La Región de Coquimbo volvió a marcar presencia en la Fiesta Nacional del Sol, uno de los principales eventos culturales y turísticos de la provincia argentina de San Juan, que se desarrolló entre el 19 y el 22 de noviembre. Esta vez, la participación consideró distintas delegaciones de autoridades, organismos públicos y representantes del sector productivo, con el objetivo de fortalecer las relaciones binacionales y atraer a visitantes argentinos, de cara a la próxima temporada estival.

La presencia regional fue encabezada por el gobernador Cristóbal Juliá, quien durante el viernes 20 de noviembre sostuvo un encuentro protocolar con su par de San Juan, Marcelo Orrego. En la actividad participaron también representantes diplomáticos y autoridades municipales chilenas.

Junto al gobernador viajaron los consejeros regionales Pedro Valencia, Juan Barraza y Paola Cortés, cuya participación fue aprobada por el Consejo Regional el pasado 27 de octubre, en una votación que registró diez votos favorables, dos rechazos y cinco abstenciones.

Más allá de la tradicional promoción turística, la agenda incluyó encuentros con autoridades argentinas, reuniones con empresas mineras y conversaciones sobre conectividad internacional, particularmente en torno al Paso de Agua Negra.

Más de $35 millones en espacios promocionales

Uno de los aspectos que destacó de la participación regional corresponde a los recursos destinados a la instalación y operación de espacios de promoción en el evento.

De acuerdo con antecedentes de las licitaciones públicas, la Municipalidad de Coquimbo adjudicó un contrato por $16.800.000 para servicios de arriendo de espacio, producción, logística, seguridad y difusión en medios destinados a promocionar los atractivos de la comuna.

Por su parte, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) adjudicó $18.266.500 para la instalación y operación de un stand, orientado a difundir las potencialidades turísticas, productivas y exportadoras de las 15 comunas de la Región de Coquimbo.

Ambas contrataciones suman $35.066.500, monto que corresponde específicamente a los servicios adjudicados y que no representa necesariamente el costo total de la participación regional, considerando eventuales gastos adicionales por traslados, alojamiento y viáticos.

Turismo, minería y Paso de Agua Negra

Otra parte de la delegación estuvo integrada por representantes de Sernatur y de la CRDP, entre ellos la directora regional de Turismo, Angélica Funes, y el gerente de la corporación, Francisco Aguirre.

Durante su visita, ambos participaron junto al gobernador Juliá en una entrevista con medios argentinos, momento en el que abordaron las oportunidades de integración turística y económica.

Entre los principales temas apareció la necesidad de avanzar hacia una mayor disponibilidad del Paso de Agua Negra, así como las posibilidades de vincular proveedores mineros de Coquimbo con proyectos de inversión de San Juan.

La participación en la Fiesta del Sol también buscó aprovechar la cercanía del verano para posicionar las playas, valles y otros atractivos regionales entre los turistas argentinos.

En paralelo a las actividades de la Fiesta Nacional del Sol, el alcalde de Coquimbo y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región, Ali Manouchehri, participó en el I Encuentro de Diálogo Intermunicipal y Gestión del Riesgo Climático, desarrollado en la Universidad Nacional de San Juan.

La instancia reunió a autoridades municipales y académicas de ambos países para intercambiar experiencias sobre prevención de emergencias, fenómenos climáticos extremos y los efectos de El Niño.

Durante la jornada, Manouchehri destacó la importancia de fortalecer la cooperación binacional y compartir la experiencia de la Región de Coquimbo en la gestión de desastres naturales. El encuentro también permitió abordar una agenda conjunta en materias de conectividad, desarrollo económico y preparación frente al cambio climático.

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