferencia de las 30 contempladas para esta temporada 2026-2027.

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