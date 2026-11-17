Según el Informe Presupuestario N.º 3/2026, elaborado por la Unidad de Control del Gobierno Regional y fechado el 30 de octubre, al cierre de septiembre se contabilizaban 29 iniciativas de inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) con dificultades técnicas, administrativas, contractuales o financieras.

El dato más llamativo es que 20 de esos proyectos, equivalentes al 69%, registran términos anticipados de contrato. Otros enfrentan problemas relacionados con pérdida de recomendación técnica favorable, procesos de reevaluación, retrasos en la ejecución o paralización de obras.

La comuna de Monte Patria encabeza el listado regional, con siete iniciativas que presentan dificultades, seguida por Río Hurtado, con cinco. Más atrás aparecen La Serena, Salamanca y Los Vilos, con tres proyectos cada una.

El informe identifica situaciones que afectan a iniciativas tan diversas como la construcción del cuartel de Bomberos de la localidad de Hurtado, la normalización de la red eléctrica del Centro de Detención Preventiva de Ovalle y el estadio municipal de Canela Baja.

En el caso del cuartel de Bomberos, el documento consigna dos licitaciones sin éxito y sucesivos trámites de reevaluación técnica. Respecto del recinto penitenciario de Ovalle, se advierte la pérdida de su recomendación favorable para 2026, situación que impide avanzar hacia una nueva licitación, mientras no se regularicen los antecedentes.

Los recursos comprometidos también son importantes. Las 29 iniciativas acumulaban un saldo pendiente de ejecución superior a los $4.425 millones, aproximadamente $140 millones más que al cierre del segundo trimestre.

Eso no significa que el dinero se haya perdido ni que deba gastarse íntegramente durante 2026. Sin embargo, la propia Unidad de Control advierte que su materialización depende de resolver las dificultades identificadas.

El panorama adquiere especial relevancia al considerar que, a septiembre, la ejecución del programa de inversión regional alcanzaba solamente un 43% respecto del marco presupuestario utilizado por SUBDERE.

Consejero regional advierte fallas estructurales y apunta a la burocracia

El consejero regional Lombardo Toledo conversó con Aquí Coquimbo y reconoció que los retrasos en la ejecución de proyectos constituyen un problema que se arrastra desde hace varios años en el Gobierno Regional de Coquimbo. A su juicio, la excesiva burocracia y la intervención de distintas instituciones públicas terminan dificultando la materialización de inversiones que, en muchos casos, ya cuentan con financiamiento aprobado.

“Desde el año 2018 que efectivamente esa falla, diríamos estructural, se ha resentido en el Gobierno Regional”, sostuvo Toledo, quien explicó que el desarrollo de las iniciativas depende de diversas divisiones y organismos públicos, lo que puede generar demoras en los procedimientos administrativos y en la ejecución de las obras.

Como ejemplo, mencionó la posta de Caleta Hornos, recientemente inaugurada, cuya concreción se extendió durante años. También hizo referencia al Parque San Joaquín, actualmente en construcción, y al Mercado del Mar, para el cual, según indicó, se espera un próximo llamado a licitación.

El consejero enfatizó que el problema no depende exclusivamente del Gobierno Regional, sino también de los procedimientos que involucran a municipios, ministerios, servicios públicos y otras instituciones responsables de llevar adelante los proyectos.

“La burocracia es un factor determinante”, afirmó, advirtiendo que estos retrasos tampoco están exentos de responsabilidades vinculadas a la voluntad política de las autoridades.

Respecto del papel del Consejo Regional frente a estas dificultades, Toledo defendió la labor fiscalizadora del organismo y aseguró que existe un seguimiento permanente de las iniciativas.

Desde el Gobierno Regional de Coquimbo manifestaron a este medio su preocupación por las 29 iniciativas que presentan dificultades, aunque aclararon que su ejecución está a cargo de distintas unidades técnicas, principalmente municipalidades y servicios públicos, mientras que el organismo regional cumple un rol fundamentalmente financiero y de resguardo de los recursos.

En ese sentido, señalaron que mantienen un seguimiento permanente de los proyectos y están solicitando antecedentes actualizados a las instituciones responsables para facilitar soluciones y evitar mayores retrasos. Como ejemplo, mencionaron el trabajo conjunto con la Municipalidad de Canela para regularizar el contrato del estadio comunal y avanzar hacia una nueva licitación.

Asimismo, precisaron que los más de $4.425 millones asociados a estas iniciativas no corresponden necesariamente a recursos pendientes de ejecutar, ya que algunas obras presentan avances superiores al 80% o 90%, pero enfrentan dificultades contractuales que impiden su término.

“Nuestro compromiso es que los recursos regionales se traduzcan en obras concretas y beneficios para las personas”, afirmaron, enfatizando que cada institución debe asumir las responsabilidades que le corresponden para destrabar los proyectos.

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