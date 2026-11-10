“Para mí ha sido un regalo”: el centro de Coquimbo que transforma la vida de las personas mayores

Compartir una clase de baile, participar en un taller, integrarse a un equipo deportivo o volver a una sala de clases, son experiencias que conviven con algo tan cotidiano como renovar la cédula de identidad en el Centro para el Bienestar del Adulto Mayor Armonía. Su propuesta reúne atención y participación, un lugar donde las personas mayores encuentran oportunidades para aprender, construir vínculos y mantenerse activas en su comunidad.

El centro abrió sus puertas en 2024, en el barrio Baquedano, con una inversión superior a los $1.000 millones de recursos municipales, emplazado en una superficie de más de mil metros cuadrados habilitados. Cuenta con cine, salón de baile, salas para talleres, espacios multipropósito y dependencias de primeros auxilios y kinesiología.

Durante sus primeros 18 meses registra más de 800 personas atendidas individualmente y supera las 3.200 prestaciones.

Francisca Peña, terapeuta ocupacional a cargo de los talleres de estimulación cognitiva en el recinto, explica la evolución de los participantes desde su llegada: “Al inicio, muchos llegan con temores o límites frente a lo desconocido. Al explicarles cómo esto los potencia, se les abre un mundo de posibilidades. Lo central es la participación y que se sientan eficaces. Se genera un compañerismo enorme y la evolución ha sido sumamente positiva.”

Georgina Pérez, vecina del sector Punta Mira Norte y participante del taller de estimulación cognitiva, resume el valor de este espacio: “Para mí ha sido un regalo. Acá te enseñan a reactivar conocimientos dormidos con juegos y dinámicas entretenidas que comparto con mi familia. Los profesionales son excelentes; no me pierdo ninguna clase”.

La experiencia también sale del recinto. El newcom, una adaptación del vóleibol para personas mayores, incorpora movimiento y trabajo en equipo. En octubre de 2026, el equipo del centro participó en un encuentro interregional en la ciudad de Combarbalá. La actividad conectó a personas de distintas realidades a través del deporte, la recreación y la convivencia.

Mauricio Olivares, profesor de Educación Física y técnico del equipo de newcom, detalla el impacto integral de la disciplina: “La actividad física mejoró más del 70% de las pruebas funcionales de salud, por eso creamos esta alternativa deportiva. El jugador más joven tiene 64 años y el más longevo 85, hoy titular del equipo. El impacto trasciende lo físico: mejora la calidad de vida y se proyecta en lo emocional y en la familia”.

Gabriela, usuaria proveniente del sector La Cantera con 20 meses de asistencia a las actividades, ejemplifica de la siguiente manera los beneficios directos asociados a la salud: “Estaba muy descompensada de la diabetes, con niveles sobre 9,8. Me recibieron con tanto cariño que me esforcé; hoy estoy en 7,1, tengo 70 años, juego newcom y me siento maravillosamente bien”.

Finalmente, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, destaca que Armonía es un centro único en Chile: “Trabajamos día a día para que nuestras personas mayores sientan que este es un espacio dedicado para ellos, donde pueden mantenerse activos, aprender cosas nuevas y, sobre todo, sentirse acompañados. Nuestros adultos mayores han entregado tanto a nuestra comuna, son parte fundamental de lo que es Coquimbo hoy, por eso lo mínimo que se merecen es contar con un lugar donde disfruten y donde mejoren su calidad de vida en todos los sentidos”.