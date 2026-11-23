En 1999 cumplí 18 años, Pinochet estaba preso en Londres, donde yo estaba residiendo en Harrow on the Hill. Durante ese período, los anfitriones de mi aventura, Pamela y Steven, nos invitaron a un festival de Cine y Derechos Humanos que se realizaría en algún lugar que no recuerdo de esta ciudad. Probablemente se enteraron de este evento en la revista Time Out, publicación que exponía los panoramas de la ciudad, y que servía de referencia para agendar actividades en esta agitada ciudad.

Fue así como llegamos al cine a ver un documental sobre Chile, yo no sabía cuál era. Era un domingo en la tarde. Estaba nublado, frío y oscuro, como es habitual en el Londres invernal. Se exhibieron “La Batalla de Chile” y la “Memoria Obstinada”. Quedé impresionado, hasta ese momento había leído sobre la dictadura, visto reportajes, que principalmente hablaban de las violaciones a los derechos humanos y los preparativos del golpe. Pero en ese material, producido por la industria cultural del Chile transicional, había silencios, un vacío, que sólo al ver la “Batalla de Chile” fue visible. La maquina cultural transicional no producía material sobre la Unidad Popular. Hasta ese momento, la UP era un período que sólo fue exhibido en la propaganda del Sí, en los facsímiles de La Segunda que escribió Gonzalo Vial, y que dio vida al manifiesto de historiadores encabezados por Gabriel Salazar y Sergio Grez, generando nuevas condiciones para la “Batalla de la Memoria”.

A nivel social, el sentido común en el que navegaba por aquellos años hablaba de la inevitabilidad del Golpe, de polarización y de una intensidad del conflicto que hacía insostenible la vida cotidiana. La UP eran colas y desabastecimiento, era una imagen que colindaba con la propaganda. De algún modo, la versión oficialista de la UP había ganado espacio en el sentido común, pero ésta era una versión reduccionista del período, por ello el impacto que me provocó esta obra.

Pero “La Batalla de Chile” no escondía estos aspectos, sino que los insertaba en un contexto más amplio. Por primera vez vi aquello que Moulian definía como la Fiesta de la UP. Pero también podía escuchar el proceso, a los obreros en sus discusiones y emplazamientos a los dirigentes sindicales; a los dirigentes de los camioneros en sus asambleas, a políticos en discusiones en televisión y el parlamento; el júbilo de las manifestaciones, así como en los enfrentamientos callejeros.

Por medio del documental descubrí algo que nunca me abandonaría, puede parecer obvio, pero hasta 1999 no lo era. La historia está en movimiento, en acciones, en tonos de voz; la historia se humanizó, no desde una perspectiva emocional, sino que la historia es “el estudio del hombre a través del tiempo”, como planteó Marc Bloch. Y en la obra de Patricio Guzmán hay mucho de esto.

En aquellos años, escuchábamos a políticos y militares hablar sobre el juicio de la historia, como si existiese un tribunal que estableciera un veredicto inapelable, pero ese juicio propuesto no estaba planteado por medio de sopesar evidencia, sino como una ecuación entre desarrollo económico (plan económico de la dictadura), estabilidad política (sistema binominal) y violaciones a los derechos humanos (en aquellos años reducidos al problema de los detenidos desaparecidos). De esa tradición son tributarios enunciados como: “Habrá gente que tiene familiares detenidos desaparecidos; yo, personalmente, tengo familiares que fueron víctimas de la reforma agraria”, estableciendo equivalencias que resultan absurdas.

Por eso no es extraño que haya conocido esta obra fuera de Chile, y a casi 10 años del fin de la dictadura, había imágenes que no eran censuradas por DINACOS, sino por lo que los actores de la transición denominaban prudencia. Agradezco haber visto esta obra, me remeció quizás como ningún documental lo ha hecho, existen escenas que sintetizan el proceso que Peter Winn ha denominado la “Revolución desde Abajo”: la discusión en los cordones industriales sobre el traspaso al Área de la Propiedad Social de ciertas industrias y las limitantes legales; la impugnación de los campesinos a funcionarios del CORA por la incapacidad del organismo de expropiar este fundo; la organización de las JAP, el compromiso obrero en las minas en apoyo al Chicho; y todo ello con las palabras, gestos y tonalidades de quienes protagonizaban esa historia, que quisieron ocultarnos durante mucho tiempo.

Pero por ahí circulaba la Batalla de Chile, en foros universitarios, en actos de conmemoración, en clubes de videos vecinales, pirateados en el persa. Con el correr del nuevo siglo, la tecnología permitió que la memoria obstinada de Guzmán fuera transmitida a nuevas generaciones, ampliando su audiencia. El silencio de la maquina cultural transicional ya no dejaba muda a la obra de Patricio Guzmán, ya no se requería de esta distribución, se impuso desde este espacio marginal, pero que de a poco fue entrando en el circuito oficial, en salas comerciales se exhibió su Salvador Allende.

Al tiempo que la obra de Guzmán encontraba un público, los historiadores comenzaron a fijar más su atención en la UP, en sus distintos aspectos, ya no quedó como terreno vedado para las investigaciones y las reflexiones de las nuevas generaciones, planteando preguntas interesantes, cuestionando; pero instando a la reflexión sobre el pasado y presente de dicho proyecto. Creo que la producción documental de Guzmán ha posibilitado el planteamiento de esas preguntas, y a una revitalización de la investigación sobre el pasado reciente, que se expande hacia el análisis de los proyectos y praxis de los actores, pero también en su gestualidad y entonaciones que asumen los discursos, y en ello Guzmán ha sido un aliado en combatir ante una versión del pasado que no sólo no había sido discutida, sino en cuyo debate no habían participado quienes se dedicaban al estudio del pasado.

Me alegra que desde 1999 hasta la muerte de Patricio Guzmán, su obra, para la audiencia no sea un descubrimiento, sino un acervo desde el cual es posible mirar nuestro nunca acabado conflictivo pasado. Agradezco la suerte de haber visto ese documental a temprana edad, pero me reconforta aún más, que esté disponible de forma accesible a las nuevas generaciones que continuarán interrogarse por lo sucedido por la lucha de ese “pueblo sin armas”.