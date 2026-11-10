Nueva fuga en Republicanos: 20 militantes renuncian en Coquimbo y acusan desprecio a las bases

El Partido Republicano enfrenta una nueva fuga de militantes. Esta vez, 20 integrantes de la colectividad en la Región de Coquimbo presentaron su renuncia, acusando diferencias profundas con la conducción política y administrativa, falta de participación y reiteradas desconsideraciones hacia las bases.

Mediante una carta fechada este martes 10 de noviembre en La Serena y dirigida a las directivas regional y nacional, los firmantes cuestionaron la falta de transparencia en las decisiones internas, la ausencia de respuestas a reclamos planteados por los canales institucionales y el escaso reconocimiento al trabajo territorial.

“Una institución política que aspira a representar a Chile debe comenzar por practicar internamente los valores que promueve hacia la ciudadanía”, advirtieron.

Los ahora exmilitantes sostuvieron que ya no existen las condiciones para continuar participando dentro de la estructura partidaria. Sin embargo, aclararon que mantienen sus convicciones políticas y su compromiso con la región.

Una crisis que viene de antes

La nueva renuncia colectiva profundiza una crisis que Republicanos arrastra desde hace meses en Coquimbo. En junio, la salida de tres integrantes provocó la disolución de la directiva regional y obligó a la conducción nacional a designar un interventor.

En agosto, Loreto Ibarra asumió la presidencia regional tras imponerse con el 54,5% de los votos en una elección interna frente a la lista vinculada al consejero regional Francisco Corral.

Pero las tensiones continuaron. El pasado 28 de octubre, Corral también abandonó el partido, argumentando diferencias insalvables con sus dirigencias y cuestionamientos a su funcionamiento interno.

Entonces, Ibarra aseguró que la salida no la sorprendía y anticipó nuevas renuncias. “No pretendo resolver los problemas que teníamos en dos meses”, declaró a Mi Radio, reconociendo dificultades internas que, según explicó, venían de años anteriores.

El malestar tampoco es exclusivo de Coquimbo. En septiembre, 40 militantes de Ñuble renunciaron coordinadamente a Republicanos, denunciando un “centralismo asfixiante”, falta de democracia interna y marginación de las voces críticas.

Como informó El Mostrador, las disputas también han alcanzado a otras regiones, entre ellas Antofagasta, Los Ríos y Los Lagos, evidenciando tensiones entre las dirigencias y sus estructuras territoriales.

En su carta, los 20 renunciantes de Coquimbo evitaron individualizar responsables, pero pidieron que la colectividad recupere su propósito original y la confianza de sus militantes.

“Ningún proyecto político se construye ni sostiene exclusivamente desde sus dirigencias“, enfatizaron.

La nueva fractura vuelve a tensionar al partido fundado por el Presidente José Antonio Kast, aunque los firmantes dejaron claro que abandonar la colectividad no implica renunciar a sus convicciones.

Revisa aquí la carta íntegra de los 20 militantes renunciantes.