La Antártica dejó de ser únicamente un territorio de exploración científica para convertirse en un espacio estratégico para comprender el futuro del planeta. Así lo plantea Claudio Bunster, director del recientemente creado Instituto de Ciencia y Exploración, quien destaca la importancia de mantener una presencia activa de Chile en el continente blanco.

“La Antártica es un teatro de operaciones cada vez más decisivo para el presente y el futuro de la humanidad”, afirmó, tras el término exitoso de Hielo VI, una misión científica desarrollada junto a la Armada de Chile.

La expedición, realizada a bordo del avión P-3 “Orión” de la Aviación Naval, tuvo como objetivo medir los cambios en la superficie y estimar el espesor del hielo marino en la Península Antártica.

Se trata de una zona especialmente sensible al calentamiento global, donde el retroceso de los glaciares, la pérdida de plataformas de hielo y la disminución del hielo marino están modificando aceleradamente el paisaje polar. Para Bunster, la misión representa una forma concreta de posicionar a Chile en la primera línea de la investigación antártica.

El director del instituto también puso énfasis en la colaboración entre científicos y personal de la Armada, una alianza de más de dos décadas que permitió desarrollar instrumentación científica original y desplegarla en condiciones extremas y en tiempo récord.

“La singular comunidad de propósito y camaradería entre civiles y marinos, que caracteriza a nuestra colaboración con la Armada, ha permitido concebir, construir y desplegar instrumentación original”, destacó. El proyecto busca demostrar que las capacidades científicas y operativas del país pueden complementarse para abordar desafíos que requieren tecnología, conocimiento y presencia permanente.

Hielo VI contempló dos vuelos de aproximadamente diez horas cada uno, con salida y regreso a Punta Arenas. El primero recorrió 5.028 kilómetros y el segundo, 5.064 kilómetros, sobrevolando glaciares, plataformas de hielo y extensas superficies de hielo marino.

Para realizar las mediciones, el P-3 “Orión” fue equipado con un radiómetro de banda L, un altímetro láser, un sistema de posicionamiento GNSS y una cámara de 24 megapíxeles, instrumentos que permiten estimar el espesor del hielo y registrar las características de las superficies sobrevoladas.

La medición es relevante, porque el hielo marino cumple funciones que van mucho más allá de cubrir la superficie del océano. Contribuye a proteger las plataformas de hielo, que actúan como barreras naturales y frenan el desplazamiento de los glaciares hacia el mar. También influye en la circulación oceánica, refleja parte de la radiación solar y sostiene ecosistemas fundamentales para la vida antártica. Conocer cuánto hielo existe y cómo está cambiando permite comprender mejor la evolución de uno de los sistemas climáticos más importantes del planeta.

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