Después de 29 años, el embalse La Paloma volvió a abrir sus compuertas

Hace apenas unos meses hablar del embalse La Paloma era hablar de sequía, incertidumbre y preocupación para miles de agricultores de la provincia del Limarí. Hoy, el escenario es radicalmente distinto. El pasado jueves 5 de noviembre, después de 29 años, una de sus ocho compuertas volvió a abrirse para liberar agua de manera controlada, marcando uno de los acontecimientos hídricos más importantes de las últimas décadas en la Región de Coquimbo.

La apertura se concretó a las 12:08 horas y fue presenciada por cientos de personas que llegaron hasta el sector para observar un espectáculo que no se repetía desde septiembre de 1997.

El contraste resulta impresionante. En 2024, el embalse había llegado a registrar apenas un 4% de su capacidad y, todavía en mayo de este año, sus reservas rondaban el 5%. Sin embargo, las intensas precipitaciones del invierno y el posterior deshielo cordillerano permitieron una recuperación que lo llevó a superar el 80% de almacenamiento, con más de 600 millones de metros cúbicos de agua.

La imagen de las compuertas abiertas representa mucho más que un atractivo visual. Para los agricultores del Limarí significa recuperar expectativas de riego después de años de restricciones, pérdidas productivas y una crisis hídrica que golpeó duramente la economía local.

Pero el regreso del agua también trajo nuevos desafíos.

La otra cara de la apertura

La evacuación comenzó con un caudal total de 17 metros cúbicos por segundo, cifra que aumentó a 27 durante el viernes, cuando se abrió una segunda compuerta. La planificación contemplaba incrementos graduales durante el fin de semana, con una proyección de 47 metros cúbicos por segundo para el domingo.

El aumento del caudal encendió las alertas en distintos sectores de Ovalle. El municipio informó sobre cinco interrupciones de caminos asociadas al incremento de los flujos de los embalses La Paloma y Recoleta, tres de ellas correspondientes a cierres preventivos posteriores a la apertura de La Paloma.

Entre los puntos de preocupación aparecen Potrerillos Bajos, El Trapiche y Los Aromos de Tabalí, donde el incremento del agua obligó a adoptar medidas para resguardar la seguridad de los habitantes.

A ello se sumó el cierre preventivo del Parque Los Peñones, mientras SENAPRED, Bomberos y otros organismos mantuvieron la vigilancia sobre los cauces y las comunidades cercanas al río Limarí.

¿Y ahora qué viene?

La administración del embalse anticipó que las descargas podrían prolongarse durante el verano e incluso hasta los primeros meses de 2027, dependiendo del comportamiento de los deshielos y de las reservas acumuladas.

Para este lunes 9 de noviembre está prevista una nueva evaluación de los caudales de ingreso, con el objetivo de definir si corresponde aumentar, mantener o disminuir las descargas.

La explicación es sencilla, todavía existe una importante acumulación de nieve en la cordillera y el aumento de las temperaturas podría seguir aportando grandes volúmenes de agua al sistema.

El desafío será administrar responsablemente este recurso, manteniendo reservas para las próximas temporadas agrícolas y evitando situaciones de riesgo para las localidades ubicadas aguas abajo.