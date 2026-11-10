Corfo apuesta por las startups y abre debate sobre nuevas fuentes de financiamiento

El acceso a financiamiento sigue siendo uno de los principales desafíos para las startups chilenas, especialmente cuando buscan expandir sus operaciones y consolidarse en nuevos mercados. En ese escenario, Corfo busca fortalecer la conexión entre emprendedores e inversionistas, promoviendo nuevas herramientas para impulsar el crecimiento de empresas innovadoras.

Con ese objetivo, la corporación realizará este jueves 12 de noviembre el encuentro “Impulso Start-Up: Capital para crecer”, una instancia que reunirá a autoridades, representantes del capital de riesgo y actores del ecosistema emprendedor para analizar las oportunidades de inversión en Chile.

Uno de los principales ejes de la jornada será la presentación del proyecto de Ley de Fondos de Fondos, iniciativa impulsada por el Gobierno que busca movilizar recursos públicos y privados hacia el financiamiento de startups.

La propuesta, ingresada al Congreso a fines de octubre, permitiría a Corfo participar como inversionista minoritario en fondos de capital de riesgo, ampliando los mecanismos disponibles para apoyar a empresas con potencial de crecimiento.

El proyecto contempla un aporte estatal de hasta US$60 millones durante tres años, con el objetivo de movilizar otros US$140 millones provenientes de inversionistas privados.

La actividad contará con la participación del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien ofrecerá las palabras de apertura, mientras que el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Mujica, estará a cargo de presentar los alcances de la iniciativa.

Además, se desarrollará el panel “Impulso Start-Up: Oportunidades para el desarrollo de startups e inversión en Chile”, que reunirá a Cristóbal Silva, presidente de la Comisión de Venture Capital de Acafi, y Agustín Feuerhake, cofundador de Fintual.

La conversación será moderada por Ángeles Romo, asesora de Capital de Riesgo de Corfo, y abordará los desafíos de la industria, las oportunidades para atraer inversión y el desarrollo de nuevas empresas tecnológicas.

La jornada se realizará desde las 11:15 horas en Cowork Start-Up Chile, ubicado en San Isidro 85, piso 9, Santiago, y concluirá a las 12:30 horas, tras una ronda de preguntas con los asistentes.