Durante años, la principal preocupación de los agricultores de la Región de Coquimbo fue la falta de agua. Sin embargo, hoy el escenario parece haberse invertido. Las altas temperaturas y el acelerado derretimiento de la nieve acumulada en la cordillera están provocando importantes crecidas de ríos y esteros, generando incertidumbre entre cientos de familias que dependen de la agricultura en los valles de Elqui, Limarí y Choapa.

El fenómeno, que comenzó a intensificarse durante los primeros días de noviembre, ha dejado sectores inundados, caminos interrumpidos, bocatomas afectadas y canales de regadío dañados. Lo anterior constituye una situación especialmente compleja para los pequeños agricultores, quienes todavía enfrentan las consecuencias de los temporales registrados durante el invierno.

De acuerdo con los antecedentes de la Dirección General de Aguas (DGA), el jueves 12 de noviembre, siete de las catorce estaciones fluviométricas monitoreadas en la región registraban niveles correspondientes al umbral de alerta roja. Entre ellas figuraban el río Elqui en Algarrobal, el río Hurtado en San Agustín, el río Grande en Las Ramadas y el río Choapa en Cuncumén.

La situación obligó a Senapred a mantener distintas alertas por crecidas y desbordes en comunas de las tres provincias, mientras los municipios reforzaron las labores preventivas y el monitoreo de los cauces.

En el Valle del Elqui, las crecidas de los ríos Claro, Turbio y Elqui han generado preocupación en sectores rurales de Vicuña y Paihuano.

En Chapilca, el aumento del caudal provocó el ingreso de agua a sectores habitados, obligando al despliegue de maquinaria municipal y equipos de emergencia. En Paihuano, la activación de quebradas y el desborde de cursos de agua también han generado complicaciones, incluyendo la interrupción de la ruta D-485 en Alcohuaz, donde seis familias quedaron con acceso exclusivamente peatonal.

En el Valle del Limarí, uno de los principales focos de preocupación se concentra en las comunas de Monte Patria, Río Hurtado y Ovalle.

Las crecidas del río Grande y sus afluentes han provocado inundaciones y daños en infraestructura cercana a los cauces. Durante el jueves 12 de noviembre, Senapred solicitó evacuaciones preventivas en los sectores de La Ensenada, en Ovalle, y Trapiche Bajo, por el riesgo asociado a los desbordes de los ríos Grande y Limarí.

A ello se suman los problemas que enfrentan agricultores de la zona. Entre los antecedentes recopilados por la Cooperativa Agrícola Control Pisquero figuran productores que han perdido equipamiento esencial para el riego, incluyendo estanques y bombas de agua.

Más al sur, en el Valle del Choapa, la preocupación se concentra principalmente en Salamanca e Illapel. Las crecidas del río Choapa han obligado a reforzar la vigilancia de sus riberas, mientras que sectores como Las Tomas y Parcela 11, en Salamanca, registraron inundaciones durante la semana.

En Illapel, la crecida del río en el sector de Los Perales también provocó problemas de acceso y conectividad para familias rurales.

La preocupación no termina con las crecidas registradas durante esta semana.

Según las proyecciones de la DGA recogidas por Senapred, los caudales podrían experimentar nuevos incrementos a partir de la segunda quincena de noviembre y durante diciembre, dependiendo del comportamiento de cada cuenca. Incluso, los aportes provenientes de los deshielos podrían extenderse hasta mediados de enero de 2027.

El director regional de Senapred, Ángelo Hernández, ha advertido que se trata de un fenómeno de alcance regional, considerando que las tres principales cuencas están experimentando los efectos de las altas temperaturas y el derretimiento de la nieve cordillerana.

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