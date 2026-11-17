La visita del Presidente José Antonio Kast a China se desarrolla en medio de una serie de tensiones diplomáticas que ponen a prueba el equilibrio de Chile entre sus relaciones con Estados Unidos y su principal socio comercial. Entre los asuntos pendientes figuran el proyecto de cable submarino impulsado por China y la candidatura conjunta de Chile y Bélgica para albergar la secretaría ejecutiva del Tratado de Alta Mar.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el profesor titular del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, analizó el escenario que enfrenta el Mandatario en su encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, y anticipó que el Ejecutivo buscará mantener el proyecto del cable submarino en suspenso para evitar nuevas diferencias con Washington.

El académico sostuvo que las interrogantes sobre la relación con Beijing comenzaron cuando el Gobierno de Kast manifestó que Estados Unidos constituye su principal socio estratégico, pese al peso que tiene China en el intercambio comercial chileno.

“Desde ahí aparece una serie de dudas respecto de China, que es el principal socio comercial de Chile, pero por lejos casi dobla a Estados Unidos, no es el principal inversor, pero sí el principal socio”, explicó.

Según Aranda, esa situación motivó gestiones diplomáticas para reafirmar la disposición de Chile a mantener sus relaciones económicas con el país asiático. Entre ellas mencionó los viajes del canciller Francisco Pérez Mackenna a China, destinados a establecer un diálogo directo con las autoridades de Beijing.

El objetivo, sostuvo, fue “dejar bien claro que Chile está en disposición a tener una relación comercial plena y económica plena con China”.

Uno de los asuntos que continúa generando interrogantes es el proyecto de cable submarino que busca conectar Chile con Hong Kong, iniciativa que ha provocado diferencias en el marco de las relaciones entre Santiago, Beijing y Washington.

Para Aranda, China mantiene su interés en el proyecto y es previsible que sus autoridades vuelvan a consultar por su futuro durante los contactos diplomáticos. “El cable submarino sigue interesando a China, va a preguntar y la respuesta de Chile va a ser que está en estudio, dejarlo básicamente en stand-by, dejarlo en pausa”, afirmó.

El académico interpretó esa eventual respuesta como una fórmula del Ejecutivo para evitar un enfrentamiento directo con cualquiera de sus dos interlocutores.

A su juicio, mantener el proyecto sin avances concretos permitiría entregar una señal a Estados Unidos de que la iniciativa no está progresando, mientras que China recibiría el mensaje de que tampoco ha sido descartada.

“Para así de alguna manera tratar de contentar por un lado a Estados Unidos respecto a que no avanza, pero también dar una señal a China que no se ha desechado”, explicó.

Aranda calificó ese escenario como una posición compleja para la diplomacia chilena, considerando la importancia económica de China y la orientación estratégica que el Gobierno ha manifestado hacia Estados Unidos.

A esa situación se suma la controversia por la futura sede de la secretaría ejecutiva del Tratado de Alta Mar, instrumento internacional relacionado con la conservación y protección de la biodiversidad marina en aguas internacionales.

Inicialmente, tres países aspiraban a albergar la sede del organismo: Chile, Bélgica y China. Sin embargo, Santiago y Bruselas alcanzaron un acuerdo para presentar una candidatura conjunta, lo que redujo la competencia a dos postulaciones.

El académico explicó que la futura institución tendrá responsabilidades relevantes en materias vinculadas a los fondos marinos y su preservación. Respecto de la decisión de Chile de unir su candidatura con Bélgica, Aranda sostuvo que el problema no radica necesariamente en el acuerdo, sino en el momento elegido para anunciarlo.

“Evidentemente, yo soy de los que piensan que Chile podía hacer esto, y el punto es más bien el momento que escogió para, de alguna manera, darlo a conocer públicamente”, señaló.

El profesor de la Universidad de Chile consideró que la proximidad entre el anuncio y la visita presidencial a China pudo generar dificultades diplomáticas evitables. “Por lo tanto, el momento, el timing, lo que se llama la sintonía fina, yo creo que ahí pudo haber habido un déficit, más bien creo que hubo un déficit”, afirmó.

Según explicó, las autoridades chinas ya habían manifestado su desacuerdo con la decisión y podrían volver a plantear sus reparos durante las conversaciones bilaterales. “Claramente causa un cierto ruido que se le hará presente. Ya se hizo presente el desacuerdo de China”, sostuvo.

Aranda señaló que Beijing considera conveniente abordar previamente este tipo de decisiones con los países que compiten por albergar organismos internacionales, antes de hacer públicos los acuerdos que pueden modificar el escenario de las candidaturas.

El académico también abordó la dimensión geopolítica de la disputa, particularmente las diferencias entre China y los países occidentales en torno a la representación de las instituciones internacionales.

A su juicio, Beijing podría interpretar la candidatura conjunta de Chile y Bélgica como una nueva iniciativa impulsada desde el bloque occidental. Sin embargo, planteó que existe otra lectura posible, considerando que Chile pertenece al denominado sur global y que Valparaíso podría albergar parte de la estructura de la futura secretaría.

Aranda sostuvo que una eventual instalación de la sede en Chile podría representar una señal coherente con el discurso de China sobre la importancia de fortalecer la participación de los países del sur global en las instituciones internacionales.

“China al mismo tiempo habla mucho del sur global, y el hecho de que parte de la Secretaría Ejecutiva, la sede, esté radicada en Chile, en Valparaíso, sería también, en mi opinión, una señal potente de coherencia con el discurso de promoción del sur global”, explicó.

El especialista precisó que no comparte necesariamente la clasificación de China como integrante de ese grupo y mencionó otras interpretaciones académicas que distinguen entre un occidente global y un oriente global.

En ese marco, sostuvo que Chile sí forma parte del sur global y que respaldar una candidatura con presencia en Valparaíso podría ser consistente con la posición internacional que Beijing busca proyectar.

“Creo que sería una importante señal de lo que es la diplomacia china, respecto a que el discurso de entender y comprender y acompañar al sur global, apostar por esa candidatura”, afirmó.

Pese a esa posibilidad, Aranda reiteró sus reparos respecto de la oportunidad del anuncio de la postulación conjunta con Bélgica. “El momento que se escogió puede no haber sido el ideal”, concluyó, considerando la cercanía de la visita presidencial a China.