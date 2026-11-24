A pocas semanas del inicio de la temporada de verano, La Serena comienza a preparar uno de sus principales atractivos turísticos: sus playas. Sin embargo, las consecuencias de los últimos sistemas frontales todavía son visibles en distintos puntos del borde costero, donde la acumulación de residuos y el material arrastrado por las lluvias ha obligado a intensificar las labores de recuperación.

Actualmente, los trabajos se concentran en aproximadamente tres kilómetros de playa ubicados al norte del Faro Monumental, donde se realizan faenas de limpieza, despeje y retiro de residuos mediante maquinaria y cuadrillas municipales.

La recuperación no ha sido sencilla. En algunos sectores, la cantidad de material acumulado requiere intervenciones por etapas e incluso trabajos manuales de rastrillaje, lo que ha dificultado avanzar con mayor rapidez.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, reconoció que todavía existen zonas afectadas por el último sistema frontal, aunque aseguró que se mantienen los trabajos para mejorar las condiciones del borde costero.

“Estamos trabajando a toda marcha para recuperar nuestras playas y tener un borde costero en mejores condiciones de cara al verano. Sabemos que todavía hay sectores afectados por el último sistema frontal y por eso estamos desplegando un trabajo permanente, con maquinaria y equipos municipales, pero también con especial cuidado de nuestro medioambiente, respetando las zonas de nidificación de aves y protegiendo nuestro humedal”, señaló.

No solo limpieza de playas

Las intervenciones también consideran el mejoramiento de distintos espacios e instalaciones del borde costero, entre ellos la mantención de palmeras, la reparación de veredas, el retiro de juegos infantiles deteriorados para su posterior recambio y el repintado de señaléticas viales y ciclovías.

A estas acciones se suma la reparación y renovación de pasarelas, infraestructura especialmente relevante para facilitar el acceso de residentes y turistas a las playas.

Los trabajos se desarrollan mientras continúa la ejecución del proyecto de recuperación y conservación integral del borde costero, iniciativa que busca mejorar progresivamente las condiciones de este importante espacio público.

Con la llegada del verano cada vez más cerca, el desafío será avanzar en la recuperación de los sectores afectados y lograr que las playas de La Serena reciban a residentes y visitantes en mejores condiciones, en una temporada clave para la actividad turística y comercial de la capital regional.

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